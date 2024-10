Bezirksliga: Topspiel in Bretzenheim, Wormser Derby der Gegensätze

Rheinhessen. Derby, Topspiel und Verfolgerduell: Die Vorschau auf den kommenden Spieltag hält abermals Spannung bereit. Bereits am heutigen Abend steht das Krisenduell der Bezirksliga an. In der Nachholpartie der beiden Letzten will Oppenheim zu Hause gegen RWO Alzey seinen zweiten Saisonsieg einfahren und der Gast erstmals seit über einem Monat etwas Zählbares bejubeln.

Das Mainzer Duell zur Mittagszeit steigt an der Kirschhecke. TuS Marienborn II geht nach dem Punktgewinn vor Wochenfrist bei Top-Team Fontana Finthen mit Selbstvertrauen in das Heimspiel, während Aksu Mainz nach dem späten K.o. gegen Mommenheim nun wieder punkten will, um nicht im Tabellenkeller zu stagnieren.

So., 27.10.2024, 12:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh II SV Horchheim Horchheim 12:30 PUSH

Das Topduell der Woche steigt in Bretzenheim. Der Dritte empfängt Primus Horchheim. Nach dem 9:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Alzey möchten die Wormser Vorstädter ihre Siegesserie (sechs Erfolge am Stück) ausbauen, während die Verbandsliga-Reserve dies verhindern will, um die Punkte in Mainz zu behalten. Spannung sowie Bezirksliga-Fußball auf hohem Niveau sind vorprogrammiert.

So., 27.10.2024, 15:15 Uhr VfR Nierstein Nierstein SG RWO Alzey RWO Alzey 15:15 PUSH

Die Alzeyer sind in dieser Woche gleich zweimal am Rhein im Einsatz. Nach dem ersten Teil der Doppelbelastung am Donnerstagabend in Oppenheim, spielen sie am Sonntag bei Oppenheims Nachbarn Nierstein. Nach dem Heim-Coup gegen Nieder-Olm geht der VfR Nierstein gegen RWO Alzey als klarer Favorit in sein nächstes Heimspiel und würde sich im Falle eines Erfolgs im Tabellenmittelfeld festsetzen.