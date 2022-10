Der Saulheimer Amir Abugameh weiß sich gegen den Horchheimer Marc Blaser nur mit einer Grätsche zu helfen. Am Ende teilen sich die beiden Teams die Punkte. – Foto: pakalski-press/ Christine Dirigo

Bezirksliga: Guntersblum feiert spät SVG trifft kurz vor Spielschluss und siegt 2:1 gegen Nieder-Olm +++ Neuhausen-Platz unbespielbar

WORMS. In der Bezirksliga Rheinhessen ist der SV Guntersblum in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team von Maximilian Beck liegt nun einen Punkt hinter Spitzenreiter Fontana Mombach auf Rang zwei. Während sich der VfL Gundersheim spät über einen Punkt freuen durfte, musste sich auch der SV Horchheim mit einem Remis begnügen.

Die für Sonntag geplante Partie zwischen Aufsteiger TuS Neuhausen und dem VfR Nierstein wurde kurzfristig abgesetzt. Auf Nachfrage der Wormser Zeitung erklärte TuS-Coach Holger Heidenmann: „Die Platzverhältnisse bei uns sind katastrophal. Wir trainieren ja schon bei der Wormatia, aber durch den Regen war nun auch kein Spiel am Sonntag möglich.“

SV Guntersblum - FSV Nieder-Olm 2:1 (1:1). Die Platzherren zeigten sich im ersten Spiel nach der letztwöchigen klaren Niederlage beim FSV Oppenheim wieder in guter Form. In einem Spiel, in dem Kampf Trumpf war, setzte sich letztlich Guntersblum durch. „In einem hart umkämpften Spiel haben wir Willen gezeigt und das Spiel für uns dann doch noch entschieden. Die drei Punkte sind ganz wichtig. Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion auf das 0:4 in Oppenheim gezeigt“, sagte Maximilian Beck, der Spielertrainer des SV, der in der 24. Minute nach einem Zusammenprall mit einer Knieverletzung raus musste. Zu diesem Zeitpunkt führte Guntersblum schon durch ein Tor von Badr-Eddine Karn mit 1:0 (11.). Nieder-Olm glich durch Matthias Cygon zum 1:1 (33.) aus. In der Schlussphase gelang Karn vier Minuten vor dem Ende der 2:1-Siegtreffer für Guntersblum.

SpVgg Ingelheim - VfL Gundersheim 1:1 (0:0). Für den VfL war es auf jeden Fall ein gewonnener Punkt. Ingelheim war in der ersten Halbzeit überlegen. Doch der VfR zeigte eine kompakte Abwehrleistung. Zur Pause stand es 0:0. Ingelheim verstärkte nach dem Seitenwechsel den Druck. Tom Zimmer gelang in der 64. Minute die Führung für die SpVgg. In der Schlussviertelstunde warf Gundersheim alles nach vorne, gab nie auf und tatsächlich belohnte Mark Wilke den VfL drei Minuten vor Schluss noch mit dem 1:1-Ausgleich (87.).