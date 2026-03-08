Bezirksliga: Ippensen ist ideenlos – Anderlingen holt Heimsieg

– Foto: Rolf Schmietow

Der SV Anderlingen startete mit einem Erfolg in die Rückserie der Bezirksliga. Das 2:0 über die SV Ippensen/Wohnste bedeutete jedoch gleichzeitig nach zwei Siegen die erste Niederlage des Jahres für die Ippenser.

Die Bezirksligapartie in Anderlingen begann zunächst ohne große Torraumszenen. Ippensen/Wohnste setzte die Gastgeber, die zwar mehr Ballbesitz hatten, früh unter Druck und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

Erst nach rund 15 Minuten näherten sich beide Mannschaften erstmals dem gegnerischen Tor an. Der Führungstreffer fiel schließlich per Strafstoß: Matti Kaiser brachte Brian Müller im Strafraum zu Fall, und Andre Steffens verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 für den SVA.

Die Führung gab den Gastgebern Sicherheit, während sich Ippensen/Wohnste fortan etwas tiefer positionierte und den Anderlingern das Offensivspiel erschwerte. Dennoch schlugen die Platzherren erneut zu – diesmal nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste. Wieder war es Andre Steffens, der von der Strafraumgrenze zum 2:0 vollendete.

Anderlingens Torwart hält Freistoß von Torge Wichern

Die beste Gelegenheit der Gäste vor der Pause resultierte aus einer Standardsituation: Einen direkten Freistoß von Torge Wichern parierte SVA-Keeper Arne Treu jedoch sicher. Auf Anderlinger Seite schlichen sich im Offensivspiel zunehmend Ungenauigkeiten ein, sodass bis zum Halbzeitpfiff keine weiteren Chancen entstanden.

Nach dem Seitenwechsel liefen die Gäste wieder höher an, ohne sich jedoch klare Tormöglichkeiten zu erspielen. Stattdessen kamen die Anderlinger zu guten Konterchancen. Phil Steffens traf die Latte, während Brian Müller und Lennart Bredehöft jeweils im Eins-gegen-Eins an Gästetorwart Tom Ole Steffen scheiterten.

Keine Torchancen für SV Ippensen/Wohnste

Ippensen/Wohnste blieb weiterhin vor allem bei Standardsituationen gefährlich, doch eine wirklich große Torchance sprang dabei nicht mehr heraus. So blieb es letztlich beim 2:0-Erfolg für den SV Anderlingen.

„Wenn ein Standard der Ippenser einmal durchgerutscht wäre, hätte das Spiel noch einmal eine ganz andere Wendung nehmen können. So war es am Ende ein ungefährdeter Sieg für uns“, resümierte Anderlingens Trainer Marco Hendreich nach der Partie.

Sein Gegenüber Holger Dzösch zeigte sich vor allem mit der ersten Halbzeit unzufrieden: „Wir haben zu viele Fehlpässe gespielt.“ Mit dem zweiten Durchgang war er um einiges zufriedener: „Nach der Pause haben wir es zwar ordentlich gemacht, aber uns hat die nötige Torgefahr gefehlt. Und Tore sind im Fußball nun mal das Entscheidende. Deshalb geht der Anderlinger Sieg in Ordnung.“