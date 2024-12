Bezirksliga-Trainer vor Duell auf Schalke: "Immer wieder Gänsehaut"

Es ist das wohl das geschichtsträchtigste Spiel in der noch jungen Vereinshistorie beider Clubs: Am Samstag (30. November) treffen die SG Serkenrode/Fretter und die SG Bödefeld/Henne-Rartal aus der Bezirksliga Staffel 4 in der Veltins-Arena auf Schalke aufeinander.

Die SG Serkenrode/Fretter aus dem Fußballkreis Olpe hatte sich beim Wettbewerb "Dein Heimspiel" der Veltins-Brauerei gegen fünf weitere Bewerber aus NRW im Voting durchgesetzt und darf nun keine 24 Stunden nach dem Spiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern, alle Vorzüge der Profis genießen. Dazu zählen unter anderem der Transfer aus Finnentrop-Fretter mit dem S04-Mannschaftsbus, der Aufenthalt in den Profi-Kabinen, Interviews auf dem Feld und eine After-Match-Party in der VIP-Lounge.

Nach der Bekanntgabe "war das Handy schon am explodieren. In den Gruppen waren über 100 Nachrichten und alle waren völlig euphorisiert. Bei jedem einzelnen hat man am Abend gemerkt, wie unfassbar glücklich wir waren." Das gelte am Samstag nun in vollen Zügen zu genießen.

Spielertrainer Phillip Hennes, selbst "Herzblut-Schalker", erinnert sich im Gespräch mit FuPa Westfalen an den Moment des Zuschlags für das "Heimspiel" auf Schalke. Kurz vor Bekanntgabe wurde das Organisationsteam der SG per Videoanruf informiert. "Da sind bei allen alle Dämme gebrochen", berichtet Hennes. "Der eine hat nur geschrien, der andere hat vor Fassungslosigkeit in der Gegend herumgestarrt, der eine ist mit dem Handy wild herumgelaufen. Wir haben eine halbe Stunde lang diskutiert und es konnte niemand so wirklich packen."

Dementsprechend groß ist die Vorfreude nicht nur bei Hennes und seiner SG Serkenrode/Fretter, sondern auch beim Gegner des 16. Spieltags, die SG Bödefeld/Henne-Rartal, der als möglicher Gegner in der Veltins-Arena zuvor ebenso kräftig die Werbetrommel rührte.

"Ich weiß nicht, ob das mit Worten richtig zu beschreiben ist. Ich glaube, dass die Meisten seit Wochen nur an dieses Spiel denken", so Trainer Max Szafranski im Interview mit FuPa Hochsauerlandkreis. "Als Trainer habe ich es noch geschafft, dass wir den Fokus auf die zwei Spieler davor gelegt bekommen haben, die wir auch beide gewinnen konnten. Ich muss aber sagen: Ich bin seit meinem achten Lebensjahr Schalke-Fan, für mich ist das auch etwas sehr, sehr besonderes."

Topspiel: Platz drei gegen Platz vier

Abseits der besonderen Umstände wäre die Begegnung ohnehin das Topspiel des 16. Spieltags der "Bundesliga des Sauerlandes", wie die Bezirksliga 4 getauft wurde, geworden. Beide Teams rangieren mit jeweils 28 Zählern punktgleich auf Platz drei bzw. vier.

"Die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Es ist ein absolutes Highlight-Spiel, was vor dieser Kulisse und diesem Stadion bisher niemand von uns erlebt hat und wahrscheinlich auch erleben wird", sagt Phillip Hennes. "Es gibt keinen Tag, an dem du nicht mit diesem Thema konfrontiert wirst. Ich bekomme immer wieder aufs neue Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, in dieses Stadion einzulaufen und dort Fußball spielen zu dürfen. Diese Geschichte wird man in 20, 30, 40 Jahren noch seinen Kindern und Enkelkindern erzählen."

Auf Schalke werde "die Tagesform" entscheiden, so Hennes, der mit seiner Mannschaft trotz Platz drei seit drei Ligaspielen wieder auf einen Sieg wartet und zuletzt sogar mit 1:4 beim SV Brilon unterlag. "Jeder einzelne wird für Serkenrode/Fretter alles reinwerfen und diese Kulisse genießen. Am Samstag wird es auf Kleinigkeiten ankommen", so Hennes weiter, der personell auf dem Vollen schöpfen kann.

Sein Gegenüber Szafranski versucht bei allen Umständen den Fokus auf das Sportliche zu legen. Sein Team, das in der vergangenen Saison überraschend die Vizemeisterschaft holte, ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. "Wir haben immer noch ein Fußballspiel zu spielen und das will man auch gewinnen. Egal, wie schön der Rahmen ist, das kann man mitnehmen, aber man das Spiel trotzdem gewinnen. Dann ist das Ganze noch ein paar Prozente schöner als das Erlebnis an sich." 22 Spieler reisen mit in die Arena. Für die Aufstellung hat er nun die Qual der Wahl.

Schalke-Spiel als Teil der Abschiedstournee

Für den 32-jährigen Szafranski steht seit Mitte November zudem fest, dass er die SGBHR nach vier Jahren als Trainer verlassen wird und zu seinem Heimatverein FC Remblinghausen in die Kreisliga A HSK zurückkehren wird (FuPa berichtete).

"Als es dann feststand, hat man mal zurückgeblickt, was bisher die Highlights waren. Und obwohl es noch nicht passiert ist, steht jetzt schon fest, dass dieses Spiel auf Schalke auch in diese Gruppe reinfallen wird. Wie genial es dann wird, wird sich Samstag zeigen und dementsprechend wollen wir uns den Tag auch so gestalten", so Szafranski.

Beide Teams starten in ihrer Heimat im Sauerland gegen 10 Uhr morgens. Die SG Serkenrode/Fretter stellt zwölf Fanbusse, die SG Bödefeld/Henne-Rartal elf, sodass mit mindestens 1.500 Zuschauern, die auf der Schalker Haupttribüne Platz finden werden, gerechnet wird. Für Zuschauer, die mit dem Auto anreisen werden, ist der Parkplatz wie der Eintritt kostenlos. Die Partie wird zusätzlich auf YouTube gestreamt.