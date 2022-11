Bezirksliga: Mombach erster Verfolger von Ingelheim Horchheim gewinnt gegen Nieder-Olm +++ Zornheim spielt 1:1 gegen Marienborn II

RHEINHESSEN. Am vorletzten Spieltag des Jahres in der Bezirksliga Rheinhessen hat der FSV Nieder-Olm das Verfolgerduell beim SV Horchheim mit 2:4 verloren. Zweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Primus Spvgg. Ingelheim bleibt der FC Fortuna Mombach nach einem ungefährdeten 5:3 gegen TuS Framersheim. Der abstiegsgefährdete TSV Zornheim schaffte bei der Verbandsliga-Reserve der TuS Marienborn immerhin ein 1:1.

TuS Marienborn II – TSV Zornheim 1:1 (0:0). –Trostlosigkeit war an der Kirschhecke das Motto der ersten Hälfte. „Und zwar sowohl beim Wetter wie auch bei den Leistungen beider Mannschaften und auch des Schiedsrichters, der den Gästen einen glasklaren Elfmeter verweigert hat“, kommentierte TuS-Pressesprecher Markus Monetha. Nach dem Wechsel stieg das Niveau. Die Marienborner waren jetzt besser im Spiel und gingen etwas überraschend in Führung. „Doch Zornheim hat danach vor 30 Zuschauern auf den Ausgleich gedrängt sich fünf Minuten vor dem Ende belohnt“, so Monetha. Tore: 1:0 Nico Gronbach (58.), 1:1 Nicolas Moissiadis (85.).