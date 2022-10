Bezirksliga: das sind die 13 Spitzenreiter FuPa Westfalen blickt wöchentlich auf die Tabellenführer in den 13 Bezirksliga-Staffeln.

Im engen Rennen um Platz 1 steht der VfB Westhofen (2:0 gegen den FSV Gevelsberg) wieder ganz oben. Die Sportfreunde Hüingsen zeigten sich von der Niederlage gegen den VfL Schwerte gut erholt und bleiben dank des 5:1-Erfolgs beim SV Deilinghofen-Sundwig auf zwei Punkte dran, haben aber auch eine Partie weniger absolviert. Der vorherige Spitzenreiter SG Hemer verlor beim VfL Schwerte knapp mit 0:1. Schwerte liegt nun auf Platz 4 und hat alle vor ihnen stehenden Teams bereits geschlagen. Ob dieses Mal der Spitzenreiter seinen Platz behalten darf, entscheidet der FC Herdecke-Ende, der den VfB Westhofen am Sonntag zu Gast hat.

Auch der RSV Meinerzhagen II verlor seine weiße Weste etwas überraschend beim im Mittelfeld stehenden SV Rothemühle. Der SV Ottfingen konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen und verlor das Verfolgerduell beim FC Altenhof. Ottfingen hat weiterhin drei Punkte Rückstand auf den RSV, der FC Altenhof nur noch vier. Meinerzhagen hat am Sonntag den SV Türk Attendorn (Platz 10) zu Gast.

Einen gebrauchten Tag erwischte der sensationell gestartete Aufsteiger beim SV Oberschledorn/Grafschaft, der früh in Führung ging und die Partie mit 3:0 für sich entschied. Da das Verfolgerduell zwischen dem SV Hüsten 09 und dem TuS Sundern unentschieden endete, beträgt der Vorsprung auf beide immerhin noch zwei Punkte. Auf Meschede wartet mit der TuRa Freienohl, die den ersten Abstiegsplatz belegt, nun wieder eine vermeintlich leichtere Aufgabe.

Die Siegesserie des TuS Lipperreihe riss beim starken Aufsteiger FC Kastrioti Stukenbrock, der weiterhin Platz 4 belegt. Joshua Vormbrock verhinderte durch seinen Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand in der 79. Minute zumindest die erste Saisonniederlage. Der TSV Oerlinghausen rangiert mit vier Punkten Rückstand auf Platz 2, hat aber eine Partie weniger absolviert. Auf Lipperreihe wartet mit dem TuS Bad Driburg (Platz 5) ein weiterer gut gestarteter Aufsteiger.

Der FSC Rheda demonstrierte beim 6:1-Sieg gegen den Tabellenfünften SC Bielefeld einmal mehr seine Stärke. Der TuS Brake gewann 6:2 beim FC Kaunitz II und bleibt in Schlagdistanz. Die Aufgabe beim Aufsteiger SC Halle, immerhin aktuell Platz 8, sollte für Rheda auch nur Formsache werden.

Viele redeten nur von den ambitionierten Aufsteigern ASK Ahlen oder VfL Kamen, die aber weiterhin Platz 2 und 3 belegen. Vorne hat der SF Ostinghausen durch ein 5:2 beim SVE Heessen seine Position verteidigt und bleibt punktgleich mit Kamen. Drei Punkte dahinter steht nun Ahlen, da diese überraschend bei RW Westönnen mit 0:1 verloren. Im Topspiel Ostinghausen-Kamen wird sich die nächstwöchige Tabellenführung entscheiden.

Bezirksliga 8 - TuS Eichlinghofen (22 Punkte, 7-1-0)

Eichlinghofen rangiert dank eines etwas mühevollen 2:0-Erfolgs gegen Schlusslicht BV Viktoria Kirchderne weiterhin einen Punkt vor dem TuS Hannibal, der am Freitag offiziell seine weiße Weste am Grünen Tisch verlor. Das "Skandal-Derby" beim VfL Kemminghausen wurde für den VfL gewertet. Am Sonntag reist Eichlinghofen zum Sechstplatzierten Geisecker SV.

Bezirksliga 9 - Vestia Disteln (22 Punkte, 7-1-0)

Disteln stellt aktuell die stärkste Bezirksliga-Offensive (43 Tore) und ließ auch dem VfB Hüls mit 5:1 keine Chance.. Der ungeschlagene Landesliga-Absteiger Erler SV liegt vier Punkte zurück. Auch der SV Gelsenkirchen-Hessler rangiert auf Platz 3 mit einer weniger absolvierten Partie noch in Schlagdistanz und könnte sich am Sonntag zuhause gegen Disteln in den Aufstiegskampf schießen.

Bezirksliga 10 - FC Altenbochum (18 Punkte, 6-0-1)

In der dichten Spitze hat weiterhin der FCA die Nase vorn, punktgleich mit dem Vorjahresvizemeister CF Kurdistan Bochum und dem FC Castrop-Rauxel. Durch den 7:1-Erfolg gegen den TuS Hattingen baute der FC Altenbochum, der auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, seinen Torevorsprung weiter aus. Beim schon wieder im Abstiegskampf steckenden Landesliga-Absteiger FC Frohlinde ist die Favoritenlage am Sonntag klar.

Bezirksliga 11 - SC Reken (20 Punkte, 6-2-0)

Vorjahresvizemeister SuS Stadtlohn patzte gegen den im Tabellenkeller stehenden VfL Ramsdorf, konnte eine Schlussphase in Überzahl nicht nutzen und verlor aufgrund des 1:1-Remis die Tabellenführung an den SC Reken, der seinerseits bereits vorigen Mittwoch den VfB Alstätte mit 10:1 deklassiert hatte. Reken hat am Freitag den Tabellendritten SF Merfeld (vier Punkte zurück) zu Gast. Stadtlohn hat ebenfalls keine leichte Aufgabe beim Tabellenfünften DJK Eintracht Coesfeld, der ebenfalls nur vier Punkte zurück liegt.

Bezirksliga 12 - SC Münster 08 (19 Punkte, 6-1-1)

Ein Last-Minute-Treffer zum 3:2-Erfolg beim Borghorster FC bewahrte dem SC Münster 08 Platz 1. Landesliga-Absteiger Borussia Münster liegt weiterhin einen Punkt und eine Partie weniger zurück. Münster 08 hat am Sonntag den Aufsteiger SV Teuto Riesenbeck (Platz 6) zu Gast.

Bezirksliga 13 - FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (18 Punkte, 6-0-2)

Der Delbrücker SC hatte spielfrei, der Hövelhofer SV patzte trotz 2:1- und 3:2-Führung beim USC Altenautal und verlor 3:4. Lachender Dritter war somit die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, die durch drei Tore in der Schlussphase das Schlusslicht TSV Wewer mit 3:0 bezwang und den Thron eroberte. Alle drei Mannschaften sind nun punktgleich. Beim Tabellenvorletzten SuS Bad Westernkotten II steht Bad Wünnenberg/Leiberg vor einer Pflichtaufgabe.