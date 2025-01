Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Eislingen setzt auf Kontinuität

Der 1. FC Eislingen setzt ein Zeichen der Kontinuität und verlängert die Zusammenarbeit mit Trainer Tim Schöller und Co-Trainer Marius Funk. Das Erfolgsduo, das den Verein an die Spitze der Bezirksliga Neckar/Fils geführt hat, soll die Mannschaft auch in der kommenden Saison betreuen.

Gemeinsam hat das Trainerteam den 1. FC Eislingen in die Erfolgsspur gebracht. Mit 13 Siegen aus 16 Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz von 60:18 steht der Verein aktuell an der Tabellenspitze der Bezirksliga.

Ziel: Rückkehr in die Landesliga

Die Mission für den 1. FC Eislingen ist klar: Nach acht Jahren in der Bezirksliga, unterbrochen von einem kurzen Abstecher in die Kreisliga A, soll in dieser Saison der Aufstieg in die Landesliga gelingen. Der direkte Aufstieg bleibt dabei das erklärte Ziel, wobei der knappe Vorsprung auf den Verfolger TSV Köngen, der nur einen Punkt weniger hat, die Spannung erhöht.

Der Erstplatzierte der Bezirksliga steigt direkt in die Landesliga auf, während der Zweitplatzierte in die Aufstiegsrelegation muss. Der Showdown gegen den TSV Köngen direkt nach der Winterpause könnte richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.

Herausforderungen der Rückrunde

Mit dem TSV Köngen wartet am 9. März 2025 gleich ein harter Prüfstein auf den 1. FC Eislingen. Das Auswärtsspiel wird für beide Teams eine erste Standortbestimmung nach der Winterpause, in der die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt werden müssen.

Hinter dem Spitzenduo ist der TSV Oberboihingen zwar bereits etwas abgeschlagen, doch Eislingen darf sich keine Patzer erlauben, um den knappen Vorsprung zu wahren. Besonders die offensive Durchschlagskraft, die dem Team in der Hinrunde zu 60 Toren verhalf, könnte auch in der Rückrunde ein entscheidender Faktor sein.

Vereinsführung setzt auf Stabilität

Mit der Kontinuität auf der Trainerbank möchte der Verein nicht nur die Aufstiegschancen maximieren, sondern auch langfristig eine stabile sportliche Basis schaffen. Der Verein sieht sich gut gerüstet, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und den Traum von der Landesliga-Rückkehr zu verwirklichen.