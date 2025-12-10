Bezirksliga: Dony Karaca verlängert bei den Sportfreunden Neuwerk

Dony Karaca bleibt Chefcoach in Neuwerk, auch Timo Rheindorf und Marcel Faulstich bleiben ihm erhalten. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Die Sportfreunde Neuwerk spielen in der Bezirksliga, Gruppe 3 ganz weit oben mit, nachdem es mit dem Aufstieg vor einem Jahr nicht geklappt hat, wird gerade ein mehr als ernsthafter, weiterer Versuch unternommen. Noch vor der Winterpause ist der Verein vom Gatherskamp nun ein besonderer Coup gelungen, der für die neue Saison, egal, in welcher Liga, von entscheidender Bedeutung ist. Denn Dony Karaca wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der Neuwerker die Verantwortung als Cheftrainer tragen.

Auch Rheindorf und Faulstich bleiben in Neuwerk Als Co-Trainer wird André Theißen zur neuen Saison nicht mehr dabei sein, dafür haben der zweite Co-Trainer Timo Rheindorf und auch Torwart-Trainer Marcel Faulstich ihre Verträge ebenfalls verlängert. Rheindorf hat wie auch Theißen trotz seiner jungen Jahre durchaus eine ganze Menge Erfahrung als Cheftrainer. Der 30-jährige war bereits für den Mittelrhein-Landesligisten SV Helpenstein sowie für die B-Junioren-Niederrheinliga-Mannschaft des FC Wegberg-Beeck verantwortlich, zudem kurz auch für die Erste Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach in der Oberliga.

Ein Cheftrainer mit Karacas Erfahrung ist für die Neuwerker natürlich Gold wert. Im Sommer geht er dann bereits in seine fünfte Saison bei den Sportfreunden, schloss zweimal als Vizemeister und einmal als Fünfter ab, ist aktuell ja wieder voll im Rennen um die Landesliga. Und im REWOVE-Kreispokal, dessen Finaltag die Neuwerker zu Ostern auch erstmals selbst ausrichten, stehen sie gegen den alten Rivalen SV Lürrip ebenfalls im Endspiel, die Teilnahme am kommenden Niederrheinpokal ist damit auch schon sicher. Große Vertrauensbasis