Bezirksliga Niederrhein: So läuft der 16. Spieltag live

Auch zum 16. Spieltag der Bezirksligen ist wieder mit reichlich Topspielen gedient. Der größte Kracher spielte sich wohl in Gruppe 4 ab: Dort trifft mit dem TuS Asterlagen und FC Neukirchen-Vluyn der Tabellenführer auf den ärgsten Verfolgern. Direkt dahinter duellieren sich Viktoria Goch und der VfL Tönisberg. In Gruppe 2 kommt auch noch der Derbycharakter zum Topspiel zwischen dem ASV Mettmann und dem 1. FC Wülfrath hinzu. In Gruppe 5 lädt der VfL Rhede zum Verfolgerduell mit der SpVgg Sterkrade 06/07.