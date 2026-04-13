Bezirksliga III: Spitzenduo im Gleichschritt Hülsen zerlegt Ritterhude +++ Oyten lässt in Rotenburg nichts anbrennen von FuPa Lüneburg · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

In der Bezirksliga Lüneburg III herrscht weiter Spannung im Meisterschaftsrennen. Die beste Ausgangsposition besitzt weiter der SV Vorwärts Hülsen, der sich in Torlaune präsentierte. Verfolger TV Oyten fuhr ebenfalls einen souveränen Sieg ein.

Von Beginn an trat der SVV aufs Gaspedal und ging durch einen von Tjare Müller verwandelten Elfmeter in Führung (19.). Kurz vor dem Pausenpfiff ließ Lasse Schmidt das 2:0 folgen. Nach dem Seitenwechsel ließ Hülsen im Vergleich mit dem harmlosen Konkurrenten nicht locker. Die Folge waren weitere Treffer. Binnen 26 Minuten schraubten Felix Wolf (2), Sönke Bremermann, der eingewechselte Mika Walter sowie nochmals Müller den Vorsprung auf 7:0 in die Höhe.

Nicht ganz so deutlich siegte der TV Oyten. Doch am Erfolg in Rotenburg ließ er keine Zweifel aufkommen. Nico Flachsenberger brachte sein Team frühzeitig auf die Siegerstraße. In der 50. Minute legte Robel Tesfo das 0:2 nach. Die mit mehreren Akteuren aus dem Landesliga-Kader verstärkte RSV-Reserve wehrte sich zwar nach Kräften, musste aber dennoch durch Szymon Szarmach per Strafstoß das 0:3 hinnehmen.