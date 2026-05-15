Bezirksliga III: Steht der dritte Absteiger schon bald fest?

Am Mittwochabend fanden in der Bezirksliga Lüneburg III zwei Nachholspiele statt, die erheblichen Einfluss auf die Situation im Tabellenkeller besaßen. Für den Rotenburger SV II schwinden nach der Heimniederlage gegen den TB Uphusen die Chancen auf den Klassenerhalt.
Das Resultat fiel letztlich deutlich aus. Dabei wehrte sich der Drittletzte nach Kräften. Kurz vor der Pause gelang Noel Dähne per Handelfmeter der Anschlusstreffer. Zuvor hatten Tetje Dziubinski und Lewin Peno die Gäste mit in Führung gebracht. Bis in die Schlussphase hinein blieb es beim 1:2. Erst in der 85. Minute schaffte der TBU Klarheit durch Faruk Celik, der einen Elfmeter im Nachschuss verwandelte. Jannik Tölle ließ kurz darauf sogar noch das 1:4 folgen.
Einen weiteren Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt sammelte die TuSG Ritterhude ein. Dominik Meinert brachte sie auf eigener Anlage gegen den FC Verden 04 II nach nicht einmal 180 Sekunden in Führung. Danach gaben die Gäste jedoch den Ton an, vergaben durch Nick Zander einen Strafstoß. Lasse Metzing gelang schließlich in Minute 26 der Ausgleich. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts bog Zander die Begegnung sogar komplett um. Dem Yildirim lieferte jedoch eine schnelle Antwort - 2:2 (55.). Am Resultat änderte sich bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Matthis Bark nichts mehr.
Ritterhude baute damit den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Zähler aus. Sonntag könnte er mit einem Sieg beim überforderten Schlusslicht Selsingen weiter anwachsen. Neben Selsingen steht auch der SV Aschwarden bereits als Absteiger fest. Hinzu kommen könnte schon bald der 2026 in nur einem von 14 Ligaspielen siegreichen Rotenburger SV II. Vom Relegationsplatz trennen ihn aktuell drei Punkte sowie die schlechtere Tordifferenz, was angesichts von noch zwei verbleibenden Partien nur noch schwer aufzuholen ist.