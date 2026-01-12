 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: TSF Ditzingen

Bezirkspokal Enz/Murr: Die nächsten Runden sind ausgelost

Die Paarungen aus dem Halbfinale der Frauen und Viertelfinale der Herren stehen fest.

Die Paarungen in der nächsten Runde im Bezirkspokal Enz/Murr bei den Herren und Damen wurden statt. Mit ca. 30 Gästen und Interviews durch Frank Schneider war die Veranstaltung ein großer Erfolg. Die beiden Loshelfer, Luka Zaja (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) und Luis Hoffmann (VfB Stuttgart) unterstützten Bezirkspokalspielleiter Christian Knecht und zogen sehr gute Partien. Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die nächsten Begegnungen.

Das ist das Viertelfinale im Herren-Bezirkspokal Enz/Murr

Do., 26.03.26 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Heimsheim
Do., 26.03.26 19:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Merklingen
Do., 26.03.26 19:00 Uhr FV Dersimspor Ludwigsburg - TSV Münchingen
Do., 26.03.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FV Löchgau II

---

Das war das Achtelfinale im Herren-Bezirkspokal Enz/Murr

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl 1:7
Do., 16.10.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Heimsheim 1:3
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TASV Hessigheim 5:4
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Schwieberdingen 0:5
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Münchingen 2:3
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FV Löchgau II 2:5
Do., 16.10.25 19:30 Uhr FV Dersimspor Ludwigsburg - SGV Murr 6:5
Do., 23.10.25 19:15 Uhr Türk. SC Kornwestheim - TSV Merklingen 0:4

---

Das ist das Halbfinale im Frauen-Bezirkspokal Enz/Murr

Do., 19.03.26 19:00 Uhr TV Aldingen - SV Horrheim
Do., 19.03.26 19:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Münchingen III

---

Das war das Viertelfinale im Frauen-Bezirkspokal Enz/Murr

Do., 23.10.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg - TV Aldingen 0:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Biegelkicker Erdmannhausen - SV Horrheim 1:2
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FSV Oßweil 2:0
Do., 20.11.25 19:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Münchingen III 1:5

__________________________________________________________________________________________________

