Bezirksliga III: Steht der dritte Absteiger schon bald fest?

Einen weiteren Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt sammelte die TuSG Ritterhude ein. Dominik Meinert brachte sie auf eigener Anlage gegen den FC Verden 04 II nach nicht einmal 180 Sekunden in Führung. Danach gaben die Gäste jedoch den Ton an, vergaben durch Nick Zander einen Strafstoß. Lasse Metzing gelang schließlich in Minute 26 der Ausgleich. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts bog Zander die Begegnung sogar komplett um. Dem Yildirim lieferte jedoch eine schnelle Antwort - 2:2 (55.). Am Resultat änderte sich bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Matthis Bark nichts mehr.