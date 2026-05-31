Bezirksliga III: Auch der dritte Absteiger steht fest Rotenburger Reserve muss sich nach zwei Jahren wieder verabschieden +++ Ritterhude feiert Klassenerhalt von FuPa Lüneburg · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Was sich seit einigen Wochen andeutete, steht seit dem gestrigen Samstag auch offiziell fest. Der Rotenburger SV II konnte auch seine letzte Chance bei der TuSG Ritterhude nicht nutzen und ist damit auch rechnerisch abgestiegen.

Dabei wehrte er sich mit Unterstützung aus dem Landesliga-Kader nochmals tapfer gegen den Abstieg, obwohl die Hausherren schon frühzeitig durch Dennis Riemer in Führung gingen (5.). Anschließend blieb Ritterhude überlegen und stellte in der 38. Minute durch Riemer auf 2:0. Kurz darauf verkürzte Noah Hasch per Elfmeter, sodass sich ein spannender zweiter Durchgang. Trotz aller Rotenburger Bemühungen änderte sich nichts mehr am Resultat.