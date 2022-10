Entsetzen in Bochum: Fans prügeln Schiedsrichter ins Krankenhaus Nach dem Spiel zwischen dem SV Phönix Bochum und der CF Kurdistan Bochum kam es zu sehr unschönen Szenen.

So., 23.10.2022, 15:15 Uhr

Der Schiedsrichter pfiff die Partie am vergangenen Sonntag kurz nach 17 Uhr ab, das Endergebnis von 1:1 stand fest. Nur wenige Sekunden später stürmten Gästefans auf den Platz schlugen ihm die Pfeife aus dem Mund. Der Unparteiische, der ursprünglich aus Hamm kommt, geht zu Boden, die Täter treten aber weiter auf ihn ein. Frakturen im Gesicht, Schädelverletzungen und Platzwunden sind die Folge. Es war nicht das erste Mal das der Unparteiische der Partie Gewalt einstecken musste. Vor zwei Jahren wurde er mit Tritten in den Bauch und gegen die Schläfe verletzt.

Das Entsetzen über den Vorfall ist immer noch groß, vor allem da das Spiel ein sehr faires gewesen sein soll und die Gäste in der Vergangenheit nicht negativ aufgefallen sind. Die Verantwortlichen des CF Kurdistan erklärten die Situation aus ihrer Sicht in der WAZ folgendermaßen: „Unser Torwart und unser Trainer haben nach Abpfiff Platzverweise erhalten, vermeintlich wegen Meckerns, daraufhin ist dann eine Rudelbildung entstanden. In dieser Situation hat wohl ein Zuschauer den Schiedsrichter umgestoßen.“