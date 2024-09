Bezirksliga: Ausgewogener Spieltag trotz vieler Tore

HSV Langenfeld – SSV Berghausen 3:0

HSV Langenfeld: Jan Friederichsen, Ben Rapp (90. Aktay Sezer), Mohamed Sinouh, Nikolaos Georgiou, Cedrik Ruß, Leon Wallraf (15. Gian Luca Schumann), Maurice Herriger (46. Bilal El Marhoumi), Florian Osmani, Severin Krayer (90. Christopher Luis Dietz), Biagio Giuliano Rizzelli, Ahmed El Morabiti (68. Ouassim Charroud) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Christian Cyrys

SSV Berghausen: Louis Christoph, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Musa Ceesay, Phillip Wenzel, Robin Bastian, Nils Dames, Raphael Schruff, Robin Scholer (76. Justin Bartoschek), Jean Michelé Röhrscheidt (81. Fabian Pastow), Leart Bekteshi (67. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 281

Tore: 1:0 Ahmed El Morabiti (11.), 2:0 Severin Krayer (33.), 3:0 Biagio Giuliano Rizzelli (81.)

Rot: Robin Bastian (90./SSV Berghausen/Grobes Foulspiel )



Ratingen 04/19 II – Lohausener SV 5:0

Ratingen 04/19 II: Ali Günes Karabiyik, Paul Christian Berger, Schayan Safarpour-Malekabad, Max Kohmann, Ali Can Aktag (76. Thabani Lukusa-Milambu), Valdrin Salihi, Konstantin Siveski, Tim Potzler, Yasin Bünyamin Uzun (79. Ilyas Elkhattabi), Edwin Ramirez - Trainer: Georg Hanna

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, David Robert Joel Derveaux, Lennart Rehr (46. Gerrit Eul), Michael Behlau, Nils Sprenger (78. Marlon Wettwer), Valentino Caligaris (57. David Baffour), Nikola Raicevic, Jona Simon, Lukas Kleine-Bley (62. Lennart Auer) - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ali Can Aktag (21.), 2:0 Ali Can Aktag (48. Foulelfmeter), 3:0 Tim Potzler (64.), 4:0 Yasin Bünyamin Uzun (74.), 5:0 Tim Potzler (85.)

Gelb-Rot: Tobias Mombartz (72./Lohausener SV/)



DJK Sparta Bilk – TSV Solingen 1:2

DJK Sparta Bilk: Justin Jones, Roman Nahimi, Andreas Plödereder, Adnan Hotic, Timo Brettschneider, Florian Gnida (88. Rene Reuland), Robin Müller, Ayoub Alaiz, Moubarak Abdousamadou (84. Marco Meyer), Patrick Percoco (73. Nabil Abdoun), Maximilian Klaas - Trainer: Gabriel Bittencourt

TSV Solingen: Robin Schulze, Nektarios Romas, Nils Watzlawik, Christian Krone, Torben Rüdingloh (68. Salih Enes Colak), Cedric Kareem Ben Zid (88. Morris Bastian), Leonidas Goudinas, Elias Dittmann, Alexander Bernd Klatt (68. Tom Gray), Leon Musial (68. Jasper Teske), Jannik Weber (90. Daniel Charmelagne Akué) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Max Schleicher (Wuppertal) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Jannik Weber (11.), 1:1 Ben Abelski (35.), 1:2 Tom Gray (87.)

Besondere Vorkommnisse: Ben Abelski (DJK Sparta Bilk) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (50.).



TSV Urdenbach – CfR Links Düsseldorf 0:1

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Marvin Borchers, Simon Scheer, Chayeb Achraf, Jonas Kirchmann, Justin Kotlorz, Byungkyu Kong (68. Mohyeddine Ali), Tim Scharpel, Yaran Mejid (88. Michel Feeger), Dominik Budde, Dennis Hanuschkiewitz (68. Takumi Miyata) - Trainer: Andre Wingartz - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

CfR Links Düsseldorf: Sven Lewald, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers, Raphael van der Berg, Edgar Luft (52. Marius Möller), Max Stochniol, Orkun Akbaba (77. Noah Singateh), Dimitrios Balis, Marvin Mainz (70. Takuya Kitamura), Enes Öz (84. Minister Antwi), Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Orkun Akbaba (15.)



TSV Eller 04 – DSC 99 Düsseldorf 5:1

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Yavuz Erdogan, Fabrizio Leone, Gaku Adachihara, Noah Basil Karczewski (64. Diego Ventura de Sousa), Marc Daehne (76. Kazumu Tashiro), Antonio Marinovic (87. Nico Stracke), Dennis Ordelheide (87. Clinton Owusu), Fabian Stutz, Kelsey Duah Ramstijn (69. Tim Kasparek), Kevin Joao Lobato - Trainer: Kerim Kara

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (60. Marc Clemens Bartnitzky), Anton Redlich, Pascal Ryboth, Tom Boris Hennig (86. Richard Marliani), Kaan Barak (46. Marc Paul), Carlo Salman, Mike Robert Walbröhl, Dennis Dowidat, Maciej Jan Herod (46. Abdoulie Sarr), Onurcan Baysal (69. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl

Schiedsrichter: Fabian Sosna - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Antonio Marinovic (24.), 2:0 Dennis Ordelheide (56.), 3:0 Dennis Ordelheide (67.), 3:1 Dennis Dowidat (73.), 4:1 Dennis Ordelheide (86.), 5:1 Fabian Stutz (89.)



TuS Gerresheim – SC Germania Reusrath 2:7

TuS Gerresheim: Jawad Bouhraou, Idrissa Koulibaly, Tim Aydt (58. Calvin-Lee Klein), Jan Tümmers, Engin Cakir (83. Alper Yasar), Kristijan Stefanovski, Pascal Santo, Emre Ünlü (46. Sinan Korkmaz), Patrick Huber, Ihab Hichami (46. Marcel Schröder), Eremias Ghebremedhin (68. Maurice Stocker) - Trainer: Harald Becker

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Jan Tobias Gies, Marcel Kachnowski (71. Francesco Infantino), Michael Urban (71. Dennis Schulte), Tim Röper (71. Max Simon Richter-Oldekop), Giuseppe Licausi (61. Pascal Hinrichs), Elias Dian, Luca Oliver Piatkowski (68. Moritz Kaufmann) - Trainer: Marco Schobhofen

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Elias Dian (3.), 0:2 Elias Dian (28.), 0:3 Michael Urban (46.), 1:3 Kristijan Stefanovski (51.), 1:4 Luca Oliver Piatkowski (52.), 1:5 Elias Dian (58.), 1:6 Tim Röper (68.), 2:6 Kristijan Stefanovski (85.), 2:7 Moritz Kaufmann (86.)



TV Kalkum-Wittlaer – MSV Düsseldorf 3:1

TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Altan Top (79. Dean Jurnicek), Dimitrios Voulkidis, Philipp Kuschel, Uros Markovic, Konstantin Richter (92. Syle Bajrami), Marc Bäsner (89. Elhadj Kamara), Lars Jansen, Mert Kefeli, Erkan Tanrikulu (85. Max Rülke), Arsen Konoval (74. Anton Hauk) - Trainer: Navid Fazeli

MSV Düsseldorf: Maxwell Boateng, Samir Azirar (33. Hikaru Yamasaki), Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Jannik Stevens, Patrick Freienstein-Jöcks (74. Ali Daour), Ryota Nakaoka, Murat Yildiz (62. Yassin Zennati), Nihat Koray Tepegöz (74. Rintaro Tanaka), Aleksandar Pranjes (33. Hikaru Yamasaki), Said Harouz - Trainer: Mohamed Rifi

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Mert Kefeli (24.), 1:1 Aleksandar Pranjes (25.), 2:1 Marc Bäsner (27.), 3:1 Lars Jansen (88.)



SC Düsseldorf-West – TuSpo Richrath 6:2

SC Düsseldorf-West: Simon Hörster, Charly Klein, Issey Sekiguchi (74. Gunwoo Park), Hendrik Mertes, Jan-Tiberius Vintila, Rikuto Maruki (82. Maximilian Hupfer), Masahiro Ota, Ryo Matsutaka, Samet Caliskan (60. Ralf Appiah), Ben Krümpelmann (74. Max Arens) - Trainer: Günter Abel

TuSpo Richrath: Nephthalie Ngoma Ndey (46. Julian Dambrowski), Florian Heuschkel, Amin Tebque (46. Maximilian Siemon), Clarence Yomi (82. Rene Marius Bugiel), Emil Vincazovic, Kevin Kluthe, Arian Ugljani, Alen Vincazovic, Semiy Yalcin (46. Jonas Schäfer), Rzgin Issa (82. Ouassim Bouzahra) - Trainer: Lukas Beruda

Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Samet Caliskan (3.), 2:0 Hendrik Mertes (12.), 3:0 Masahiro Ota (42.), 4:0 Masahiro Ota (45.+2), 4:1 Kevin Kluthe (52.), 5:1 Ben Krümpelmann (63.), 6:1 Gunwoo Park (78.), 6:2 Florian Heuschkel (86. Foulelfmeter)



SV Solingen 08/10 – SG Benrath-Hassels 2:2

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Cihan Demirtas, Nils Freitag, Melih Kücük, Ben Marcel Jelitte, Eric Nelkenbrecher, Hasan Kaan Hayta (62. Altin Shala), Anas El Morabiti, Akin Müjde (64. Robin Raaphael Heist), David Kuju, Max Zäh (69. Amine Azzizi) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Viktor Blauth (46. Pascal Tonou), Kenan Hreljic, Adin Civa, Ademin Hadzic (87. Luc-Colin Okicic), Tim Hölscher (60. Kiyan Sekine), Harun Ünlü, Dennis Durmus, Benjamin Prah (78. Charisma Kumah), Vedin Kulović - Trainer: Nermin Ramic

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 156

Tore: 0:1 Benjamin Prah (44.), 1:1 Cihan Demirtas (45.+1), 1:2 Vedin Kulović (55.), 2:2 Eric Nelkenbrecher (90.+2)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Fr., 13.09.24 19:15 Uhr TSV Solingen - SV Solingen 08/10

So., 15.09.24 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk

So., 15.09.24 15:30 Uhr TuSpo Richrath - DSC 99 Düsseldorf

So., 15.09.24 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TuS Gerresheim

So., 15.09.24 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - TSV Urdenbach

So., 15.09.24 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04

So., 15.09.24 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - HSV Langenfeld

So., 15.09.24 15:30 Uhr SSV Berghausen - Ratingen 04/19 II

So., 15.09.24 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer

_______________

SC Velbert II – 1. Spvg. Solingen Wald 03 2:3

SC Velbert II: Tjorben Mithrandir Schlieper, Marius Lars Jeuter, Marc Aaron Kleiner (88. Tareke Abdoulay), Nils Hetkamp, Adriano Mocellin (22. Soufiane Boumouchoun), Erik Grawunder, Fabion Baljiu (77. Tim Cedric Urlaub), Emin El-Ouhibi, Simon Prenaj, Gjilf Shabani, Thore Pomorin (91. Gjilf Shabani) - Trainer: Armin Lahrmann

1. Spvg. Solingen Wald 03: Nikolaos Gidopoulos, Manuel Molina-Fertitta, Max Schreckenberg, Klaus Duplex Songue (62. Giovanni Spinella), Leander Goralski, Vedran Beric (68. Georgios Koufas), Niklas Noah Albrecht (77. Andre Maximilian Morzinietz), Malik Demba (69. Bojan Blazic), Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo, Antonios Kamplionis - Trainer: Daniele Varveri

Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marco Donato Cirillo (9.), 1:1 Simon Prenaj (52.), 2:1 Simon Prenaj (56.), 2:2 Antonios Kamplionis (84.), 2:3 Giovanni Spinella (89.)

Gelb-Rot: Marco Donato Cirillo (90./1. Spvg. Solingen Wald 03/)



SV Rot-Weiß Wülfrath – SV 09/35 Wermelskirchen 3:0

SV Rot-Weiß Wülfrath: Florian Ricken, Yunus-Emre Kizilisik, Haci Bayram Köseoglu, Sufian Abou Laila, Vitaliy Golik, Hasan Ülker, Ercan Kalkavan (79. Haris Islambegovic), Onyiyenchukwu Iwuanyanwu, Ahmet Kizilisik (84. Ibrahim Yilmaz), Davide Mangia (84. Schad Hassan), Moses Lamidi (47. Hammza Al Khalil) - Trainer: Alfonso del Cueto

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Nevzat Aktas, Burak Altundag (61. Tamas Kosztolanyi), Henry Osei Owusu (46. Cengiz Cetin), Marin Postic, Sean Soares (54. Marco Carone), Resit Cetin, Can Mahircan Nergiz, Luca Postic, Ferat Sari, Marvin Dattner - Trainer: André Springob - Trainer: Carmelo Salpetro

Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Davide Mangia (21.), 2:0 Onyiyenchukwu Iwuanyanwu (32.), 3:0 Ahmet Kizilisik (89.)



SuS Haarzopf – ASV Mettmann 1:0

SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Jan Seeling (73. Marcel Kirchmayer), Julian Piontek, Johannes Flatow, Marco Brings, Abdelmalik El Ouriachi (69. Maximilian Härtel), Justin Kaiser (84. Matteo Viefhaus), Deniz Hotoglu (75. Yunosuke Seo), Enrico Ratz, Michael Seidelmann (87. Jamal Daniel Werner), Mathias Lierhaus - Trainer: Marco Guglielmi

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Yusuf Kaya, Baris Atas (68. Alexander Kelm), Asaad Wahed Omar (50. Alessio Falco), Roken Tchouangue, Steven Winterfeld (62. Goki Fukunaga), Ahmed Öztürk (62. Maximilian Steinebach), Carlos Penan, Justin Lüdtke (50. Toni Markovic), Umut Demir - Trainer: Sebastian Pichura

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Mathias Lierhaus (47.)



SV Burgaltendorf – TuSEM Essen 1926 0:4

SV Burgaltendorf: Mike Justenhofen, Marcel Glahn, Leon Metke (82. Tim Karkau), Georgios Ketsatis (72. David Moreno Gonzalez), Maurice Tavio Y Huete, Kevin Barra, Jose Maria De Vasconcelos Cabral Pinto Goncalves (13. Estevan Rascho), Alain Hansmann-Jackson (59. Alkan Albayrak), Denis Naoumov (54. Felix Scheider), Kevin Zamkiewicz, Michael Siminenko - Trainer: Sascha Hense - Trainer: Andreas Krippel

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener (84. Niklas Wilhelm Höing), Artian Kabashaj (56. Christopher Schmidt), Nico David Erbslöh, Erol Serin (62. Cem Avci), Sanjay Bhandari, Lukas Paulun, Mika Luis Pfundner, Serkan Özer, Jan Guthoff (66. Brooklyn Martin Awah Ndakwa), Daniel Zurmühlen (75. Mahmud Harb) - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Daniel Zurmühlen (3.), 0:3 Mahmud Harb (8.), 0:2 Daniel Zurmühlen (69.), 0:4 Brooklyn Martin Awah Ndakwa (90.+4)



SC 08 Radevormwald – SSV Germania Wuppertal 2:5

SC 08 Radevormwald: Ilker Costur, Joel Schneider, Fabian Kleinjunge, Niklas Brocksieper, Jonas Hardok, Titus Hoffmann (46. Dawid Kowalski), Berkay Colak, Till Kalkuhl (36. Marcel Nickisch), Sajjad Al Yoyohajiah (78. Dennis Berke), Berkant Fidanci (68. Stanislav Pasichnyk), Fynn Jonathan Schneider - Trainer: Daniel Krause

SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Jannick Weitzel (82. Marius Schubert), Mersad Alijevic, Thomas Held (78. Vla Camine Eugene Coulibaly), Moritz Kerkien (93. Kilian Wendling), Kevin Momayi, Hakan Sagmak (60. Sven Christian Gatzenmeier), Marvin Mühlhause, Leon Elbl (69. Lukas Janz), David Amankwah Darko, Yevhenii Bohdan - Trainer: Sascha Odina

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 59

Tore: 0:1 Yevhenii Bohdan (5.), 0:2 Leon Elbl (12.), 0:3 Thomas Held (15.), 0:4 Moritz Kerkien (24.), 1:4 Fynn Jonathan Schneider (45.), 2:5 Jonas Hardok (51.), 1:5 Joel Schneider (54. Eigentor)



Türkgücü Velbert – 1. FC Wülfrath 0:6

Türkgücü Velbert: Nicolai-Luca Gaulke, Kossivi Stefan Etse, Vulnet Mustafoski, Irfan Nebi, Marwan Mriche Nachit (55. Durmus Gülacti), Kerim Sali (80. Mirac Aktas), Manaf Ali-Koura (46. Abbas Alali), Ahmet Tugrul Tepebas (86. Isaak Bile N’senga), Filippas Filippou, Emre Okran (70. Cengiz Saral), Oguzhan Coruk - Trainer: Ibo Cöl

1. FC Wülfrath: Leon Ossmann, Arman Corovic (72. Tim Bruns), Maximilian Eisenbach, Giuseppe Raudino (62. Eric Gweth), Tihomir Kriznjak (69. Maik Bleckmann), Robin Köhler, Adil El Hajui, Tom Paß (69. Adrian Saitovski), Florian Schikowski, Axel Glowacki (62. Fabian Helmes), Gian-Luca Bühring - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Florian Schikowski (5.), 0:2 Axel Glowacki (27.), 0:3 Florian Schikowski (29.), 0:4 Gian-Luca Bühring (52.), 0:5 Adrian Saitovski (79.), 0:6 Fabian Helmes (89.)



FSV Vohwinkel Wuppertal – Sportfreunde Niederwenigern II 3:0

FSV Vohwinkel Wuppertal: Torben Jörges, Luis Cosimo Fritzsch (88. Malte Gerlich), Ercan Akhan, Sami Tajar, Denis Arslan, Nik Noah Niewalda (34. Luca Sascha Phillip Liebetrau), Tobias Orth (85. Maximilian Larisch), Deyar Janko, Tim Zemlianski (67. Jonas Schneider), Nico Sudano (54. Niklas Stolle), Frederic Lühr - Trainer: Marc Bach

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell (81. Florian Finger), Marcel Modro, Marius Beyer, Nic Margref, Lutz Dahlhaus, Niklas Niggemeyer (46. Malte Eckert), Malte Honisch (71. Matthias Hendricks), Marcel Schräer (52. Tom Mianecki), Justin Barke, Nico Großheimann - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 Frederic Lühr (9.), 2:0 Frederic Lühr (70.), 3:0 Tobias Orth (80.)



BV Gräfrath – TSV Ronsdorf 2:3

BV Gräfrath: Jandrik Niklas Riemann, Sven Pletzing, Emmanuel Valery Houssou, Dustin Kinkler, Alper Güldali, Imad El Abdouni, Abdulkadir Avan, Samuel Scheele, Alessio Mangia, Adrian Zdjelar, Alan Kalongi

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Lasse Palsbroecker, Luke Best, Kevin Fajkis, Jannis Kilz, Habib Camara, Leon Spiecker, Nico Fuchs, Phil Ketzscher, Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 80

Tore: keine Tore

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

So., 15.09.24 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SC 08 Radevormwald

So., 15.09.24 13:00 Uhr SSVg Velbert II - BV Gräfrath

So., 15.09.24 14:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SC Velbert II

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - Türkgücü Velbert

So., 15.09.24 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SuS Haarzopf

So., 15.09.24 15:15 Uhr ASV Mettmann - SV Burgaltendorf

So., 15.09.24 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - FSV Vohwinkel Wuppertal

_______________

Morgen, 20:00 Uhr DJK Gnadental Gnadental SC Waldniel SC Waldniel 20:00 live PUSH

TSV Bayer Dormagen – TSV Meerbusch II 7:4

TSV Bayer Dormagen: Jonas Prier, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Sascha Pelka, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Marc Naroska, Berkan Öksüz, Torben Zepke, Alexander Hauptmann, Niclas Kuypers - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Quinton Washington, Mohamed Ghait, Yusuf Sahin, Jan Ziebell, Leander Boden, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Abdülhakim Yildirim, Timo Fabian Kaufmann (64. Vincent David Ali Grasse), Ammar Kiwani (57. Noah Karlo Martinovic), Saba Khargelia (64. Fatih Mehmet Cinar) - Trainer: Samir Yarhin - Trainer: Joel Kaworsky

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Timo Fabian Kaufmann (21.), 0:2 Jan Ziebell (29.), 1:2 Alexander Hauptmann (35.), 2:2 Niclas Kuypers (50.), 3:2 Alexander Hauptmann (53.), 4:2 Dennis Marquet (59.), 5:2 Marius Fraßek (64.), 6:2 Marius Fraßek (73.), 6:3 Fatih Mehmet Cinar (77.), 7:3 Niclas Kuypers (86. Foulelfmeter), 7:4 Noah Karlo Martinovic (89.)



SV Uedesheim – Sportfreunde Neuwerk 0:3

SV Uedesheim: Sebastian Lopez, Yannick Höyng (83. Jonas Hellenkamp), Lukasz Koziatek, Mert Yatkin (75. Shintaro Ominami), Kevin Zorn, Luis Winfried, Mustafa Beytullah Dogan (75. Tim Jenckel), Christos Pappas, Malik Koco (83. Alperen Mavili), Florian Hillebrand (75. Karam Ramadan), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Bonko Smoljanovic, Leon Jansen, Serkan Pacali (86. Mats Hinners), Sean Herrmann (81. Michael Hermes), Ben Lawrenz, Marwan El Khoulati Haroun (67. Berkan Dursun), Emmanuel Adu (78. Mohammed Amraoui) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Benjamin Kühnen (Meerbusch) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Serkan Pacali (8.), 0:2 Serkan Pacali (41.), 0:3 Ben Lawrenz (84.)



SpVg Odenkirchen – 1. FC Mönchengladbach 2:4

SpVg Odenkirchen: Marvin Spinnrath, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin, Tobias Kamper, Robin Wolf, Semir Purisevic, Philipp Bäger, Semih Simsek (75. Luke Schmitz) (84. Gabriel Herrmann), Maximilian Kuznik, Andrej Ferderer (46. Marcel Kalski) - Trainer: André Krapohl - Trainer: Jakob Scheller

1. FC Mönchengladbach: Solomon Martins, Simon Ulrich Beermann (26. Lukas Dieninghoff), Dominik Zagrovic, Hannes Lingel, Jan Pflipsen, Erjon Duriqi, Filip Horvat (70. Alessio Hyka), Anton Müller, Onur Altuntac (57. Soner Güven), Durukan Celik (90. Batuhan Türkyilmaz), Leo Stegner (80. Ahmet Sejdijaj) - Trainer: Ilhan Türkyilmaz - Trainer: Tim Schmitz - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Benjamin Destpak - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Filip Horvat (19.), 1:1 Tobias Krämer (24.), 1:2 Erjon Duriqi (36. Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Kuznik (55.), 2:3 Hannes Lingel (88.), 2:4 Alessio Hyka (90.+3)



1. FC Grevenbroich-Süd – TuRa Brüggen 2:3

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Luca Peters, Oliver Willkomm, Ensar Krasniqi, Emre Demirbolat, Tayfun Kula, Mert Özmener, Berkay Köktürk (64. Erol Dzaferi), Ermal Maqkaj, Marcel Hensel (83. Murat Köktürk) - Trainer: Marcel Müller

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Joel Wegener, Philipp Cox, Jan Grylak, Marvin Löw (64. Tim Caspers), Nedim Akkus, Kacper Ciupa, Max Haese (69. Ivo Jennißen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus, Erik Pöhler (65. Sandro Meyer) - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kacper Ciupa (20.), 1:1 Berkay Köktürk (56.), 2:1 Berkay Köktürk (61.), 2:2 Mehmet Akkus (90.+2), 2:3 Luca Drießen (90.+5)

Rot: Tayfun Kula (5./1. FC Grevenbroich-Süd/Tätlichkeit)



SSV Grefrath 1910/24 – OSV Meerbusch 0:5

SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Tim Röttges (57. Semih Sever), Christopher Claeren, Soner Köse, Fynn Glutting (46. Luis Neber) (71. Lorik Rashkaj), Christofer Feyen, Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz, Lukas Hanssen, Sven Keller, Vensan Klicic - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Quinn Kessel (75. Peter Gronau), Luca Finn Pohlmann, Luis Mick Heich, Frederic Klausner (55. Bilal Winkelmann), Joshua Hossfeld (81. Fabian Makijewski), Tim Tetzlaff (55. Connor Marvin Wienands), Jonas Kunft, Marcel Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger (69. Noah Papenfuss) - Trainer: Ingmar Putz

Schiedsrichter: Thomas Verrieth (Kleve) - Zuschauer: 76

Tore: 0:1 Lars Stieger (2.), 0:2 Luca Finn Pohlmann (9.), 0:3 Lars Stieger (34.), 0:4 Lars Stieger (51.), 0:5 Lars Stieger (64.)

Besondere Vorkommnisse: Vensan Klicic (SSV Grefrath 1910/24) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fynn Plankermann (89.).



Red Stars Mönchengladbach – CSV Marathon Krefeld 0:4

Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Alexander Chilko (68. Igor Gunko), Kaan Sulaksu (46. Johann Miller), Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Wadim Kuliew (59. Ivan Hlyvyi), Serhii Tsoi, Adrian-Ionel Taranu (46. Oleh Mykytyshyn), Selim Mohamed Kasmi, Josef Farag (20. Marc Klunk), Evgenij Pogorelov - Trainer: Marat Surtebayev

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Lennard Ullrich, Sebastian Peschel, Harun Aydin, David Wieczorek (80. Stefan Giesen), Semih Cakir (85. Lukas Hermesmann), Emre Özkaya, Kemal Burak Karpuz (69. Yavuzhan Özün), Daniel Sperling (69. Milosz Nocek), Dario Krezic, Petar Popovic (80. Efe Eyibak) - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Kemal Burak Karpuz (9.), 0:2 Petar Popovic (44.), 0:3 Petar Popovic (64.), 0:4 Kemal Burak Karpuz (67.)



TuS Wickrath – SC St. Tönis 1911/20 II 1:2

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Yannick Myslowicki, Moritz Virkus, Kevin Wolfs (85. Michael Zota), Dennis Richter, Nils Höffges, Sandro Santos Ferreira (70. Erdem Yildiray Eroglu), Emanuel Dacosta Boloko, Tayfun Yilmaz, Niek Gabriel Mäder (62. Mohamed Imami), Sem Mabela Samba (77. Dennis Coenen) - Trainer: Alexi Triantafillidis - Trainer: Dirk Horn

SC St. Tönis 1911/20 II: Luke Winter, Fynn Fruhen, Magnus Elmar Schlenger, Heiko Sonnabend, Tim Couball, Yann Erik Brian Feyen, Fabio Mariano (83. Luis Becker), Killian Bella Tchanas, Maiko Becker, Ben Cedric Horst (92. Kai Bleckwedel), Lucas Noczenski - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Maiko Becker (10.), 0:2 Maiko Becker (23.), 1:2 Kevin Wolfs (77.)



DJK VfL Willich – SVG Neuss-Weissenberg 0:1

DJK VfL Willich: Dominik Czichon (77. Lucas Walhöfer), Nico In Het Panhuis (72. Ndrin Maloku), Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Malte Stamm, Yannik Toholt, Mark Steckelbroeck (65. Jonas Christopher Doerkes), Safer Erdogan, Emil Sagner, Benny Wirth, Maximilian Seibert (57. Nils Reiher) - Trainer: Krause Dennis

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Jonas Niemierza, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Ivan Lourenco Vieira (65. Ben Luca Schmidt), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Rinar Valyeyev (79. Mario Dundovic), Tom Blaczek, Antonio Primorac (65. Osarumen Elliot Lawrence) - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Osarumen Elliot Lawrence (90.+4)

Rot: Safer Erdogan (65./DJK VfL Willich/Nachtreten)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Sa., 14.09.24 17:30 Uhr SC Waldniel - TSV Bayer Dormagen

Sa., 14.09.24 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Uedesheim

So., 15.09.24 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch

So., 15.09.24 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Gnadental

So., 15.09.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - SSV Grefrath 1910/24

So., 15.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 15.09.24 15:00 Uhr TuRa Brüggen - DJK VfL Willich

So., 15.09.24 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Red Stars Mönchengladbach

So., 15.09.24 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath

_______________

Alemannia Pfalzdorf – SV Hönnepel-Niedermörmter 1:1

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel, Christian Urbanek (89. Jannik Lommen), Tom-Luca Janßen, Lars Völpert (59. Aaron Hoffmann), Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Luca Rene Stratemann, Dominik Saat (76. Luca Eikemper), Joep Renkens, Jamie Caspers (81. Kay Tönnißen) - Trainer: Thomas Erkens

SV Hönnepel-Niedermörmter: Joshua Exslager, Finn Verweyen, Anyahiechi White Chuku, Jan Carlos Ruiz Quiterio, Phil de Bakker, Biyan Kesen (88. Fabian Cox), Ricardo Ribeiro, Connor Slis (59. Zeon Kern), Abdullah Seyrek, Prince Monzer, Dominik Belczowski (46. Lucien Fabrice Boyata) - Trainer: Dirk Slis

Tore: 1:0 Luca Rene Stratemann (45.), 1:1 Ricardo Ribeiro (47.)



TuS Asterlagen – SV Rindern 5:2

TuS Asterlagen: Raul-Iulian Ichim, Julian Grevelhörster, Raffael Schütz, Burak Akarca, Tunahan Karakaya (46. Serkan Yilmaz), Yunus Emre Kocaoglu, Ibrahim Üzüm (72. Ardit Zekjiri), Andre Meier, Ferdi Acar, Kevin Öllers - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

SV Rindern: Marcel Schneimann, Mika Winkler (25. Philipp Roosen), Marius Krausel, Martin Capel, Leon Müller (82. Piet Kramer), Lennart Plum (75. Mohamad Al Ahmad), Christian Ploenes, Marcel Reintjes, Alexander Tissen (75. Atila Sultan Ercan), Julian Diedenhofen (62. Tobias Thurau), Maximilian Janssen - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Timm Lehnert - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Ferdi Acar (13.), 1:1 Christian Ploenes (35.), 1:2 Maximilian Janssen (44.), 2:2 Yunus Emre Kocaoglu (53. Foulelfmeter), 3:2 Ferdi Acar (57.), 4:2 Ferdi Acar (74.), 5:2 Ferdi Acar (87.)



Borussia Veen – VfL Repelen 2:0

Borussia Veen: Jan Kallen, Ken Klemmer, Tim Pastoors, Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Tom Conrad (61. Simon Staymann), David Höptner, Felix Terlinden (87. Bastian de Klein), Linus van Treek (26. Patrick Bertsch) (76. Noah Hahnke), Timo Evertz (71. Hendrik Terlinden) - Trainer: Thomas Haal

VfL Repelen: Robin Meischner, Linus Neukirchen, Berkant Gebes (58. Enes Parimli), Izzettin Kuci, Idris Rahimi, Emre Karip, Selim Karka, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno, Andrija Kurandic, Yubery Santo Stielke (67. Marvin Slatinjek) - Trainer: Samir Jabri

Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Felix Terlinden (29.), 2:0 Patrick Bertsch (45.+1)



Sportfreunde Broekhuysen – Viktoria Goch 0:2

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Jan Teegelbeckers (79. Noah Christian Thier), Norman Kienapfel, Luca Schmermas, Justin Theelen, Leon Peun, Stan Hesen (79. Lars Peters), Hendrik Hünnekens, Sven van Bühren, Nick Maurice Ernst (63. Maurice Horster), Nils Hannaleck (72. Gian Luca Vins) - Trainer: Sebastian Clarke

Viktoria Goch: Benedikt Schmitz, Lukas Ernesti, Nils Rix, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Alexander Möller (85. Ben Pauls), Michel Wesendonk (70. Ahmed Miri), Gabriel Preuß (61. Giuseppe Mirason Geukes), Luca Plum, Anes Tiganj (61. Falko Kersten), Luca Palla (80. Maximilian Fuchs) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Luca Palla (25.), 0:2 Gabriel Preuß (47.)



VfL Tönisberg – TuS Xanten 6:2

VfL Tönisberg: Fynn Treker, Mike Falcone (68. Alex Andreas Schmidt), Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich (60. Jan Goretzki), Tobias Kokol (75. Marco Grünert), Fabian Kempkens (68. Daniel Franken), Simon Kuschel (60. Denis Gaas), Nils Koths, Jan Goretzki, Brian Dollen, Nick Falcone - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

TuS Xanten: Jendrik-Jan-Alexander Maas (63. Lukas Wellmanns), Lukas Vengels, Philipp van Huet (53. Tim Bessler), Jonas Vengels (63. Wito Donat Wojciechowski), Norwin Meyer (27. Marvin Braun), Jesse Sticklat, Gerrit Jenowsky, Hauke Riddermann, Niklas Maas, David Epp, Christopher Kimbakidila - Trainer: Levin Bardehle

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Gerrit Jenowsky (27.), 1:1 Brian Dollen (29.), 2:1 Jan Goretzki (42.), 3:1 Jan Goretzki (49.), 4:1 Simon Kuschel (57.), 5:1 Jan-Niklas Esser (60.), 5:2 Marvin Braun (78.), 6:2 Daniel Franken (90.)



DJK Twisteden – SGE Bedburg-Hau 1:1

DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Alexander Rasch, Chris Kleuskens, Matthis Baumann (86. Henri Hirschmann), Nico Lenz, Sander Jacobs, Anthony Heymich (69. Sander Jacobs), Nikolas Dennesen - Trainer: Marcel te Nyenhuis

SGE Bedburg-Hau: Thore Seifert, Martin Tekaat (66. Henrik Schümmer), Christoph Gorißen, Timo Sanders, Malte Baumeister, Tom Versteegen, Levon Kürkciyan, Louis Hoenselaar (85. Fabian Berntsen), Lennis Bonnet (75. Kosovar Demiri), Jan-Luca Geurtz (75. Tim Helmus), Jacob Falkhofen (66. Felix Beeker) - Trainer: Jo Voß

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Matthis Baumann (45.+2), 1:1 Tim Helmus (90.)



VfB Uerdingen – Kevelaerer SV 0:0

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Lukas Steuten, Aboubacar Bountou Bangoura, Aykut Kaynar (62. Mamadou Billo Kante), Timm Bernd Goos (75. Tolunay Eyuepoglu), Giuseppe Parvisi, Elias Belaarbi, Jonas Kremer, Ibrahim Bozkurt - Trainer: Stefan G. Rex - Trainer: Sascha Hein

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Cedric Hacks, Ben Janßen, Phil Willems, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Andrea Dario Quarta, Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Daniel Koch, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 80

Tore: keine Tore

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

So., 15.09.24 15:00 Uhr Viktoria Goch - SV Rindern

So., 15.09.24 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Tönisberg

So., 15.09.24 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 15.09.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen

So., 15.09.24 15:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Asterlagen

So., 15.09.24 15:30 Uhr VfL Repelen - Alemannia Pfalzdorf

So., 15.09.24 15:30 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - VfB Uerdingen

So., 15.09.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

_______________

TuS Stenern – SuS 21 Oberhausen 1:1

TuS Stenern: Philipp Juttner, Lukas Sieverding, Maximilian Giruc, Florian Wolters, Niklas Kraft, Noah Schweckhorst (66. Kai-Philipp Ridder), Tristan Senteler, Lukas Tewesmeier (52. Benjamin Lückel), Luis Holtkamp, Erik Böing (46. Florian Wiegrink), Jens Terörde - Trainer: Simon Meyering

SuS 21 Oberhausen: Merlin Sabanov, Niko Lazar, Dennis Bartsch, Samuel Mensah, Jasper Luemba, Chris-Evans Pieritz, Marco Matuszzak, Leo Prinz (79. Thuto Schneider), Levent Nalbant (90. Jonas Florczak), Akin Aslantin (76. Gino Priszma), Justin Wunder (66. Akbar Soule) - Trainer: Patrick Theisen

Schiedsrichter: Marcel Herrmann - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Samuel Mensah (16.), 1:1 Maximilian Giruc (40.)



SV Blau-Weiß Dingden II – SV Haldern 4:2

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Marco Harbring (64. Daniel Simon Kruse), Kai Fiebig, Tobias Görkes (90. Phil Hülzevoort), Hendrik Pols (32. Bahaa Eddin Hammoud), Espen Luis Schürmann, Mathis Schluse, Tim Vehns, Kevin Juch (81. Lars Bollmann), Stefan Chciuk (76. Sebastian Klein Schmeink) - Trainer: Guido Wiesmann

SV Haldern: Nico Hakvoort, Stefan Hebing, Robin Gissing (46. Karl Isling) (76. Jan Middendorf), Phil Kurbjuhn, Anton Alfred Buhl (46. Linus Meier), David Pasz, Hendrik Heynen, Ole Kook, Henry Theodor Hermsen (46. Justin Ising), Alexander Ruyter (72. Phillip Adamczyk), Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing

Schiedsrichter: Patrick Steinmann (Oberhausen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Stefan Chciuk (6.), 2:0 Mathis Schluse (15.), 2:1 Veit Boßmann (53.), 3:1 Tim Vehns (62.), 3:2 Ole Kook (79.), 4:2 Tim Vehns (90.)



Sportfreunde Königshardt – Fortuna Bottrop 2:1

Sportfreunde Königshardt: Kevin Luft, Nils Wehran, Nico Nachtigall, Fabian Feldermann, Dennis Schlenski (82. Muris Kesko), Phillipp Klempel, Laurenz Hübinger (72. Lukas Hartmann), Denis Karic, Charalambos Pommer, Moritz Wegener (67. Christopher Harder), Robert Dick (58. Uygar Coskun) - Trainer: Rene Landers - Trainer: Daniel Förster - Trainer: Sven Matuszczak

Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Kevin Michalik, Norman Hassenrück, Marvin Polak (82. Stefan Pitkowski), Marco Schönfeld (46. Luca Bergermann), Luis Melwin Molitor (46. Danny Schrödl), Robin Nordmann, Jan Steinkusch, Tayyar Cumcu (66. Fabian Böhnke), Marcel Siwek (66. Tom Wojtusch), Lennart Jablonski - Trainer: Marco Hoffmann

Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Moritz Wegener (46.), 1:1 Jan Steinkusch (57.), 2:1 Lukas Hartmann (74.)



SC 1920 Oberhausen – DJK Arminia Lirich 1920 5:3

SC 1920 Oberhausen: Ajara Djamal Ehlert, Marko Djurdjevic, Hussein Solh, Fabian Stratmann, Philipp Demler, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, David Möllmann, Ertunc Turan, Yusuf Allouche, Reid Osei - Trainer: Bilal Fezzani - Trainer: Deniz Fahri Batman

DJK Arminia Lirich 1920: Justin Neumann, Kevin Diehl, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Joshua Coffie (61. Allan Zuna), Can Demiregen, Anthony Annan, Julian Grzanna, Andre Peters, Eliezer Mazala, Colin Onyeocha (56. Julian Mali) - Trainer: Torsten Nienhaus - Trainer: Jens Szopinski - Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Deniz Fahri Batman (5.), 1:1 Anthony Annan (10. Foulelfmeter), 2:1 Yusuf Allouche (33.), 3:2 Dominik Krath (57.), 4:3 Maximilian Rustemeyer (75.), 3:1 David Möllmann (78.), 4:2 Deniz Fahri Batman (79.), 5:3 Okan Celik (79.)



TV Voerde – Rhenania Bottrop 1:6

TV Voerde: Martin Berteld, Justin Oktay Franz (46. Kubilay Aydin), Finn Meyer (69. Nico Jörgens), Dominik Marienfeldt, Daniel Fahnenbruck, Justin Hülser (52. Dinh Phong Truong), Sahin Tagay (81. Miguel Keilau), Belmin Hadzibajramovic, Prince Bolou, Kevin Bolou (81. Niklas Kampen), Til Faßbender - Trainer: Torsten Klump

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Kevin Wenderdel, Luca Fischer, Jan Larisch, Flavio Dietz, Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik (78. Tim Thiele), Ben Maarten Jansen (80. Abdelaziz Ucan), Orcun Mengenli (78. Midjan Ibranovic), Lennart Dickmann (39. Tekin Mang), Niklas Wenderdel (65. Hannes Ostgathe) - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Kevin Bolou (10.), 1:1 Muhammed Alkan Celik (17.), 1:2 Muhammed Alkan Celik (24.), 1:3 Niklas Wenderdel (32.), 1:4 Niklas Wenderdel (63.), 1:5 Luca Fischer (73.), 1:6 Hannes Ostgathe (88.)



Schwarz-Weiß Alstaden – RSV Praest 4:1

Schwarz-Weiß Alstaden: Alexander Krobok, Enis Koray Kücük, Can Luca Gad, Robin Aycicek (70. Maurice Gardey), Danny Walkenbach, Fabio Saporito, Bjarne-Hendrik Neumann, Dennis Schroer, Levin Theo Reichert (85. Robin Buschmann), Niklas Jansen, Timo Mrozek (67. Batuhan Kaba) - Trainer: Hans-Günter Bruns

RSV Praest: Jason Olschewski, Lars Verbücheln (60. Fabian Meyer), Tobias Hesseling, Finn Tiemer, Danny Jörg Stein, Maurice Grootens (75. Linus Prehn), Maurice Hühner (46. Marvin Beikirch), Mergim Mehmetaj, Marko Cvetkovikj, Pierre Weyerhorst (46. Leon Franken), Meriton Arifi (86. Nils Wenk) - Trainer: Roland Kock

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 37

Tore: 1:0 Timo Mrozek (28.), 2:0 Dennis Schroer (35.), 3:0 Bjarne-Hendrik Neumann (74.), 4:0 Niklas Jansen (88.), 4:1 Marko Cvetkovikj (90.+3)



SpVgg Sterkrade 06/07 – SV 08/29 Friedrichsfeld 4:2

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Said Aljumaa, Gerrit Kriegisch, Torben Wissen, Robin Papert, Sverre Müller, Jannik Hoppe, Elias Rams - Trainer: Lars Mühlbauer

SV 08/29 Friedrichsfeld: Ledian Saiti, Niklas Jansen, Ali Yavuz, Dennis Slowinski, Onur Baran, Joshua Brauer, Marco Horstkamp, Marek Heuser, Eray Tuncel, Jean-Pascal Kraus, Halil Ibrahim Ören - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Martin Kadzioch (Mülheim an der Ruhr)

Tore: keine Tore



Spvgg Sterkrade-Nord – FC Sterkrade 72 3:1

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Julian Marquardt, Rudolf Popaj, Lasse Philipp Dittner (90. Darren Joshua Enudi), Nico Spickermann (77. Lukas Kallweit), Malte Simon Benninghoff, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (66. Cedric Roitzheim), David Alexander Forbeck (83. Ibrahim Akkaya), Lennart Espenhahn (81. Jonas Kimbesi), Oguzhan Cuhaci - Trainer: Oguzhan Cuhaci

FC Sterkrade 72: Tobias Szubrin, Lars van Gelder (72. Okan Aslantin), Eduard Kress, Angelo Gerbeshi (44. Marvin Stanczyk), Ensar Yildiz, Nick Perenz (62. Berkay Miyanyedi), Maurice-Joel Finke (76. Eren Sönmez), Jan-Niklas Forger, Bünyamin Burak Sari, David Fojcik, Danny Perenz (56. Ugochukwu Akubuike) - Trainer: Patrick Wojwod

Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Michael Kunze (5.), 2:0 Lennart Espenhahn (62.), 3:0 Lasse Philipp Dittner (76.), 3:1 David Fojcik (85.)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Fr., 13.09.24 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - TuB Bocholt

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 15.09.24 15:00 Uhr RSV Praest - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 15.09.24 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC 1920 Oberhausen

So., 15.09.24 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - TuS Stenern

So., 15.09.24 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt

So., 15.09.24 15:30 Uhr VfL Rhede - Spvgg Sterkrade-Nord

So., 15.09.24 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TV Voerde

So., 15.09.24 16:00 Uhr SV Haldern - FC Sterkrade 72

_______________

VfB Frohnhausen – TGD Essen-West 4:2

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Abdul Semmo, Dino Zuhric, Issa Adnan Said (68. Taraba Carsten Kagnassim), Dasilva Mavinga Matondo, Ilyas Khazaz, Pier Schulz (57. Canel Ucan), Issa Issa (82. Yahia El-Haouari), Mohamed Said, Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub (90. Daniel Kalala), Komlan Agbégniadan (68. Kai Hoffmann) - Trainer: Chamdin Said

TGD Essen-West: Steffen Nass, Özkan Akcapinar, Ümit Özdemir (58. Rewan Assad), Justice Kaminski, Lars Anhalt (69. Omar Filali), Faruk Kuduzovic (68. Serhat Durmus), Lucas Manis (87. Fuki Nishikata), Faris El Maaroufi, Christoph Jügel, Onur Caparlar (78. Halil Bulut), Jani Dragoni - Trainer: Dietmar Krause

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Komlan Agbégniadan (14.), 2:0 Ayman Abdelrhman Yousif Yagoub (29.), 3:0 Komlan Agbégniadan (46.), 3:1 Jani Dragoni (55.), 4:1 Mohamed Said (66. Foulelfmeter), 4:2 Jani Dragoni (80.)



TSV Bruckhausen – Duisburger SV 1900 4:2

TSV Bruckhausen: Paul Küpper, Ahmad Al Saalm, Joel Can Bolat (81. Oguz Yüksel), Younes Fagrach, Samet Mantratzi, Kürsat Abdullah Hizarci (90. Dean Arndt), Mehmet Turhan, Safak Nahircioglu, Berkant Tekmen (75. Samet Uz), Josef Abi-Haidar (70. Emre Yildiz), Abdulrahman Khamis (60. Ugur Özmen) - Trainer: Samet Uz - Trainer: Ömer Camuralioglu - Trainer: Aykut Ünlü

Duisburger SV 1900: Timo Mohr, Thilo Körperich (80. Philipp Asamoah), Alexander Piwetz (46. Rikuto Ueda), Jan Zuweis (75. Alexander Klug), Thomas Kirsch, Tayfun Yildirim, Kevin Sonneveld, Hamza Velic (46. Jonathan Mulamba), Philipp Meißner, Ryoya Aota, Marvin Ellmann (46. Stephan Nachtigall) - Trainer: Mehmet Özer

Schiedsrichter: keine Angabe

Tore: 1:0 Samet Mantratzi (8.), 1:1 Thilo Körperich (25.), 2:1 Josef Abi-Haidar (35.), 1:3 Samet Mantratzi (65.), 3:2 Stephan Nachtigall (85.), 2:4 Emre Yildiz (90.)



FSV Duisburg – Rheinland Hamborn 1:5

FSV Duisburg: Donald Islami, Mirac Akgün (76. Efe-Kaan Kepce), Talha Canim, Melih Muhittin Cakmak (58. Moise Ndongala Nansoko), Rogan Derbo (76. Mohammed Ramadan), Yusuf Akmese (52. Jaime Aspromonte), Muhammet Emin Canim (67. Mehmed Eren Gürman), Burak Saglam, Elyesa Aydin, Younes Abdelhedi, Konstantin Nedic - Trainer: Volker Hohmann

Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz, Kaan Akgül (55. Berat Kozan), Emir Alic (61. Mehmed-Sena Özen), Granit Haliti, Emre Sahin, Ömer Talha Yurdakul, Ahmed Annachat (83. Erkut Taskiran), Alkan Özay (55. Mert-Turay Berberoglu), Bora Karadag, Burak Öktem, Mervan Aydin (76. Adnan Laroshi) - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Mikail Demirel

Tore: 0:1 Mervan Aydin (32. Foulelfmeter), 0:2 Alkan Özay (45.+3), 0:3 Mervan Aydin (52.), 0:4 Mervan Aydin (61.), 1:4 Jaime Aspromonte (63.), 1:5 Ahmed Annachat (68.)



Fatihspor Essen 2001 – GSG Duisburg 2:2

Fatihspor Essen 2001: Tayfun Kacar, Ünver Coskun, Orhan Dombayci, Adin Selimovic, Justin Kotermann, Baris Kaya, Kaan Kazim Karakus, Ege Akay, Volkan Yerek, Evaristus Ebube Chukwu Peterson (69. Muhammed Emin Aydinli), Emre Kececi (84. Joel Lombardi) (92. Wiktor Owczarczak) - Trainer: Ibrahim Ramadan

GSG Duisburg: Endrit Kuci, Dustin Wölke, Yannik Schürmann, Tim Füten (58. Karlen Nikoyan), Prince Chigamezu Igbozuruike, Bryan Noah Prince Agbodjan (70. Joel Grzeskowiak), Kevin Hesse, Essowavana Gbegouni (50. Noah Donai), Cristian Isioma Kelubia, Claudio Bemba (74. Jaan Lehmann), Marcel Möller - Trainer: Dominik Voigt

Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Emre Kececi (4.), 1:1 Essowavana Gbegouni (41.), 1:2 Cristian Isioma Kelubia (53.), 2:2 Emre Kececi (63.)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – FC Taxi Duisburg 3:1

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Niklas Hunder, Dominik Hendricks (72. Timo Lindemann), Nils Unger, Marcel Welscher, Julian Fischer (59. Luca Campe), Patrick Dutschke (59. Pascal Brandner), Melih Bulut (59. Christopher Löffler), Yves Busch (72. Jason Maurice Jäschke), Timo Conde, Joel Wyputa - Trainer: Sascha Fischer

FC Taxi Duisburg: Cedrick Plaga, Jure Gagro, Julian Sistig, Dorian Sistig, Philip Hoffmann, Christoph Hohmeister (46. Marius Nagel), Fabian Czech, Marius Neumann, Luca Block, Christian Hopp (64. Lucas Wächtler), Karim Schlotter (76. Silas Pusnik) - Trainer: Daniel Embers

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Joel Wyputa (3.), 2:0 Joel Wyputa (23.), 3:0 Timo Conde (26.), 3:1 Lucas Wächtler (82.)



1. FC Mülheim-Styrum – Vogelheimer SV 3:3

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Gianluca Barone (46. Faithful Gold-Toluhi), Miran Zuberovski (82. Blerim Hysenlekaj), Muhammed Demiral (70. Kaan Aksu), Sahin Karabudak, Celal Karabudak, Marco Olivieri, Mohamed Mharchi, Hatim Bentaleb, Wilson Moreira Lima Gaspar (46. Ayuk Etengeneng) - Trainer: Eser Ucak

Vogelheimer SV: Omar Allouche, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, Omar Demir, Yannik Schümberg, Naoufal Nouri (72. Bünyamin Yigit), Enes Yilmaz, Ilhan Copcu, Burak Pakdemirli, Can Funke - Trainer: Michael Ewers-ter Haar

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Can Funke (12.), 0:2 Burak Pakdemirli (40.), 0:3 Janik Noah Eichmann (48.), 1:3 Faithful Gold-Toluhi (52.), 2:3 Hatim Bentaleb (64.), 3:3 Mohamed Mharchi (84.)



Viktoria Buchholz – SC Werden-Heidhausen 1:1

Viktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Samson Ayodele, Pascal Mahn, David Szekeres (75. Youssef Karoumat), Tobias Eickmanns, Constantin Redeker, Luca Gebhard, Elyesa Aslan, Quassim El Harrouyi (77. Marc - Aime Rigione), Tom Klinnert (90. Kenshin Iwai), Cagri Düven (69. Zadok Kobina Amissah Abakah) - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Heiko Wirtz (86. Phillip Niclas Hußmann), Lennart Paul Richard Konietzko, Silas Klack, Laurens Elias Grünewald, Tim Homberg, Fynn Niklas Roß, Tom Leon Roß, Jacob Hans Mertes, Gianluca Carlo Nava, Elias Demirel - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Tom Leon Roß (11.), 1:1 Cagri Düven (33.)



Duisburger FV 08 – SuS 09 Dinslaken 4:1

Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Ekrem Duljaj (85. Oktay Cinar), Hüseyin Rasitoglou, Eren Ates (56. Obed-Samuel Adjamah), Yavuz Kalyoncu, Ibrahima Sall (86. Aiyoub Andich), Steffen Murke (67. Filip Dimeski), Yu Taya, Koki Okamura, Koya Shirahata (67. Mark Kiss), Ismail Öztürk - Trainer: Mustafa Öztürk

SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jens Krönung, Nico Knödlseder, Kevin Kolberg (84. Joel Loretan), Colin Schmitt, Max Suchomel (46. Tim Wollbrinck), Niklas Opriel, Timm Golley, Tim Waclawek, Stefan Jagalski, Erion Xhemajli - Trainer: Julian Schubert

Schiedsrichter: Martin Rauh - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Niklas Opriel (14.), 1:1 Obed-Samuel Adjamah (72.), 2:1 Kevin Kolberg (75. Eigentor), 3:1 Filip Dimeski (86.), 4:1 Obed-Samuel Adjamah (88.)



SV Genc Osman Duisburg – Mülheimer SV 07 3:2

SV Genc Osman Duisburg: Muhammet Sadiklar, Ibrahim Kücükarslan, Hakan Yildirim (55. Argjent Emrula), Fabio Minino (85. Fatih Cevikol), Enes Bayram, Sandro Garcia Melian, Burak Bayram, Furkan Cakmak (68. Deniz Steven Zarifoglu), Felix Mpianza (55. Tevfik Kücükarslan), Abdulhamit Canim, Denis Kporkpor (55. Yusuf Cemal Cicekdal) - Trainer: Yalcin Nezir

Mülheimer SV 07: Jann Singh, Henry Philipp Lücke, Eugene Asamoah, Asim Bedirhan Simsek, Bela Pankel, Philipp Reis, Mohammad Iyad Shihada (46. Julian Ahler), Thore Uteg, Simon Grün, Pascal Roenz, Luca Felix Rausch - Trainer: Oliver Vössing

Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Enes Bayram (4.), 1:1 Pascal Roenz (47.), 2:1 Tevfik Kücükarslan (70.), 2:2 Denys Kalashnik (79.), 3:2 Abdulhamit Canim (87.)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Sa., 14.09.24 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08

So., 15.09.24 15:00 Uhr GSG Duisburg - TGD Essen-West

So., 15.09.24 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 15.09.24 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TSV Bruckhausen

So., 15.09.24 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Viktoria Buchholz

So., 15.09.24 15:15 Uhr SC Werden-Heidhausen - SV Genc Osman Duisburg

So., 15.09.24 15:15 Uhr Vogelheimer SV - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 15.09.24 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FSV Duisburg

So., 15.09.24 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Frohnhausen

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: