Bezirksliga: Spitzenspiel auf dem Hartplatz, viele direkte Duelle

Nahe. Auch am kommenden Spieltag erwartet die Bezirksliga einige vielversprechende Begegnungen. Auffällig sind zahlreiche Duelle von Punktenachbarn in der extrem engen Spielklasse.

Auch der SC Birkenfeld wird mit überaus viel Selbstvertrauen nach dem 8:0-Sieg (!) gegen SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim in die Partie starten. Am Sonntag ist der TuS Waldböckelheim zu Gast, auf den also der nächste Defensivprüfstein zukommt. Waldböckelheim hat in den letzten beiden Begegnungen nämlich eine weiße Weste davon getragen und ist dabei sogar als erstes Team im 13. Spiel gegen Spitzenreiter Winterbach schadlos geblieben (0:0).

Das Gegenteil braucht die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, die nicht nur vor Wochenfrist mächtig unter die Räder kam, sondern auch in den letzten beiden Begegnungen kein einziges Tor erzielen konnte und seit drei Spielen punktlos ist. Auf der Gegenseite ist Mörschied eher eine Heimmacht und konnte bisher auswärts in sechs Versuchen nur einmal dreifach punkten.

Nach zwei emotionalen Achterbahnfahrten samt Last-Second-Toren in Folge steht dem SC Idar-Oberstein II ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel bevor. Dabei gastiert mit dem VfL Simmertal ein Landesliga-Absteiger bei der Oberliga-Zweitvertretung. In der unteren Tabellenhälfte kann jede Woche ein sicherer Abstiegsplatz in einen einstelligen Tabellenrang umgewandelt werden. Wer am Sonntag gewinnt, steht auf alle Fälle für Minimum eine Woche vor dem jeweiligen Gegner.

Der Meisterschaftsanwärter Nummer eins, SV Winterbach, muss am Sonntag auf den ungeliebten Hartplatz des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Der FSV kam vor Wochenfrist im ersten Spiel nach Abgang des Trainers Carsten Beicht zurück in die Erfolgspur und möchte dranbleiben. Winterbach konnte vergangene Woche erstmals in dieser Spielzeit kein eigenes Tor erzielen und wird im Gastspiel auf schwerem Geläuf wieder gewinnen wollen.

Nach der Reibe am vergangenen Spieltag bei Pfaffen-Schwabenheim geht es für Bockenau in das Heimmatch gegen die SG Weinsheim. Zwar ist dies die Begegnung zwischen dem Achten und dem Zweiten der Liga, da diese allerdings derart nah beisammen liegt, könnte der Aufsteiger aus Bockenau bis auf drei Punkte an die SG heranrücken. Weinsheim wird nach den zwei späten Punktgewinnen in Folge endlich mal wieder auf die Gewinnerspur zurückkehren wollen. Anspannung ist also bereits im Vorfeld geboten.

Die Spielvereinigung aus Nahbollenbach will nach fünf sieglosen Spielen am Stück endlich einmal wieder einen dreifachen Punktgewinn feiern. Leicht wird das am Sonntag nicht gegen den offensivstarken Gast, die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein. Die Gäste reisen mit 19 Punkten aus den letzten 8 Spielen an und werden ihren starken Lauf fortsetzen wollen.

Die TSG Planig ist die stärkste Heimelf der Liga und will diesen Status fortsetzen, um ganz oben in der engen Verfolgergruppe zu bleiben. Die Bad Kreuznacher empfangen den Tabellenletzten VfR Baumholder II, der als einzige Mannschaft der Bezirksliga noch kein Spiel gewinnen konnte (sechs Remis, sechs Niederlagen). Um den Anschluss auf das rettende Ufer nicht zu verlieren, sollten die personell gebeutelten Gäste diese Durststrecke schleunigst beenden.

