Bezirksliga-Spieler wechselt zu Kreisliga-Schlusslicht, neuer Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Als Letzter der Kreisliga B3 Donau/Iller überwintert die Spvgg Au/Iller. Für den Verein gab es in der ersten Saisonhälfte 13 Niederlagen in 13 Spielen. Damit die Rückserie erfolgreicher verläuft, hat sich der Kreisligist nun Verstärkung geholt. Von Bezirksligist SGM Aufheim/Holzschwang wechselt Endrit Kastrati zum Schlusslicht.

TSV Rißtissen

Der TSV Rißtissen steht nach der ersten Saisonhälfte in der Kreisliga B1 Donau/Iller auf dem neunten Rang. Aus der Kreisliga A2 Donau/Iller vom SV Thalfingen wechselt nun Dominik Däubler als Trainer nach Rißtissen. Der 37-Jährige stand von 2015 bis 2023 an der Seitenlinie beim TSV Herrlingen, anschließend in Thalfingen für zweieinhalb Spielzeiten. Gleichzeitig zu seiner Aufgabe als Trainer stand Däubler regelmäßig auf dem Platz. Nun verstärkt er den TSV Rißtissen.

TSV Wiernsheim

Nach sechs Einsätzen beim TSV Wiernsheim in der Kreisliga B6 Enz/Murr wechselt Karam Rifaat Barakat Al Salo zum TSV Mühlhausen in die Kreisklasse B2 Pforzheim. Er spielte von 2022 bis 2024 bereit beim TSV Heimsheim in der Bezirksliga und wechselt nun zurück in den nordbadischen Verband.

