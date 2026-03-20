Bezirksliga-Sonntag: Ippensen/Wohnste gefordert, HSC II Favorit

– Foto: Birte Meyer

Zwei Teams, zwei Auswärtsspiele an diesem Wochenende: Die SV Ippensen/Wohnste bekommt es mit dem FC Verden II zu tun, während der Heeslinger SC II gegen den FC Worspwede antritt. So schätzen die Trainer die Chancen ihrer jeweiligen Teams ein.

Die SV Ippensen/Wohnste muss es am Sonntag mit einem starken Gegner aufnehmen. Auswärts treten sie gegen den FC Verden II und damit gegen den Tabellensiebten der Bezirksligatabelle an. Die SV belegt aktuell den zehnten Tabellenplatz. Damit ist die Favoritenrolle dieser Bezirksligapartie an Verden vergeben. Auch das Hinspiel dieser Saison entschied der FC bereits mit 1:0 für sich.

Zuletzt musste Ippensen/Wohnste zwei Niederlagen - auf eigenem Rasen gegen Oyten und auswärts gegen Anderlingen - in Kauf nehmen. Verden dagegen verzeichnete am vergangenen Spieltag einen klaren Sieg gegen Fischerhude-Quelkhorn. Davor kassierte der FC jedoch eine 1:4-Klatsche gegen den Heeslinger SC. SV-Trainer Holger Dzösch weiß, dass ihm und seinem Team eine schwere Aufgabe bevorsteht. „Verden ist eines der spielstärksten Teams der Liga. Es wird ein sehr schweres Spiel für uns am Sonntag. Wir müssen sehr gut gegen den Ball arbeiten und effektiv unsere Möglichkeiten nutzen“, so der Coach vor der Partie, die um 15 Uhr in Verden angepfiffen wird.

Heeslingen muss auswärts gegen Worpswede antreten



Ebenfalls um 15 Uhr am Sonntag wird die Auswärtspartie des Heeslinger SC II gegen den FC Worpswede angepfiffen. In diesem Spiel ist die Elf von HSC-Trainer Robin Cordes der Favorit, immerhin liegt sie aktuell mit Platz 4 im oberen Mittelfeld der Bezirksligatabelle. Worpswede belegt zurzeit den achten Platz. Seit Beginn der Rückrunde verzeichnete der HSC ausschließlich Erfolge, und auch das Hinspiel gegen Worpswede entschied Heeslingen mit einem 5:0-Kantersieg für sich.

Trainer Robin Cordes hat ein gutes Gefühl, was die Leistung seines Teams betrifft: „Wir gehen gut vorbereitet in das Spiel und wissen, was wir auf den Platz bringen müssen. Meine Mannschaft hat in den letzten Wochen sehr konzentriert gearbeitet und auch gute Leistungen gezeigt. Worpswede hat jedoch auch durch den Sieg gegen Uphusen gezeigt, wozu sie zu Hause am Weyerberg in der Lage sind. Wir müssen wieder an unser Limit gehen, um auch das Spiel in unsere Richtung zu lenken“, sagt er.



