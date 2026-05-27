 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: CfR Links muss Mittwoch gegen Uedesheim siegen

Der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 startet bereits am Mittwoch, (Vor-) Entscheidungen sind oben wie unten sehr gut möglich.

von Sascha Köppen · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Für den CfR Links zählt am Mittwoch nur ein Sieg gegen Uedesheim.
Für den CfR Links zählt am Mittwoch nur ein Sieg gegen Uedesheim. – Foto: Christian Haas

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Offen ist auch noch, ob die SG Benrath-Hassels als Dritter noch in das Rennen eingreifen kann. Platz zwei bringt immerhin die Relegation, es müsste aber ohne Alternative am Sonntag ein Sieg gegen den Lohausener SV her. Im Abstiegskampf könnten derweil schon verbindliche Entscheidungen fallen. Rhenania Hochdahl benötigt zwingend einen Sieg beim VdS Nievenheim am Sonntag, um die Chance auf den Verbleib in der Bezirksliga zu erhalten. Die Gastgeber stehen aber selbst ebenfalls mit dem Rücken zu Wand. Der mit Nievenheim punktgleiche CfR Links kann bereits am Mittwochabend gegen den SV Uedesheim vorlegen. Für Hochdahl, Links und Nievenheim geht es ohnehin nur noch um den Relegationsplatz, alle übrigen Teams sind gerettet. Am Donnerstag spielen bereits Ratingen 04/19 II und Bayer Dormagen, am Freitag dann die SVG Neuss-Weissenberg und der ASV Mettmann.

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So läuft der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen:

CfR Links - SV Uedesheim

Heute, 20:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
20:00live

Am Donnerstag treten an:

Ratingen 04/19 II - Bayer Dormagen

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
19:30live

Das Duell am Freitag lautet:

SVG Neuss-Weissenberg - ASV Mettmann

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
20:00

Die Spiele am Sonntag:

Sparta Bilk - SV Hösel

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

TSV Eller - MSV Düsseldorf

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00

DSC 99 - TSV Meerbusch II

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
14:00

SG Benrath-Hassels - SV Lohausen

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

VdS Nievenheim - Rhenania Hochdahl

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30live

1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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