Bezirkspokal 2026/27 ist ausgelost

Der Weg zum Bezirkspokal 2026/2027 ist bereitet. Der Bezirksspielausschuss hat die erste Runde des Bezirkspokals im Vereinsheim des Rotenburger SV ausgelost.
Die SV Drochtersen/Assel gewann den Pokal vor wenigen Wochen. Die Doublesiger hatten sich im Finale gegen den TSV Bardowick durchgesetzt.
Es stehen aufgrund laufender Relegationsentscheidungen noch nicht alle Teilnehmer final fest. Der Pokal startet am 26. Juli 2026 mit der Qualifikationsrunde. Die erste Hauptrunde folgt kurz darauf am 2. August 2026.
Hier sind die ausgelosten Paarungen im Überblick:
Qualifikationsrunde (26.07.2026)
001 SV Beckedorf : TSV Etelsen
002 MTV Hammah : BW Bornreihe
003 TSV Wiepenkathen/Eintracht Immenbeck : FC Wörpetal
004 TSV Altenwalde : SV Lilienthal-Falkenberg
005 TB Uphusen : VSK Osterholz-Scharmbeck
006 TSV Lohberg : TuSV Bützfleth
007 TSV Sievern : TSV Apensen
008 FC Geestland : TV Oyten
009 TuRa Hechthausen : Heeslinger SC II
010 TSV Stotel : VSV Hedendorf/Neukloster
011 SV Ippensen/Wohnste : Sieger Relegation zur Bezirksliga 3
012 Buchholzer FC : SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
013 SV Lemgow-Dangenstorf : VfL Suderburg
014 MTV Soltau : MTV Römstedt
015 MTV Barum : TSV Elstorf
016 Eintracht Elbmarsch : MTV Borstel-Sangenstedt
017 TSV Adendorf : SG Estetal
018 TuS Bröckel : MTV Treubund Lüneburg
019 SV Teutonia Uelzen : FC Jesteburg-Bendestorf
020 SV Holdenstedt : SV Lindwedel Hope
021 TSV Wriedel : Germania Walsrode
022 FC Este : SV Scharnebeck
1. Hauptrunde (02.08.2026)
023 SV Anderlingen : Rotenburger SV
024 Sieger aus Spiel 004 : FC Hagen/Uthlede
025 FC Verden 04 II : Sieger aus Spiel 005
026 Sieger aus Spiel 006 : Sieger aus Spiel 001
027 Güldenstern Stade : SV Ahlerstedt/Ottendorf
028 Sieger aus Spiel 009 : TSV Dörverden
029 Sieger aus Spiel 008 : LFCS
030 FC Worpswede : Duhner SC
031 Sieger aus Spiel 007 : TuS Harsefeld
032 Sieger aus Spiel 002 : MTV Bokel
033 TSV Geversdorf/ TSV Wiepenkathen : TSV Ottersberg
034 SV Viktoria Oldendorf/ TSV Bevern : TV Sottrum
035 SG Unterstedt : SSV Hülsen
036 Sieger aus Spiel 010 : FC Cuxhaven
037 Sieger aus Spiel 003 : TuSG Ritterhude
038 TSV Fischerhude-Quelkhorn : Sieger aus Spiel 011
039 SV Wendisch Evern : Lüneburger SV
040 Sieger aus Spiel 018 : Sieger aus Spiel 021
041 Sieger aus Spiel 020 : MTV Eintracht Celle
042 TUS Reppenstedt : TV Meckelfeld
043 SV Dicle Celle : VfL Breese-Langendorf
044 TSV Bardowick : Sieger aus Spiel 014
045 TUS Eversen-Sülze : VfL Westercelle
046 Sieger aus Spiel 013 : Sieger aus Spiel 015
047 MTV Egestorf : Sieger aus Spiel 012
048 TSV Gellersen : FG Düshorn/Krelingen
049 TSV Heidenau : Sieger aus Spiel 016
050 Sieger aus Spiel 022 : TV Jahn Schneverdingen
051 Eintracht Munster : FC Heidetal
052 Sieger aus Spiel 019 : Sieger aus Spiel 017
053 FSG Südkreis : SV Küsten
Rot-Weiss Cuxhaven steigt in der 2. Runde in den Wettbewerb ein.