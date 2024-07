Bezirksliga, Gruppe 4: Das Titelrennen wird noch spannender

Es handelt sich um die Derby-Liga schlechthin. Neun der 17 Mannschaften, die in der nächsten Saison in der Bezirksliga, Gruppe 4, an den Start gehen, kommen aus dem linksrheinischen Teil des Kreises Kleve. Die rechtsrheinischen Vertreter RSV Praest und SV Haldern sind diesmal der Gruppe 5 zugeordnet worden und treffen dort überwiegend auf Gegner aus Oberhausen und Bottrop. Fünf Wochen vor dem Saisonstart hat der Fußball-Verband Niederrhein die Spielpläne veröffentlicht. Hier gibt’s die wichtigsten Informationen im Überblick.

Selbstverständlich der Meister – das ist und bleibt so. Aber es gibt eine Neuerung, die speziell die Spieler, Fans und Verantwortlichen von Viktoria Goch interessieren dürfte. Die Mannschaft hat drei vergebliche Anläufe in Richtung Landesliga hinter sich – zweimal gab’s die goldene Ananas in Form der Vizemeisterschaft, einmal sprang Platz drei heraus. Ab sofort hat auch der Tabellenzweite noch eine Chance auf den Aufstieg. Das funktioniert so: Die sechs Bezirksliga-Vizemeister werden nach der Saison in zwei Dreier-Gruppen eingeteilt. Der jeweilige Sieger der beiden Runden qualifiziert sich für die Landesliga – somit gibt es insgesamt acht Aufsteiger.

Aus den sechs 18er-Gruppen müssen jeweils drei Teams runter in die Bezirksliga – auf Platz 16 beginnt die Abstiegszone. Zwei Absteiger stehen bereits fest. Zur Überraschung der meisten Fußballfreunde im Kreis Kleve hat der 1. FC Kleve seine zweite Mannschaft zurückgezogen. Zu dieser Maßnahme haben sich auch die Verantwortlichen des Dabringhauser Turnvereins aus Wermelskirchen durchgerungen. Somit treten in den Gruppen 2 und 4 jeweils nur 17 Mannschaften an – pro Spieltag darf/muss somit ein Team zuschauen. Zu den 18 Absteigern gesellen sich noch drei weitere hinzu. Die sechs Mannschaften auf Platz 15 müssen in die Relegation – nach der Saison geht’s in Hin- und Rückspiel um den Klassenerhalt. Der Viertletzte der Gruppe 4 bekommt es wahrscheinlich mit dem 15. der Gruppe 1 und trifft somit voraussichtlich auf einen Gegner aus dem Raum Düsseldorf.



Was passiert am Saisonende bei Punktgleichheit?

Wenn an der Tabellenspitze oder im Keller in den entscheidenden Fragen zwei oder mehrere Vereine die gleiche Punktzahl aufweisen, spielt das Torverhältnis keine Rolle. Das hat der Westdeutsche Fußball-Verband für seine Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen von Ober- bis Bezirksliga einheitlich geregelt. „Das ist auch gut so. Denn in der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, wo designierte Absteiger an einem Wochenende nicht antreten und das Spiel mit 0:2 gewertet wird.

Am nächsten Spieltag gibt’s dann eine zweistellige Niederlage. Und das kann zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten führen“, erklärt Holger Tripp, Staffelleiter der Gruppe 4. Allerdings ist auch der direkte Vergleich nicht entscheidend. Deshalb kann sich eine Saison nach dem letzten Spieltag noch erheblich in die Länge ziehen. Diese leidvolle Erfahrung musste unlängst der spätere Landesliga-Absteiger SGE Bedburg-Hau machen, der noch vier Entscheidungs-/Relegationsspiele bestreiten musste. Deshalb will auch gut überlegt sein, für welchen Termin die Abschlussfahrt an den Ballermann gebucht wird.



Was ist der besondere Reiz für die Fans im Kreis Kleve? Die Antwort liegt auf der Hand: An fast jedem Wochenende gibt’s in der Gruppe 4 Derby-Stimmung vor der Haustür. Am ersten Spieltag gibt’s direkt einmal einen Vorgeschmack. Absteiger SGE Bedburg-Hau bestreitet am Freitag, 16. August, um 20 Uhr das Eröffnungsspiel gegen Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf, zwei Tage später folgen die Lokalduelle Viktoria Goch gegen TSV Wachtendonk-Wankum und Kevelaerer SV gegen Sportfreunde Broekhuysen. In der Gruppe 5 müssen sich die Anhänger nicht lange gedulden. Schon am zweiten Spieltag (Sonntag, 25. August) gibt’s das Bundesstraße-8-Derby RSV Praest gegen SV Haldern.





Wie lange dauert die Winterpause?

Die letzte Runde im Jahr 2024 ist für Sonntag, 15. Dezember, angesetzt. Dabei handelt es sich um Spieltag Nummer 18 und somit die Eröffnung der Rückserie. Im neuen Jahr geht’s dann am Freitag, 7. Februar, mit dem Spiel SV Rindern gegen VfL Tönisberg wieder los.



Wann endet die Saison? Der 34. und somit letzte Spieltag ist für Sonntag, 1. Juni, angesetzt. Die Sportfreunde Broekhuysen verabschieden sich eine Woche vorher in die Sommerpause. Für einige Mannschaften dauert die Saison noch etwas länger.