Bezirkspokal 2026/27 ist ausgelost

– Foto: Jörg Struwe

Der Weg zum Bezirkspokal 2026/2027 ist bereitet. Der Bezirksspielausschuss hat die erste Runde des Bezirkspokals im Vereinsheim des Rotenburger SV ausgelost.

Es stehen aufgrund laufender Relegationsentscheidungen noch nicht alle Teilnehmer final fest. Der Pokal startet am 26. Juli 2026 mit der Qualifikationsrunde. Die erste Hauptrunde folgt kurz darauf am 2. August 2026.

Die SV Drochtersen/Assel gewann den Pokal vor wenigen Wochen. Die Doublesiger hatten sich im Finale gegen den TSV Bardowick durchgesetzt.



001 SV Beckedorf : TSV Etelsen

002 MTV Hammah : BW Bornreihe

003 TSV Wiepenkathen/Eintracht Immenbeck : FC Wörpetal

004 TSV Altenwalde : SV Lilienthal-Falkenberg

005 TB Uphusen : VSK Osterholz-Scharmbeck

006 TSV Lohberg : TuSV Bützfleth

007 TSV Sievern : TSV Apensen

008 FC Geestland : TV Oyten

009 TuRa Hechthausen : Heeslinger SC II

010 TSV Stotel : VSV Hedendorf/Neukloster

011 SV Ippensen/Wohnste : Sieger Relegation zur Bezirksliga 3

012 Buchholzer FC : SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen

013 SV Lemgow-Dangenstorf : VfL Suderburg

014 MTV Soltau : MTV Römstedt

015 MTV Barum : TSV Elstorf

016 Eintracht Elbmarsch : MTV Borstel-Sangenstedt

017 TSV Adendorf : SG Estetal

018 TuS Bröckel : MTV Treubund Lüneburg

019 SV Teutonia Uelzen : FC Jesteburg-Bendestorf

020 SV Holdenstedt : SV Lindwedel Hope

021 TSV Wriedel : Germania Walsrode

022 FC Este : SV Scharnebeck



1. Hauptrunde (02.08.2026)



023 SV Anderlingen : Rotenburger SV

024 Sieger aus Spiel 004 : FC Hagen/Uthlede

025 FC Verden 04 II : Sieger aus Spiel 005

026 Sieger aus Spiel 006 : Sieger aus Spiel 001

027 Güldenstern Stade : SV Ahlerstedt/Ottendorf

028 Sieger aus Spiel 009 : TSV Dörverden

029 Sieger aus Spiel 008 : LFCS

030 FC Worpswede : Duhner SC

031 Sieger aus Spiel 007 : TuS Harsefeld

032 Sieger aus Spiel 002 : MTV Bokel

033 TSV Geversdorf/ TSV Wiepenkathen : TSV Ottersberg

034 SV Viktoria Oldendorf/ TSV Bevern : TV Sottrum

035 SG Unterstedt : SSV Hülsen

036 Sieger aus Spiel 010 : FC Cuxhaven

037 Sieger aus Spiel 003 : TuSG Ritterhude

038 TSV Fischerhude-Quelkhorn : Sieger aus Spiel 011

039 SV Wendisch Evern : Lüneburger SV

040 Sieger aus Spiel 018 : Sieger aus Spiel 021

041 Sieger aus Spiel 020 : MTV Eintracht Celle

042 TUS Reppenstedt : TV Meckelfeld

043 SV Dicle Celle : VfL Breese-Langendorf

044 TSV Bardowick : Sieger aus Spiel 014

045 TUS Eversen-Sülze : VfL Westercelle

046 Sieger aus Spiel 013 : Sieger aus Spiel 015

047 MTV Egestorf : Sieger aus Spiel 012

048 TSV Gellersen : FG Düshorn/Krelingen

049 TSV Heidenau : Sieger aus Spiel 016

050 Sieger aus Spiel 022 : TV Jahn Schneverdingen

051 Eintracht Munster : FC Heidetal

052 Sieger aus Spiel 019 : Sieger aus Spiel 017

053 FSG Südkreis : SV Küsten

Rot-Weiss Cuxhaven steigt in der 2. Runde in den Wettbewerb ein.