Torhüter Yunes Veisi glänzte mit starken Paraden gegen den MTV Soltau – Foto: Andreas Hannig

Bezirksliga: Torwart Yunes Veisi glänzt mit starken Paraden 2:0-Heimsieg des TV Meckelfeld gegen MTV Soltau Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 MTV Soltau Meckelfeld Yunes Veisi

Der TV Meckelfeld hat sich in einem umkämpften Bezirksliga-Duell gegen den MTV Soltau am Ende mit 2:0 durchgesetzt. Beide Treffer erzielte Kristopher Kühn spät in der zweiten Halbzeit, doch ein wesentlicher Garant für den Erfolg war Torhüter Yunes Veisi, der die Bravehearts mit mehreren Glanzparaden im Spiel hielt.

So., 20.10.2024, 15:00 Uhr TV Meckelfeld Meckelfeld MTV Soltau MTV Soltau 2 0 Die Partie begann zunächst zäh für die Gastgeber. Meckelfeld kam in der ersten Halbzeit nicht richtig in Fahrt, was auch Trainer Michel Welke bestätigte: „Wir hatten sicher nicht unseren besten Tag. Dafür aber einen sehr guten Torwart und die nötige Geduld gegen einen guten Gegner aus Soltau,“ so Welke auf Instagram. Tatsächlich war es Veisi, der mit einigen wichtigen Rettungstaten die Offensivbemühungen der Gäste zunichtemachte und so seine Mannschaft im Spiel hielt.

Im zweiten Durchgang erhöhte Meckelfeld den Druck, doch es dauerte bis zur 84. Minute, ehe der zuvor eingewechselte Kristopher Kühn die Weichen auf Sieg stellte. Nur vier Minuten später schlug Kühn erneut zu und sorgte für die Entscheidung. Der Doppeltorschütze lobte nach dem Spiel besonders die Leistung seines Torwarts: „Wir haben uns das Spiel in der ersten Halbzeit durch Unkonzentriertheit und technischer Unsauberkeit selbst ein wenig schwer gemacht, da war auf jeden Fall mehr drin. In der zweiten Hälfte wurde es besser, dennoch haben wir die Gäste zweimal eingeladen, was zum Glück von unserem starken Torwart Yunes verhindert wurde,“ so Kühn ebenfalls auf Instagram.