Bezirksliga, Kreisliga A1, A3 Donau/Iller: Die Spielpläne sind online

1. Spieltag Fr., 16.08.24 18:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Westerheim So., 18.08.24 15:00 Uhr SC Staig - SGM Senden-Ay So., 18.08.24 15:00 Uhr TSV Langenau - SV Ringingen So., 18.08.24 15:00 Uhr SG Altheim - SV Offenhausen So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Jungingen - SW Donau So., 18.08.24 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - TSV Neu-Ulm So., 18.08.24 15:00 Uhr TSV Blaustein - SV Eggingen Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Asselfingen - SG Öpfingen 2. Spieltag Sa., 24.08.24 17:00 Uhr SG Öpfingen - SGM Aufheim Holzschwang So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - FV Asch-Sonderbuch So., 25.08.24 15:00 Uhr SV Westerheim - SV Jungingen So., 25.08.24 15:00 Uhr SW Donau - SG Altheim So., 25.08.24 15:00 Uhr SV Offenhausen - TSV Langenau So., 25.08.24 15:00 Uhr SV Ringingen - SC Staig So., 25.08.24 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - TSV Blaustein Di., 03.09.24 18:30 Uhr SV Eggingen - SV Asselfingen 3. Spieltag So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Asselfingen - SGM Aufheim Holzschwang So., 01.09.24 15:00 Uhr SC Staig - SV Offenhausen So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Langenau - SW Donau So., 01.09.24 15:00 Uhr SG Altheim - SV Westerheim So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Jungingen - TSV Neu-Ulm So., 01.09.24 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SG Öpfingen So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Eggingen - SGM Senden-Ay So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Blaustein - SV Ringingen 4. Spieltag Sa., 07.09.24 15:30 Uhr SGM Senden-Ay - SV Asselfingen So., 08.09.24 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SG Altheim So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Westerheim - TSV Langenau So., 08.09.24 15:00 Uhr SW Donau - SC Staig So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Offenhausen - TSV Blaustein So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Ringingen - SV Eggingen So., 08.09.24 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - FV Asch-Sonderbuch So., 08.09.24 15:00 Uhr SG Öpfingen - SV Jungingen 5. Spieltag So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Asselfingen - FV Asch-Sonderbuch So., 15.09.24 15:00 Uhr SC Staig - SV Westerheim So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Langenau - TSV Neu-Ulm So., 15.09.24 15:00 Uhr SG Altheim - SG Öpfingen So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Jungingen - SGM Aufheim Holzschwang So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Eggingen - SV Offenhausen So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Blaustein - SW Donau Do., 03.10.24 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SV Ringingen 6. Spieltag So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SC Staig So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Westerheim - TSV Blaustein So., 22.09.24 15:00 Uhr SW Donau - SV Eggingen So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Offenhausen - SGM Senden-Ay So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Ringingen - SV Asselfingen So., 22.09.24 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Jungingen So., 22.09.24 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SG Altheim So., 22.09.24 15:00 Uhr SG Öpfingen - TSV Langenau 7. Spieltag So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Asselfingen - SV Jungingen So., 29.09.24 15:00 Uhr SC Staig - SG Öpfingen So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Langenau - SGM Aufheim Holzschwang So., 29.09.24 15:00 Uhr SG Altheim - FV Asch-Sonderbuch So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Ringingen - SV Offenhausen So., 29.09.24 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SW Donau So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Eggingen - SV Westerheim So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Blaustein - TSV Neu-Ulm 8. Spieltag So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Eggingen So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Westerheim - SGM Senden-Ay So., 06.10.24 15:00 Uhr SW Donau - SV Ringingen So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Offenhausen - SV Asselfingen So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Jungingen - SG Altheim So., 06.10.24 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - TSV Langenau So., 06.10.24 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SC Staig So., 06.10.24 15:00 Uhr SG Öpfingen - TSV Blaustein 9. Spieltag Fr., 11.10.24 18:00 Uhr TSV Langenau - SV Jungingen So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Asselfingen - SG Altheim So., 13.10.24 15:00 Uhr SC Staig - FV Asch-Sonderbuch So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Offenhausen - SW Donau So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Ringingen - SV Westerheim So., 13.10.24 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - TSV Neu-Ulm So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Eggingen - SG Öpfingen So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Blaustein - SGM Aufheim Holzschwang 10. Spieltag So., 20.10.24 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Ringingen So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Westerheim - SV Offenhausen So., 20.10.24 15:00 Uhr SW Donau - SV Asselfingen So., 20.10.24 15:00 Uhr SG Altheim - TSV Langenau So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Jungingen - SC Staig So., 20.10.24 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - TSV Blaustein So., 20.10.24 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SV Eggingen So., 20.10.24 15:00 Uhr SG Öpfingen - SGM Senden-Ay 11. Spieltag So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Asselfingen - TSV Langenau So., 27.10.24 15:00 Uhr SC Staig - SG Altheim So., 27.10.24 15:00 Uhr SW Donau - SV Westerheim So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Offenhausen - TSV Neu-Ulm So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Ringingen - SG Öpfingen So., 27.10.24 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SGM Aufheim Holzschwang So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Eggingen - FV Asch-Sonderbuch So., 27.10.24 15:00 Uhr TSV Blaustein - SV Jungingen 12. Spieltag So., 03.11.24 14:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SW Donau So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Westerheim - SV Asselfingen So., 03.11.24 14:30 Uhr TSV Langenau - SC Staig So., 03.11.24 14:30 Uhr SG Altheim - TSV Blaustein So., 03.11.24 14:30 Uhr SV Jungingen - SV Eggingen So., 03.11.24 14:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SGM Senden-Ay So., 03.11.24 14:30 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SV Ringingen So., 03.11.24 14:30 Uhr SG Öpfingen - SV Offenhausen 13. Spieltag So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Asselfingen - SC Staig So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Westerheim - TSV Neu-Ulm So., 10.11.24 14:30 Uhr SW Donau - SG Öpfingen So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Offenhausen - SGM Aufheim Holzschwang So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Ringingen - FV Asch-Sonderbuch So., 10.11.24 14:30 Uhr SGM Senden-Ay - SV Jungingen So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Eggingen - SG Altheim So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Blaustein - TSV Langenau 14. Spieltag Fr., 15.11.24 18:30 Uhr SV Jungingen - SV Ringingen Sa., 16.11.24 14:30 Uhr SG Öpfingen - SV Westerheim So., 17.11.24 14:30 Uhr SV Asselfingen - TSV Neu-Ulm So., 17.11.24 14:30 Uhr SC Staig - TSV Blaustein So., 17.11.24 14:30 Uhr TSV Langenau - SV Eggingen So., 17.11.24 14:30 Uhr SG Altheim - SGM Senden-Ay So., 17.11.24 14:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Offenhausen So., 17.11.24 14:30 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SW Donau 15. Spieltag Sa., 23.11.24 14:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SG Öpfingen Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SV Westerheim - SGM Aufheim Holzschwang Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SW Donau - FV Asch-Sonderbuch Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SV Offenhausen - SV Jungingen Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SV Ringingen - SG Altheim Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SGM Senden-Ay - TSV Langenau Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SV Eggingen - SC Staig Sa., 23.11.24 14:30 Uhr TSV Blaustein - SV Asselfingen 16. Spieltag So., 09.03.25 15:00 Uhr SG Öpfingen - SV Asselfingen So., 09.03.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SC Staig So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Ringingen - TSV Langenau So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Offenhausen - SG Altheim So., 09.03.25 15:00 Uhr SW Donau - SV Jungingen So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Westerheim - FV Asch-Sonderbuch So., 09.03.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SGM Aufheim Holzschwang So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Eggingen - TSV Blaustein 17. Spieltag So., 16.03.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - TSV Neu-Ulm So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Jungingen - SV Westerheim So., 16.03.25 15:00 Uhr SG Altheim - SW Donau So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SV Offenhausen So., 16.03.25 15:00 Uhr SC Staig - SV Ringingen So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - SGM Senden-Ay So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Asselfingen - SV Eggingen So., 16.03.25 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SG Öpfingen 18. Spieltag Sa., 22.03.25 15:30 Uhr SG Öpfingen - FV Asch-Sonderbuch So., 23.03.25 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SV Asselfingen So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Offenhausen - SC Staig So., 23.03.25 15:00 Uhr SW Donau - TSV Langenau So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Westerheim - SG Altheim So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Jungingen So., 23.03.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SV Eggingen So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Ringingen - TSV Blaustein 19. Spieltag Sa., 29.03.25 15:30 Uhr SC Staig - SW Donau So., 30.03.25 15:00 Uhr SG Altheim - TSV Neu-Ulm So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SV Westerheim So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - SV Offenhausen So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Eggingen - SV Ringingen So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Asselfingen - SGM Senden-Ay So., 30.03.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SGM Aufheim Holzschwang So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Jungingen - SG Öpfingen 20. Spieltag So., 06.04.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Asselfingen So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Westerheim - SC Staig So., 06.04.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Langenau So., 06.04.25 15:00 Uhr SG Öpfingen - SG Altheim So., 06.04.25 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SV Jungingen So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Ringingen - SGM Senden-Ay So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Offenhausen - SV Eggingen So., 06.04.25 15:00 Uhr SW Donau - TSV Blaustein 21. Spieltag So., 13.04.25 15:00 Uhr SC Staig - TSV Neu-Ulm So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - SV Westerheim So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Eggingen - SW Donau So., 13.04.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SV Offenhausen So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Asselfingen - SV Ringingen So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Jungingen - FV Asch-Sonderbuch So., 13.04.25 15:00 Uhr SG Altheim - SGM Aufheim Holzschwang So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SG Öpfingen 22. Spieltag Do., 17.04.25 18:00 Uhr SG Öpfingen - SC Staig Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SV Jungingen - SV Asselfingen Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - TSV Langenau Sa., 19.04.25 15:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SG Altheim Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SV Offenhausen - SV Ringingen Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SW Donau - SGM Senden-Ay Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SV Westerheim - SV Eggingen Sa., 19.04.25 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Blaustein 23. Spieltag Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Eggingen - TSV Neu-Ulm Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SV Westerheim Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Ringingen - SW Donau Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Asselfingen - SV Offenhausen Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Altheim - SV Jungingen Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Langenau - FV Asch-Sonderbuch Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SC Staig - SGM Aufheim Holzschwang Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - SG Öpfingen 24. Spieltag So., 27.04.25 15:00 Uhr SG Altheim - SV Asselfingen So., 27.04.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SC Staig So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Jungingen - TSV Langenau So., 27.04.25 15:00 Uhr SW Donau - SV Offenhausen So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Westerheim - SV Ringingen So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SGM Senden-Ay So., 27.04.25 15:00 Uhr SG Öpfingen - SV Eggingen So., 27.04.25 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - TSV Blaustein 25. Spieltag Mi., 30.04.25 18:00 Uhr SV Eggingen - SGM Aufheim Holzschwang So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Ringingen - TSV Neu-Ulm So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Offenhausen - SV Westerheim So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Asselfingen - SW Donau So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SG Altheim So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Staig - SV Jungingen So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - FV Asch-Sonderbuch So., 04.05.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SG Öpfingen 26. Spieltag So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Langenau - SV Asselfingen So., 11.05.25 15:00 Uhr SG Altheim - SC Staig So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Westerheim - SW Donau So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Offenhausen So., 11.05.25 15:00 Uhr SG Öpfingen - SV Ringingen So., 11.05.25 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SGM Senden-Ay So., 11.05.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Eggingen So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Jungingen - TSV Blaustein 27. Spieltag So., 18.05.25 15:00 Uhr SW Donau - TSV Neu-Ulm So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Asselfingen - SV Westerheim So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Staig - TSV Langenau So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - SG Altheim So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Eggingen - SV Jungingen So., 18.05.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - FV Asch-Sonderbuch So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Ringingen - SGM Aufheim Holzschwang So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Offenhausen - SG Öpfingen 28. Spieltag Sa., 24.05.25 17:00 Uhr SG Öpfingen - SW Donau So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Staig - SV Asselfingen So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Westerheim So., 25.05.25 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SV Offenhausen So., 25.05.25 15:00 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SV Ringingen So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Jungingen - SGM Senden-Ay So., 25.05.25 15:00 Uhr SG Altheim - SV Eggingen So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Langenau - TSV Blaustein 29. Spieltag So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Asselfingen So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Blaustein - SC Staig So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Eggingen - TSV Langenau So., 01.06.25 15:00 Uhr SGM Senden-Ay - SG Altheim So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Ringingen - SV Jungingen So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Offenhausen - FV Asch-Sonderbuch So., 01.06.25 15:00 Uhr SW Donau - SGM Aufheim Holzschwang So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Westerheim - SG Öpfingen 30. Spieltag Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SG Öpfingen - TSV Neu-Ulm Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SGM Aufheim Holzschwang - SV Westerheim Sa., 07.06.25 15:30 Uhr FV Asch-Sonderbuch - SW Donau Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SV Jungingen - SV Offenhausen Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SG Altheim - SV Ringingen Sa., 07.06.25 15:30 Uhr TSV Langenau - SGM Senden-Ay Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SC Staig - SV Eggingen Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SV Asselfingen - TSV Blaustein

1. Spieltag

So., 18.08.24 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - FV Schelklingen-Hausen

So., 18.08.24 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - RSV Ermingen

So., 18.08.24 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SC Heroldstatt

So., 18.08.24 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SF Kirchen

So., 18.08.24 15:00 Uhr TSV Erbach - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 18.08.24 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - TSV Allmendingen

So., 18.08.24 15:00 Uhr SG Griesingen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 18.08.24 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SV Pappelau-Beiningen



2. Spieltag

So., 25.08.24 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - TSV Blaubeuren

So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Allmendingen - TSV Erbach

So., 25.08.24 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 25.08.24 15:00 Uhr SF Kirchen - SSG Ulm 99 II

So., 25.08.24 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - FC Hüttisheim

So., 25.08.24 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 25.08.24 15:00 Uhr RSV Ermingen - TSV Türkgücü Ehingen

So., 25.08.24 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SG Griesingen



3. Spieltag

Sa., 31.08.24 15:30 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SC Heroldstatt

So., 01.09.24 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 01.09.24 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - FV Schelklingen-Hausen

So., 01.09.24 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SF Kirchen

So., 01.09.24 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - TSV Allmendingen

So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Erbach - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - KSC Ehingen (Donau)

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - RSV Ermingen



4. Spieltag

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SG Alb Seissen/Suppingen

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr TSV Allmendingen - SSG Ulm 99 II

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - FC Hüttisheim

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SF Kirchen - SG Oberdisch. / Ersingen

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - TSV Türkgücü Ehingen

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SC Heroldstatt - SV Pappelau-Beiningen

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SG Griesingen - TSV Blaubeuren

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - TSV Erbach



5. Spieltag

Fr., 06.09.24 19:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - TSV Türkgücü Ehingen

So., 08.09.24 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - FC Hüttisheim

So., 08.09.24 15:00 Uhr TSV Allmendingen - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 08.09.24 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - RSV Ermingen

So., 08.09.24 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - TSV Erbach

So., 08.09.24 15:00 Uhr SG Griesingen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 08.09.24 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SSG Ulm 99 II

Mi., 11.09.24 18:00 Uhr SF Kirchen - SV Pappelau-Beiningen



6. Spieltag

So., 15.09.24 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 15.09.24 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Hüttisheim - TSV Allmendingen

So., 15.09.24 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - KSC Ehingen (Donau)

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Erbach - SG Griesingen

So., 15.09.24 15:00 Uhr RSV Ermingen - SC Heroldstatt

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - FV Schelklingen-Hausen

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SF Kirchen



7. Spieltag

Fr., 20.09.24 19:00 Uhr TSV Erbach - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 22.09.24 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - TSV Türkgücü Ehingen

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Allmendingen - SV Pappelau-Beiningen

So., 22.09.24 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - RSV Ermingen

So., 22.09.24 15:00 Uhr SF Kirchen - SC Heroldstatt

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SSG Ulm 99 II

So., 22.09.24 15:00 Uhr SG Griesingen - FC Hüttisheim

So., 22.09.24 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SG Oberdisch. / Ersingen



8. Spieltag

Do., 12.09.24 18:15 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - TSV Blaubeuren

So., 29.09.24 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SG Griesingen

So., 29.09.24 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 29.09.24 15:00 Uhr FC Hüttisheim - KSC Ehingen (Donau)

So., 29.09.24 15:00 Uhr SC Heroldstatt - FV Schelklingen-Hausen

So., 29.09.24 15:00 Uhr RSV Ermingen - SF Kirchen

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - TSV Allmendingen



9. Spieltag

Mi., 02.10.24 19:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SG Griesingen

Do., 03.10.24 15:00 Uhr FC Hüttisheim - TSV Blaubeuren

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SSG Ulm 99 II - TSV Erbach

Do., 03.10.24 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SF Kirchen

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

Do., 03.10.24 15:00 Uhr RSV Ermingen - TSV Allmendingen

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SGM Schmiechtal / Alb I

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - KSC Ehingen (Donau)



10. Spieltag

Do., 12.09.24 18:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - RSV Ermingen

So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Allmendingen - SC Heroldstatt

So., 06.10.24 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - FV Schelklingen-Hausen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SSG Ulm 99 II

So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Erbach - FC Hüttisheim

So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SG Griesingen - TSV Türkgücü Ehingen

So., 06.10.24 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SV Pappelau-Beiningen



11. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - TSV Erbach

So., 13.10.24 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 13.10.24 15:00 Uhr SF Kirchen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 13.10.24 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - TSV Allmendingen

So., 13.10.24 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 13.10.24 15:00 Uhr RSV Ermingen - KSC Ehingen (Donau)

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SG Griesingen

So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - TSV Blaubeuren



12. Spieltag

Sa., 19.10.24 15:30 Uhr SG Griesingen - RSV Ermingen

Sa., 19.10.24 15:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SC Heroldstatt

So., 20.10.24 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - FC Hüttisheim

So., 20.10.24 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - FV Schelklingen-Hausen

So., 20.10.24 15:00 Uhr TSV Allmendingen - SF Kirchen

So., 20.10.24 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 20.10.24 15:00 Uhr TSV Erbach - TSV Türkgücü Ehingen

So., 20.10.24 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SV Pappelau-Beiningen



13. Spieltag

Sa., 26.10.24 15:30 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 27.10.24 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SSG Ulm 99 II

So., 27.10.24 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - TSV Allmendingen

So., 27.10.24 15:00 Uhr SF Kirchen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 27.10.24 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - KSC Ehingen (Donau)

So., 27.10.24 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SG Griesingen

So., 27.10.24 15:00 Uhr RSV Ermingen - TSV Blaubeuren

So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - TSV Erbach



14. Spieltag

So., 03.11.24 12:30 Uhr SSG Ulm 99 II - TSV Türkgücü Ehingen

So., 03.11.24 14:30 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 03.11.24 14:30 Uhr FC Hüttisheim - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 03.11.24 14:30 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SV Pappelau-Beiningen

So., 03.11.24 14:30 Uhr TSV Erbach - RSV Ermingen

So., 03.11.24 14:30 Uhr TSV Blaubeuren - SC Heroldstatt

So., 03.11.24 14:30 Uhr SG Griesingen - FV Schelklingen-Hausen

So., 03.11.24 14:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SF Kirchen



15. Spieltag

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Allmendingen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 10.11.24 14:30 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - KSC Ehingen (Donau)

So., 10.11.24 14:30 Uhr SF Kirchen - SG Griesingen

So., 10.11.24 14:30 Uhr FV Schelklingen-Hausen - TSV Blaubeuren

So., 10.11.24 14:30 Uhr SC Heroldstatt - TSV Erbach

So., 10.11.24 14:30 Uhr RSV Ermingen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 10.11.24 14:30 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SSG Ulm 99 II

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - FC Hüttisheim



16. Spieltag

So., 17.11.24 12:30 Uhr SSG Ulm 99 II - RSV Ermingen

So., 17.11.24 14:30 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - TSV Türkgücü Ehingen

So., 17.11.24 14:30 Uhr FC Hüttisheim - SV Pappelau-Beiningen

So., 17.11.24 14:30 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SC Heroldstatt

So., 17.11.24 14:30 Uhr TSV Erbach - FV Schelklingen-Hausen

So., 17.11.24 14:30 Uhr TSV Blaubeuren - SF Kirchen

So., 17.11.24 14:30 Uhr SG Griesingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 17.11.24 14:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - TSV Allmendingen



17. Spieltag

Sa., 23.11.24 12:30 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - TSV Blaubeuren

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - KSC Ehingen (Donau)

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr TSV Allmendingen - SG Griesingen

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SF Kirchen - TSV Erbach

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SG Alb Seissen/Suppingen

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SC Heroldstatt - SSG Ulm 99 II

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr RSV Ermingen - FC Hüttisheim

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SG Oberdisch. / Ersingen



18. Spieltag

So., 09.03.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 09.03.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - FC Hüttisheim

So., 09.03.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SSG Ulm 99 II

So., 09.03.25 15:00 Uhr SF Kirchen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 09.03.25 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - TSV Erbach

So., 09.03.25 15:00 Uhr TSV Allmendingen - TSV Blaubeuren

So., 09.03.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SG Griesingen

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - TSV Türkgücü Ehingen



19. Spieltag

So., 16.03.25 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SF Kirchen

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Erbach - TSV Allmendingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - FV Schelklingen-Hausen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SC Heroldstatt

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - RSV Ermingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SG Griesingen - KSC Ehingen (Donau)



20. Spieltag

So., 23.03.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SF Kirchen - FC Hüttisheim

So., 23.03.25 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SSG Ulm 99 II

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Allmendingen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - TSV Erbach

So., 23.03.25 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - TSV Blaubeuren

So., 23.03.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - SV Pappelau-Beiningen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - TSV Türkgücü Ehingen



21. Spieltag

So., 30.03.25 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - TSV Allmendingen

So., 30.03.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 30.03.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SF Kirchen

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - FV Schelklingen-Hausen

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SC Heroldstatt

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - SG Griesingen

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Erbach - KSC Ehingen (Donau)



22. Spieltag

Fr., 04.04.25 18:15 Uhr SG Griesingen - TSV Erbach

So., 06.04.25 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 06.04.25 15:00 Uhr TSV Allmendingen - FC Hüttisheim

So., 06.04.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SSG Ulm 99 II

So., 06.04.25 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 06.04.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - RSV Ermingen

So., 06.04.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SV Pappelau-Beiningen

So., 06.04.25 15:00 Uhr SF Kirchen - TSV Türkgücü Ehingen



23. Spieltag

So., 13.04.25 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - KSC Ehingen (Donau)

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 13.04.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - TSV Allmendingen

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SF Kirchen

So., 13.04.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - FV Schelklingen-Hausen

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Erbach - TSV Blaubeuren

So., 13.04.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - SG Griesingen



24. Spieltag

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SG Oberdisch. / Ersingen

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - FC Hüttisheim

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SG Griesingen - SSG Ulm 99 II

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr TSV Blaubeuren - SG Alb Seissen/Suppingen

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SC Heroldstatt

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SF Kirchen - RSV Ermingen

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SV Pappelau-Beiningen

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr TSV Allmendingen - TSV Türkgücü Ehingen



25. Spieltag

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SGM Schmiechtal / Alb I

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - TSV Allmendingen

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SF Kirchen

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - TSV Erbach

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SSG Ulm 99 II - TSV Blaubeuren

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SG Griesingen

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - KSC Ehingen (Donau)



26. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr SG Griesingen - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - FC Hüttisheim

So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Erbach - SSG Ulm 99 II

So., 27.04.25 15:00 Uhr SF Kirchen - FV Schelklingen-Hausen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SC Heroldstatt

So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Allmendingen - RSV Ermingen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SV Pappelau-Beiningen

So., 27.04.25 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - TSV Türkgücü Ehingen



27. Spieltag

So., 04.05.25 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 04.05.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - TSV Allmendingen

So., 04.05.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - TSV Erbach

So., 04.05.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - TSV Blaubeuren

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SG Griesingen

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - KSC Ehingen (Donau)



28. Spieltag

Do., 08.05.25 18:30 Uhr TSV Erbach - SG Oberdisch. / Ersingen

Do., 08.05.25 18:30 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - FC Hüttisheim

Do., 08.05.25 18:30 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SF Kirchen

Do., 08.05.25 18:30 Uhr TSV Allmendingen - FV Schelklingen-Hausen

Do., 08.05.25 18:30 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SC Heroldstatt

Do., 08.05.25 18:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - RSV Ermingen

Do., 08.05.25 18:30 Uhr SG Griesingen - SV Pappelau-Beiningen

Do., 08.05.25 18:30 Uhr TSV Blaubeuren - TSV Türkgücü Ehingen



29. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 11.05.25 15:00 Uhr SF Kirchen - TSV Allmendingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - SSG Ulm 99 II

So., 11.05.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - TSV Erbach

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - TSV Blaubeuren

So., 11.05.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - SG Griesingen

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - KSC Ehingen (Donau)



30. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SGM Schmiechtal / Alb I

So., 18.05.25 15:00 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - FC Hüttisheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SSG Ulm 99 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - TSV Erbach

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - TSV Blaubeuren

So., 18.05.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - SG Griesingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr SF Kirchen - KSC Ehingen (Donau)



31. Spieltag

Do., 22.05.25 18:30 Uhr SSG Ulm 99 II - SG Oberdisch. / Ersingen

Do., 22.05.25 18:30 Uhr TSV Allmendingen - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

Do., 22.05.25 18:30 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - SF Kirchen

Do., 22.05.25 18:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - FV Schelklingen-Hausen

Do., 22.05.25 18:30 Uhr SG Griesingen - SC Heroldstatt

Do., 22.05.25 18:30 Uhr TSV Blaubeuren - RSV Ermingen

Do., 22.05.25 18:30 Uhr TSV Erbach - SV Pappelau-Beiningen

Do., 22.05.25 18:30 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - TSV Türkgücü Ehingen



32. Spieltag

So., 25.05.25 13:00 Uhr SSG Ulm 99 II - SV Pappelau-Beiningen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SGM Schmiechtal / Alb I - TSV Allmendingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

So., 25.05.25 15:00 Uhr SG Griesingen - SF Kirchen

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Blaubeuren - FV Schelklingen-Hausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Erbach - SC Heroldstatt

So., 25.05.25 15:00 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - RSV Ermingen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Hüttisheim - TSV Türkgücü Ehingen



33. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Türkgücü Ehingen - SG Oberdisch. / Ersingen

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Pappelau-Beiningen - FC Hüttisheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr RSV Ermingen - SSG Ulm 99 II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Heroldstatt - SG Alb Seissen/Suppingen

So., 01.06.25 15:00 Uhr FV Schelklingen-Hausen - TSV Erbach

So., 01.06.25 15:00 Uhr SF Kirchen - TSV Blaubeuren

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Emerkingen / Ehingen-Süd - SG Griesingen

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Allmendingen - KSC Ehingen (Donau)



34. Spieltag

Sa., 07.06.25 13:30 Uhr SSG Ulm 99 II - SC Heroldstatt

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr KSC Ehingen (Donau) - SGM Schmiechtal / Alb I

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SG Griesingen - TSV Allmendingen

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr TSV Blaubeuren - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr TSV Erbach - SF Kirchen

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SG Alb Seissen/Suppingen - FV Schelklingen-Hausen

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr FC Hüttisheim - RSV Ermingen

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SG Oberdisch. / Ersingen - SV Pappelau-Beiningen

---

Kreisliga A3 Donau/Iller

1. Spieltag

Sa., 17.08.24 15:30 Uhr TSV Dietenheim - SV Oberroth

Sa., 17.08.24 17:00 Uhr TSV Holzheim - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - FV Gerlenhofen

So., 18.08.24 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Bellenberg

So., 18.08.24 15:00 Uhr SV Beuren - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 18.08.24 15:00 Uhr FV Weißenhorn - FC Silheim

So., 18.08.24 15:00 Uhr FV Altenstadt - SF Illerrieden

So., 18.08.24 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - TSV Neu-Ulm II



2. Spieltag

Sa., 24.08.24 17:00 Uhr SV Oberroth - SV Beuren

So., 25.08.24 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - FV Altenstadt

So., 25.08.24 15:00 Uhr SF Illerrieden - FV Weißenhorn

So., 25.08.24 15:00 Uhr FC Silheim - TSV Dietenheim

So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SSV Illerberg/Thal

So., 25.08.24 15:00 Uhr FV Bellenberg - SV Tiefenbach 1920

So., 25.08.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - TSV Holzheim

So., 25.08.24 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SGM Ingstetten/Schießen



3. Spieltag

So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Holzheim - SGM Ingstetten/Schießen

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 01.09.24 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - SV Oberroth

So., 01.09.24 15:00 Uhr SV Beuren - FC Silheim

So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Dietenheim - SF Illerrieden

So., 01.09.24 15:00 Uhr FV Weißenhorn - TSV Neu-Ulm II

So., 01.09.24 15:00 Uhr FV Altenstadt - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 01.09.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - FV Gerlenhofen



4. Spieltag

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr TSV Neu-Ulm II - TSV Dietenheim

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SF Illerrieden - SV Beuren

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr FC Silheim - SSV Illerberg/Thal

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SV Oberroth - SV Tiefenbach 1920

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr FV Bellenberg - TSV Regglisweiler

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr FV Gerlenhofen - TSV Holzheim

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - FV Altenstadt

Mi., 04.09.24 18:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Weißenhorn



5. Spieltag

So., 08.09.24 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - SSV Illerberg/Thal

So., 08.09.24 15:00 Uhr SF Illerrieden - SV Tiefenbach 1920

So., 08.09.24 15:00 Uhr SV Oberroth - TSV Regglisweiler

So., 08.09.24 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - FV Gerlenhofen

So., 08.09.24 15:00 Uhr FV Bellenberg - TSV Holzheim

So., 08.09.24 15:00 Uhr FV Altenstadt - FV Weißenhorn

So., 08.09.24 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - TSV Dietenheim

So., 08.09.24 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SV Beuren



6. Spieltag

Sa., 14.09.24 15:30 Uhr FV Weißenhorn - SGM Ingstetten/Schießen

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Holzheim - FV Altenstadt

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - FC Silheim

So., 15.09.24 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - SF Illerrieden

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Beuren - TSV Neu-Ulm II

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Dietenheim - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 15.09.24 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - FV Bellenberg

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - TSV Kettershausen-Bebenhausen



7. Spieltag

Do., 19.09.24 18:30 Uhr FV Weißenhorn - TSV Dietenheim

So., 22.09.24 15:00 Uhr SF Illerrieden - TSV Regglisweiler

So., 22.09.24 15:00 Uhr FC Silheim - FV Gerlenhofen

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Oberroth - FV Bellenberg

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - TSV Holzheim

So., 22.09.24 15:00 Uhr FV Altenstadt - SV Beuren

So., 22.09.24 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SSV Illerberg/Thal

So., 22.09.24 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SV Tiefenbach 1920



8. Spieltag

Sa., 28.09.24 15:30 Uhr SV Beuren - SGM Ingstetten/Schießen

So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Holzheim - FV Weißenhorn

So., 29.09.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - TSV Neu-Ulm II

So., 29.09.24 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Dietenheim - FV Altenstadt

So., 29.09.24 15:00 Uhr FV Bellenberg - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 29.09.24 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - SV Oberroth

So., 29.09.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - FC Silheim



9. Spieltag

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Holzheim - TSV Dietenheim

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - SGM Ingstetten/Schießen

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Altenstadt

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Beuren - FV Weißenhorn

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SV Oberroth

Do., 03.10.24 15:00 Uhr FV Bellenberg - FC Silheim

Do., 03.10.24 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - SF Illerrieden

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - TSV Neu-Ulm II



10. Spieltag

So., 06.10.24 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - FV Gerlenhofen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SF Illerrieden - FV Bellenberg

So., 06.10.24 15:00 Uhr FC Silheim - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 06.10.24 15:00 Uhr SV Oberroth - TSV Holzheim

So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Dietenheim - SV Beuren

So., 06.10.24 15:00 Uhr FV Weißenhorn - SSV Illerberg/Thal

So., 06.10.24 15:00 Uhr FV Altenstadt - SV Tiefenbach 1920

So., 06.10.24 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - TSV Regglisweiler



11. Spieltag

So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Holzheim - SV Beuren

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - FV Weißenhorn

So., 13.10.24 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - TSV Dietenheim

So., 13.10.24 15:00 Uhr SV Oberroth - FC Silheim

So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SF Illerrieden

So., 13.10.24 15:00 Uhr FV Bellenberg - TSV Neu-Ulm II

So., 13.10.24 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 13.10.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - SGM Ingstetten/Schießen



12. Spieltag

Sa., 19.10.24 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Bellenberg

So., 20.10.24 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 20.10.24 15:00 Uhr SF Illerrieden - SV Oberroth

So., 20.10.24 15:00 Uhr FC Silheim - TSV Holzheim

So., 20.10.24 15:00 Uhr SV Beuren - SSV Illerberg/Thal

So., 20.10.24 15:00 Uhr TSV Dietenheim - SV Tiefenbach 1920

So., 20.10.24 15:00 Uhr FV Altenstadt - TSV Regglisweiler

So., 20.10.24 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - FV Gerlenhofen



13. Spieltag

Sa., 26.10.24 15:00 Uhr FV Bellenberg - SGM Ingstetten/Schießen

Sa., 26.10.24 15:30 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 27.10.24 15:00 Uhr TSV Holzheim - SSV Illerberg/Thal

So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - SV Beuren

So., 27.10.24 15:00 Uhr FC Silheim - SF Illerrieden

So., 27.10.24 15:00 Uhr SV Oberroth - TSV Neu-Ulm II

So., 27.10.24 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - FV Altenstadt

So., 27.10.24 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - FV Weißenhorn



14. Spieltag

Sa., 02.11.24 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SV Oberroth

So., 03.11.24 12:00 Uhr TSV Neu-Ulm II - FC Silheim

So., 03.11.24 14:30 Uhr SF Illerrieden - TSV Holzheim

So., 03.11.24 14:30 Uhr SSV Illerberg/Thal - SV Tiefenbach 1920

So., 03.11.24 14:30 Uhr TSV Dietenheim - TSV Regglisweiler

So., 03.11.24 14:30 Uhr FV Weißenhorn - FV Gerlenhofen

So., 03.11.24 14:30 Uhr FV Altenstadt - FV Bellenberg

So., 03.11.24 14:30 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - TSV Kettershausen-Bebenhausen



15. Spieltag

Sa., 09.11.24 15:00 Uhr SV Oberroth - SGM Ingstetten/Schießen

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Holzheim - SV Tiefenbach 1920

So., 10.11.24 14:30 Uhr SF Illerrieden - TSV Neu-Ulm II

So., 10.11.24 14:30 Uhr FC Silheim - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - FV Altenstadt

So., 10.11.24 14:30 Uhr FV Bellenberg - FV Weißenhorn

So., 10.11.24 14:30 Uhr FV Gerlenhofen - TSV Dietenheim

So., 10.11.24 14:30 Uhr TSV Regglisweiler - SV Beuren



16. Spieltag

Sa., 16.11.24 14:30 Uhr SV Beuren - FV Gerlenhofen

So., 17.11.24 14:30 Uhr TSV Holzheim - TSV Neu-Ulm II

So., 17.11.24 14:30 Uhr SSV Illerberg/Thal - TSV Regglisweiler

So., 17.11.24 14:30 Uhr TSV Dietenheim - FV Bellenberg

So., 17.11.24 14:30 Uhr FV Weißenhorn - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 17.11.24 14:30 Uhr FV Altenstadt - SV Oberroth

So., 17.11.24 14:30 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - FC Silheim

So., 17.11.24 14:30 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SF Illerrieden



17. Spieltag

Sa., 23.11.24 12:00 Uhr TSV Neu-Ulm II - SG TSV Buch / Obenhausen II

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SF Illerrieden - SGM Ingstetten/Schießen

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr FC Silheim - FV Altenstadt

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr SV Oberroth - FV Weißenhorn

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - TSV Dietenheim

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr FV Bellenberg - SV Beuren

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr FV Gerlenhofen - SSV Illerberg/Thal

Sa., 23.11.24 14:30 Uhr TSV Regglisweiler - SV Tiefenbach 1920



18. Spieltag

So., 09.03.25 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - SGM Ingstetten/Schießen

So., 09.03.25 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - TSV Holzheim

So., 09.03.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - SV Tiefenbach 1920

So., 09.03.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - SSV Illerberg/Thal

So., 09.03.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SV Beuren

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Oberroth - TSV Dietenheim

So., 09.03.25 15:00 Uhr FC Silheim - FV Weißenhorn

So., 09.03.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - FV Altenstadt



19. Spieltag

Sa., 15.03.25 15:30 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 16.03.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - TSV Neu-Ulm II

So., 16.03.25 15:00 Uhr FV Weißenhorn - SF Illerrieden

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Dietenheim - FC Silheim

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Beuren - SV Oberroth

So., 16.03.25 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - FV Bellenberg

So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - TSV Regglisweiler



20. Spieltag

So., 23.03.25 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - FV Weißenhorn

So., 23.03.25 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - TSV Holzheim

So., 23.03.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SV Tiefenbach 1920

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Oberroth - SSV Illerberg/Thal

So., 23.03.25 15:00 Uhr FC Silheim - SV Beuren

So., 23.03.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - TSV Dietenheim

So., 23.03.25 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Altenstadt

So., 23.03.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - TSV Regglisweiler



21. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Dietenheim - TSV Neu-Ulm II

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Beuren - SF Illerrieden

So., 30.03.25 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - FC Silheim

So., 30.03.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - SV Oberroth

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - FV Bellenberg

So., 30.03.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - FV Gerlenhofen

So., 30.03.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - SGM Ingstetten/Schießen

So., 30.03.25 15:00 Uhr FV Weißenhorn - SG TSV Buch / Obenhausen II



22. Spieltag

So., 06.04.25 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - SV Beuren

So., 06.04.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - TSV Holzheim

So., 06.04.25 15:00 Uhr FC Silheim - SV Tiefenbach 1920

So., 06.04.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - SSV Illerberg/Thal

So., 06.04.25 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - TSV Dietenheim

So., 06.04.25 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - FV Weißenhorn

So., 06.04.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - FV Gerlenhofen

So., 06.04.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - TSV Regglisweiler



23. Spieltag

So., 13.04.25 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - TSV Neu-Ulm II

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - SF Illerrieden

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - SV Oberroth

So., 13.04.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - FV Bellenberg

So., 13.04.25 15:00 Uhr FV Weißenhorn - FV Altenstadt

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Dietenheim - SGM Ingstetten/Schießen

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Beuren - SG TSV Buch / Obenhausen II



24. Spieltag

Do., 17.04.25 18:00 Uhr FV Altenstadt - TSV Dietenheim

Sa., 19.04.25 13:00 Uhr TSV Neu-Ulm II - SV Tiefenbach 1920

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr FV Weißenhorn - TSV Holzheim

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - SSV Illerberg/Thal

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SV Beuren

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - FV Bellenberg

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr SV Oberroth - FV Gerlenhofen

Sa., 19.04.25 15:30 Uhr FC Silheim - TSV Regglisweiler



25. Spieltag

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - SF Illerrieden

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - FC Silheim

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - SV Oberroth

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - TSV Kettershausen-Bebenhausen

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr TSV Dietenheim - FV Weißenhorn

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Beuren - FV Altenstadt

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - SGM Ingstetten/Schießen

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - SG TSV Buch / Obenhausen II



26. Spieltag

Sa., 26.04.25 15:30 Uhr FV Weißenhorn - SV Beuren

Sa., 26.04.25 15:30 Uhr SV Oberroth - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 27.04.25 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - TSV Regglisweiler

So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Dietenheim - TSV Holzheim

So., 27.04.25 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SV Tiefenbach 1920

So., 27.04.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - SSV Illerberg/Thal

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Silheim - FV Bellenberg

So., 27.04.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - FV Gerlenhofen



27. Spieltag

Sa., 03.05.25 15:30 Uhr TSV Regglisweiler - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 04.05.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - TSV Neu-Ulm II

So., 04.05.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - SF Illerrieden

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - FC Silheim

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - SV Oberroth

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Beuren - TSV Dietenheim

So., 04.05.25 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Weißenhorn

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - FV Altenstadt



28. Spieltag

Mi., 07.05.25 18:00 Uhr SV Beuren - TSV Holzheim

Do., 08.05.25 18:00 Uhr FV Weißenhorn - SV Tiefenbach 1920

Do., 08.05.25 18:00 Uhr TSV Dietenheim - SSV Illerberg/Thal

Do., 08.05.25 18:00 Uhr FC Silheim - SV Oberroth

Do., 08.05.25 18:00 Uhr SF Illerrieden - TSV Kettershausen-Bebenhausen

Do., 08.05.25 18:00 Uhr TSV Neu-Ulm II - FV Bellenberg

Do., 08.05.25 18:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - TSV Regglisweiler

Do., 08.05.25 18:30 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Gerlenhofen



29. Spieltag

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - TSV Neu-Ulm II

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Oberroth - SF Illerrieden

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - FC Silheim

So., 11.05.25 15:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - SV Beuren

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - TSV Dietenheim

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - FV Altenstadt

So., 11.05.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - SGM Ingstetten/Schießen

So., 11.05.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - SG TSV Buch / Obenhausen II



30. Spieltag

Sa., 17.05.25 15:30 Uhr SV Oberroth - SG TSV Buch / Obenhausen II

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Silheim - TSV Neu-Ulm II

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Holzheim - SF Illerrieden

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - SSV Illerberg/Thal

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - TSV Dietenheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - FV Weißenhorn

So., 18.05.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - FV Altenstadt

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - SGM Ingstetten/Schießen



31. Spieltag

Do., 22.05.25 18:00 Uhr SSV Illerberg/Thal - TSV Holzheim

Do., 22.05.25 18:00 Uhr SV Beuren - SV Tiefenbach 1920

Do., 22.05.25 18:00 Uhr SF Illerrieden - FC Silheim

Do., 22.05.25 18:00 Uhr TSV Neu-Ulm II - SV Oberroth

Do., 22.05.25 18:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - FV Bellenberg

Do., 22.05.25 18:00 Uhr FV Altenstadt - FV Gerlenhofen

Do., 22.05.25 18:00 Uhr FV Weißenhorn - TSV Regglisweiler

Do., 22.05.25 19:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - TSV Kettershausen-Bebenhausen



32. Spieltag

So., 25.05.25 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - SF Illerrieden

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Tiefenbach 1920 - TSV Holzheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - FC Silheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SV Oberroth

So., 25.05.25 15:00 Uhr FV Altenstadt - TSV Kettershausen-Bebenhausen

So., 25.05.25 15:00 Uhr FV Weißenhorn - FV Bellenberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Dietenheim - FV Gerlenhofen

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Beuren - TSV Regglisweiler



33. Spieltag

So., 01.06.25 12:30 Uhr TSV Neu-Ulm II - TSV Holzheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Regglisweiler - SSV Illerberg/Thal

So., 01.06.25 15:00 Uhr FV Gerlenhofen - SV Beuren

So., 01.06.25 15:00 Uhr FV Bellenberg - TSV Dietenheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Kettershausen-Bebenhausen - FV Weißenhorn

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Oberroth - FV Altenstadt

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Silheim - SGM Ingstetten/Schießen

So., 01.06.25 15:00 Uhr SF Illerrieden - SG TSV Buch / Obenhausen II



34. Spieltag

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SG TSV Buch / Obenhausen II - TSV Neu-Ulm II

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SGM Ingstetten/Schießen - SF Illerrieden

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr FV Altenstadt - FC Silheim

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr FV Weißenhorn - SV Oberroth

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr TSV Dietenheim - TSV Kettershausen-Bebenhausen

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SV Beuren - FV Bellenberg

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SSV Illerberg/Thal - FV Gerlenhofen

Sa., 07.06.25 15:30 Uhr SV Tiefenbach 1920 - TSV Regglisweiler