Bezirksliga: Aufsteiger Odenkirchen noch zu „naiv“

Der Aufstieg in die Bezirksliga war für Odenkirchen ein reiner Erfolgslauf: Mit nur einer Niederlage holte sich die Mannschaft in der Vorsaison die Meisterschaft. In der neuen Spielklasse laufen die Dinge für Odenkirchen bislang alles andere als rund – zumal Jakob Scheller erst unmittelbar vor Saisonstart als Trainer installiert wurde und keine Vorbereitung mit der Mannschaft absolvierte.

Zusammenwachsen noch nicht abgeschlossen

Womöglich muss auch deswegen in Odenkirchen noch einiges zusammenwachsen. Die bisherige Ausbeute ist mager: Am Samstag kassierte Odenkirchen nun die vierte Niederlage im vierten Spiel – mit 2:4 unterlag man zu Hause dem 1. FC Mönchengladbach. Für Scheller eine völlig unnötige Niederlage.

„In der ersten Halbzeit verteidigen wir einen Torschuss nach einer Flanke zu naiv. Und auch beim Foulspiel zum Elfmeter sind wir zu naiv“, so der Trainer. Zur Halbzeit lag der 1. FC Mönchengladbach somit durch Tore von Filip Horvat (19. Minute) sowie Erjon Duriqi (36. Minute) per Elfmeter mit 2:1 in Führung. Für Odenkirchen hatte Tobias Krämer (24. Minute) getroffen. Nach der Halbzeit glich Maximilian Kuznik für die Gastgeber aus. Doch eine Trendwende leitete dieser Treffer nicht ein – trotz mehrerer guten Chancen der Odenkirchener. „Wir sind die bessere Mannschaft, haben mehr Chancen und die Kontrolle, verteidigen dann aber wieder zu naiv. Dann ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Das tut dann extrem weh“, so Scheller weiter.

In der 88. Minute brachte Hannes Lingel den 1. FC mit 3:2 in Führung, in der Nachspielzeit stellte Alessio Hyka dann auf 4:2. Für Mönchengladbach war es der zweite Saisonsieg. Deren Trainer Tim Schmitz hob nach dem Spiel vor allem den „Willen und die Effizienz“ seiner Mannschaft hervor. Sein Gegenüber Scheller verschärft derweil den Ton: „Es gilt ab sofort, nicht mehr über die Qualität von Odenkirchen zu sprechen, sondern Spiele zu gewinnen.“

TuRa Brüggen bleibt vorne

Spitzenreiter bleibt derweil TuRa Brüggen. Neu-Trainer Markus Müller ist vor allem die „Mentalität“ seiner Mannschaft wichtig. Dass sein Team dies verinnerlicht hat, bewies einmal mehr die Partie gegen Grevenbroich-Süd – und das überaus dramatisch: In der 90. Minute lag Brüggen noch mit 1:2 hinten, ehe Mehmet Akkus und Luca Timo Driessen in der zweiten und dritten Minute der Nachspielzeit die Partie noch drehten. Für Brüggen bedeutet dies der vierte Sieg im vierten Spiel und der Verbleib an der Tabellenspitze. Kein anderes Team kam bislang ohne Punktverlust durch die Saison. Bereits gegen Odenkirchen gelang Brüggen ein Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Oben in der Tabelle haben sich inzwischen die Sportfreunde Neuwerk eingenistet. Für viele galt das Team von Dony Karaca als heimlicher Aufstiegsfavorit. Doch dann verlor Neuwerk gleich den Auftakt gegen Brüggen. Seitdem ist das Team aber gewohnt erfolgreich unterwegs, am Freitag gab es beim 3:0 in Uedesheim den dritten Sieg in Serie. Ein Doppelpack von Serkan Pacali vor der Halbzeit und ein weiterer Treffer von Ben Lawrenz besiegelten den Dreier.

Auch Wickrath hatte man oben erwartet, doch im Spiel gegen die Reserve von St. Tönis gab es für das Team von Dirk Horn mit der 1:2-Heimpleite einen weiteren Dämpfer. Mit zwei Siegen aus vier Spielen rutscht Wickrath somit ins Mittelfeld. Die Red Stars bleiben indes nach der 0:4-Niederlage zu Hause gegen Marathon Krefeld in der Abstiegszone. Ein Punkt steht bislang auf dem Konto. Der SC Waldniel spielt erst am Dienstag bei der DJK Gnadental.