Freidhofer: »Sitzen nur mehr auf dem Beifahrersitz«

Jochen Freidhofer ist mit seinem Team jetzt in der Verfolgerrolle – Foto: Harry Rindler

Lange Gesichter gab es gestern Abend im Lager der SpVgg Ruhmannsfelden. Vor der prächtigen Kulisse von 650 Zuschauern zeigten die Lerchenfeld-Kicker im Spitzenspiel bei der SpVgg GW Deggendorf zwar eine engagierte Leistung, mussten sich aber mit einem 1:1-Remis begnügen. Durch den Last-Minute-Sieg des SV Grainet, der gegen den SV Oberpolling in der 98.(!) Minute das entscheidende 2:1 erzielte, sind Achatz, Grübl & Co. auf den dritten Rang abgerutscht. Der "Herbst"- und "Winter"-Meister hat im Frühjahr nur in drei von sieben Partien dreifach gepunktet und wartet auf heimischen Rasen 2026 noch auf den ersten Sieg.

"Auswärts spielen wir gut. Auch in Deggendorf war es aber der 30. Minute ein sehr anständiger Aufritt. Wir waren ab diesem Zeitpunkt die deutlich aktivere Mannschaft, wenngleich das Resultat unterm Strich schon in Ordnung geht. Der Wurm ist momentan daheim drin. Vor allem das Unentschieden gegen Garham war komplett unnötig und gegen Grainet hätten wir - trotz aller Wertschätzung für einen grandios kämpfenden Gegner - nie und nimmer verlieren dürfen. Fußball ist und bleibt aber ein Ergebnissport. Wir sitzen nun nur mehr auf dem Beifahrersitz und haben es nicht mehr in der eigenen Hand", sagt Ruhmannsfeldens Coach Jochen Freidhofer, dem vor allem die Personalsituation Kopfzerbrechen bereitet: "Langsam kommen wir an unser Limit. Gestern haben sich mit Fabian Schiller und Alexander Kilger zwei weitere Akteure verletzt. Keine schlimmeren Geschichten, aber für Samstag sind beide definitiv sehr fraglich. Marcel Steinbauer und Tim Weinberger sind ohnehin langzeitverletzt. Kapitän Stefan Wittenzellner fehlt uns schon seit drei Spielen und wann er wieder dabei sein kann, ist aktuell nicht vorhersehbar. Marco Dachs hat es am Sprunggelenk erwischt. Er hat sich gestern warmgemacht und musste nach ein paar Minuten abbrechen. Speziell im zentralen Mittelfeld gehen uns die Leute aus und wir müssen in diesem sehr wichtigen Mannschaftsteil komplett improvisieren."





