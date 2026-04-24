Bezirksliga Ost: Oben und unten herrscht Hochspannung

Der SV Grainet möchte seinen Mega-Lauf auch beim SV Bischofsmais fortsetzen – Foto: Harry Rindler

Morgen, 11:30 Uhr TSV Mauth Mauth FC Künzing Künzing 11:30 PUSH



Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Zuerst ein Dank an die Verantwortlichen des FC Künzing, die einer Verlegung der Partie auf diese frühe Anstoßzeit zugestimmt haben. Im vergangenen Spiel in Garham haben wir uns durch - nicht nur in der Defensive - leicht vermeidbare, individuelle Fehler selbst um den möglichen Lohn gebracht. Das gilt es dringend zu verbessern, um noch die erforderlichen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Auch wenn man bei unserem Gegner natürlich einzelne Spieler zurecht hervorheben kann, ist Künzing als Team immer ein harter Brocken. Unsere Gäste werden alles daran setzen, noch ins Meisterschaftsrennen einzugreifen, was für uns sehr herausfordernd sein wird. Dem stellen wir uns aber sehr gerne, weil wir zeigen wollen, dass wir es besser können als zum Beispiel im Spiel gegen Garham."



Personalien: Für Michael Segl ist die Saison beendet.









Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Für uns geht es am Samstag zu einer recht ungewöhnlichen Spielzeit in die Mauth. Cooler Verein, gute Mannschaft und zwei ganz feine Trainer. Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel und peilen zumindest eine Punkteteilung an. Personell war es die letzten Wochen schon nicht gut, jetzt pfeifen wir mittlerweile aber aus dem letzten Loch."





Personalien: Neu auf der langen Verletztenliste, auf der auch unter anderm weiterhin Andreas Drexler und Simon Kröninger stehen, ist Routinier Max Bauer. Bei Tim Hain besteht Hoffnung auf eine Rückkehr.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen SV Garham Garham 15:00 PUSH

Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Am Mittwoch sind ein paar Punkte zusammengekommen, die letztlich zur Niederlage geführt haben. Wir müssen alles wieder etwas genauer umsetzen und am Samstag konzentrierte 90 Minuten abliefern. Es wird gegen einen offensivstarken Gegner vor allem wieder auf die Defensive ankommen. Gleichzeitig müssen wir nach vorne den letzten Ball wieder genauer spielen, um die drei Punkte in Waldkirchen lassen zu können."



Personalien: Die Lage bleibt äußerst kritisch, zumal auch die Einsätze von Lukas Schätzl und Julian Bauer auf der Kippe stehen.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Gegen Mauth konnten wir uns endlich wieder belohnen und zum Schluss einen verdienten Sieg einfahren. Nun erwartet uns beim Tabellennachbarn eine junge hungrige Mannschaft, die nach der Niederlage gegen Hutthurm mit Sicherheit jede Menge Wut im Bauch haben wird. Daher gilt es das Spiel zu 100 Prozent anzunehmen und mit voller Überzeugung reinzugehen, um etwas Zählbares aus Waldkirchen mitnehmen zu können."



Personalien: Simon Weber muss passen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SV Hutthurm Hutthurm 15:00 PUSH





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Der Klassenerhalt ist zu 99 Prozent in der Tasche. Die Restzweifel wollen wir am Samstag im Heimspiel beseitigen."



Personalien: Michael Friedl fehlt definitiv. Nicht gut sieht es außerdem bei Sebastian Raml und Andreas Simmet aus. Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Der Klassenerhalt ist zu 99 Prozent in der Tasche. Die Restzweifel wollen wir am Samstag im Heimspiel beseitigen."Personalien: Michael Friedl fehlt definitiv. Nicht gut sieht es außerdem bei Sebastian Raml und Andreas Simmet aus.

Julian Liebenow (Trainer SV Hutthurm): "Nach dem verdienten Sieg gegen Waldkirchen wartet mit dem Auswärtsspiel in Grafenau erneut eine schwere Aufgabe auf uns. Wir wollen den positiven Schwung aus dem Derbysieg mitnehmen und auch dort punkten."



Personalien: Zumindest Innenverteidiger Philipp Reitberger steht seinen Farben wieder zur Verfügung.









Die aktuelle Lage bei der SpVgg Ruhmannsfelden:





Denis Sharankov (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Gegen Schalding II waren wir eine halbe Stunde richtig gut im Spiel, haben dem Gegner dann aber zu viele Freiräume gegeben und sind letztlich unter Wert geschlagen worden. In Ruhmannsfelden sind wir Außenseiter, zumal es personell mittlerweile richtig schwierig ist. Wir müssen kämpfen und schauen, was möglich ist."



Personalien: Mittelfeldmotor Lukas Steinburg hat es nun auch noch erwischt.





Denis Sharankov (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Gegen Schalding II waren wir eine halbe Stunde richtig gut im Spiel, haben dem Gegner dann aber zu viele Freiräume gegeben und sind letztlich unter Wert geschlagen worden. In Ruhmannsfelden sind wir Außenseiter, zumal es personell mittlerweile richtig schwierig ist. Wir müssen kämpfen und schauen, was möglich ist."Personalien: Mittelfeldmotor Lukas Steinburg hat es nun auch noch erwischt.

Die Kicker des SV Oberpolling zeigen trotz der inzwischen fast aussichtslosen Lage weiter Moral – Foto: Karl-Heinz Hönl

Morgen, 15:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 15:00 PUSH





Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Nach der bitteren Pleite in Grainet kommt jetzt mit Deggendorf das nächste Spitzenteam nach Oberpolling. Trotz der letzten Niederlage bin ich positiv gestimmt. Einsatz, Wille, Leidenschaft war zu jedem Zeitpunkt vorhanden und das gilt es jetzt erneut umzusetzen. Wir wissen um die Stärken der Deggendorfer und auch, dass wir einen Sahnetag benötigen, um dem Gegner Paroli zu bieten. Allerdings ist es unser Ziel, irgendwie noch die Relegation zu erreichen. Dementsprechend hilft uns nur ein Sieg - und traue ich der Mannschaft auch zu."



Personalien: Es sieht wieder wesentlich besser wie unter der Woche aus, wenngleich Fabian Hönl, Daniel Wurm und Florian Feichtinger nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein werden. Auf der Kippe steht Michael Ellinger. Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Nach der bitteren Pleite in Grainet kommt jetzt mit Deggendorf das nächste Spitzenteam nach Oberpolling. Trotz der letzten Niederlage bin ich positiv gestimmt. Einsatz, Wille, Leidenschaft war zu jedem Zeitpunkt vorhanden und das gilt es jetzt erneut umzusetzen. Wir wissen um die Stärken der Deggendorfer und auch, dass wir einen Sahnetag benötigen, um dem Gegner Paroli zu bieten. Allerdings ist es unser Ziel, irgendwie noch die Relegation zu erreichen. Dementsprechend hilft uns nur ein Sieg - und traue ich der Mannschaft auch zu."Personalien: Es sieht wieder wesentlich besser wie unter der Woche aus, wenngleich Fabian Hönl, Daniel Wurm und Florian Feichtinger nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein werden. Auf der Kippe steht Michael Ellinger.





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Nach dem leistungsgerechten Unentschieden gegen Ruhmannsfelden wollen wir in Oberpolling unserer Favoritenrolle gerecht werden und gewinnen. Allerdings wird das sicherlich kein Selbstläufer. Der Gegner hat zwar momentan viele Ausfälle, ist aber eine verschworene Einheit, die miteinander kämpft, einen hervorragenden Torwart hat und die vor allem über Standards brandgefährlich ist. Wir müssen 100 Prozent bringen, sonst wird es nicht reichen."



Personalien: Der angeschlagene Felix Rem verpasste schon die Partie am Mittwoch und droht erneut auszufallen. Alexander Sperl ist weiterhin nicht einsatzfähig.





Morgen, 16:00 Uhr SV Bischofsmais Bischofsmais SV Grainet Grainet 16:00 live PUSH





Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Die tolle Leistung in Künzing und der damit verbundene Klassenerhalt ist ein riesiger Erfolg für den SVB. Nun kommt am Samstag der Tabellenführer aus Grainet an den Hang. Sie haben momentan ebenfalls einen tollen Lauf, tolle Einzelspieler mit Sammer, Bösl oder Seibold und werden taktisch immer hervorragend eingestellt von Coach Gastinger. Ziel muss sein es sein, wie im Hinspiel, möglichst lange dagegenzuhalten. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung und wir können einen Punkt in Bischofsmais behalten."



Personalien: Michael Jochim ist wieder an Bord.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach unserem schwer erkämpften Last-Minute-Sieg gegen den SV Oberpolling haben wir mit dem Auswärtsspiel beim SV Bischofsmais wohl eine der schwersten Aufgaben, die man aktuell in der Bezirksliga haben kann, vor uns. Marco Eder hat mit seiner Truppe nach einer sensationellen Rückrunde, frühzeitig den Klassenerhalt feiern dürfen und dabei beeindruckende Siege gefeiert. Uns erwartet eine fußballerisch starke Truppe, die über viel individuelle Qualität verfügt. Wir müssen hochkonzentriert auftreten, wissen aber auch, was wir können und dass wir mit breiter Brust antreten können."



Personalien: Neben den beiden Torhütern Andreas Biebl und Alfred Hammer ist nur Hannes Gumminger nicht einsatzähig. Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Die tolle Leistung in Künzing und der damit verbundene Klassenerhalt ist ein riesiger Erfolg für den SVB. Nun kommt am Samstag der Tabellenführer aus Grainet an den Hang. Sie haben momentan ebenfalls einen tollen Lauf, tolle Einzelspieler mit Sammer, Bösl oder Seibold und werden taktisch immer hervorragend eingestellt von Coach Gastinger. Ziel muss sein es sein, wie im Hinspiel, möglichst lange dagegenzuhalten. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung und wir können einen Punkt in Bischofsmais behalten."Personalien: Michael Jochim ist wieder an Bord.Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach unserem schwer erkämpften Last-Minute-Sieg gegen den SV Oberpolling haben wir mit dem Auswärtsspiel beim SV Bischofsmais wohl eine der schwersten Aufgaben, die man aktuell in der Bezirksliga haben kann, vor uns. Marco Eder hat mit seiner Truppe nach einer sensationellen Rückrunde, frühzeitig den Klassenerhalt feiern dürfen und dabei beeindruckende Siege gefeiert. Uns erwartet eine fußballerisch starke Truppe, die über viel individuelle Qualität verfügt. Wir müssen hochkonzentriert auftreten, wissen aber auch, was wir können und dass wir mit breiter Brust antreten können."Personalien: Neben den beiden Torhütern Andreas Biebl und Alfred Hammer ist nur Hannes Gumminger nicht einsatzähig.

Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Am Mittwoch konnten wir uns endlich mit dem ersten Sieg für unsere guten Leistungen der letzten Wochen belohnen. Dieser Sieg war nicht nur extrem wichtig aufgrund der anderen Ergebnisse, sondern auch für den Kopf. Dieses Erfolgserlebnis wollen wir nun in das Heimspiel gegen Oberdiendorf mitnehmen. Hier wird uns eine sehr gute Angriffsmannschaft in allen Bereichen extrem fordern und es wird darum gehen, sehr wenige Fehler zu machen. Wir wollen aber den nächsten Schritt nach vorne machen und alles für einen Sieg geben."



Personalien: Adrian Weber, Arian Berisha und Fabian Rothmeier können neben den Dauerverletzten nicht auflaufen.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Gegen eine gute Grafenauer Mannschaft hat uns etwa die Frische gefehlt und deshalb haben wir folgerichtig verloren. In Hofkirchen treffen wir auf den nächsten Gegner, der unbedingt Punkte braucht und entsprechend auftreten wird. Wir müssen wieder besser dagegenhalten und unsere Offensivqualitäten auszuspielen. Auf alle Fälle wollen wir versuchen, anzuschreiben."





Personalien: Die Gäste hoffen auf die Rückkehr von Paul Kinateder und Paul Ranzinger. Co-Spielertrainer Dominik Hellauer ist angeschlagen und wird wohl - wenn überhaupt - nur für einen Kurzeinsatz in Frage kommen. Fabian Hoffmann hat sich eine Ferspenprellung zugezogen und steht auf der Kippe. Ohnehin nicht einsatzfähig sind Andreas Eder, Klaus Loistl, Luca Büchler, Alessandro Maier und Marco Unfried.











Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir wollen unsere Leistungen bestätigen und den Schwung aus den vergangenen Spielen mitnehmen, um weiterhin Siege einzufahren. Mit Niederalteich kommt allerdings ein Gegner, für den im Abstiegskampf alles auf dem Spiel steht. Entsprechend sind wir gewarnt – auch, weil wir uns im Hinspiel sehr schwer getan haben."



Personalien: Es sind keine großartigen Veränderungen zu erwarten. Einzig Bastian Peter kann wieder eine Alternative werden.





Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Gegen Hofkirchen mussten wir die nächste äußerst bittere Niederlage hinnehmen. Trotz einer sehr starken ersten Hälfte, in der wir deutlich überlegen waren, haben wir es leider erneut nicht geschafft, eine Führung über die Zeit zu bringen. Wenn wir in Schalding punkten wollen, müssen wir unsere Chancen konsequent nutzen und über die gesamte Distanz konzentriert bleiben. 60 Minuten guter Fußball reichen nicht aus, um in dieser Liga bestehen zu können."



Personalien: Bis auf die Langzeitausfälle Florian Memminger und Lukas Kaufman vermeldet die Spielvereinigung Bestbesetzung.