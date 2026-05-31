Bezirksliga III: Auch der dritte Absteiger steht fest

Was sich seit einigen Wochen andeutete, steht seit dem gestrigen Samstag auch offiziell fest. Der Rotenburger SV II konnte auch seine letzte Chance bei der TuSG Ritterhude nicht nutzen und ist damit auch rechnerisch abgestiegen.
Dabei wehrte er sich mit Unterstützung aus dem Landesliga-Kader nochmals tapfer gegen den Abstieg, obwohl die Hausherren schon frühzeitig durch Dennis Riemer in Führung gingen (5.). Anschließend blieb Ritterhude überlegen und stellte in der 38. Minute durch Riemer auf 2:0. Kurz darauf verkürzte Noah Hasch per Elfmeter, sodass sich ein spannender zweiter Durchgang. Trotz aller Rotenburger Bemühungen änderte sich nichts mehr am Resultat.
Die TuSG Ritterhude sicherte sich durch den Sieg endgültig den Klassenerhalt und kann entspannt ins finale Saisonspiel beim MTV Riede gehen. Die RSV-Reserve wiederum steht nach Aschwarden und Selsingen als dritter Absteiger fest. Nach einem herausragenden Saisonstart mit vier Siegen ohne Gegentreffer sammelte sie in den folgenden 25 Partien nur noch neun Zähler ein und muss in der Kreisliga einen Neuanfang starten.