Bezirksliga am Sonntag: Heimspiele für HSC II und Ippensen/Wohnste

– Foto: Birte Meyer

Der nächste Bezirksligaspieltag steht an: Der Heeslinger SC II bekommt es im eigenen Waldstadion mit der TuSG Ritterhude zu tun. Die SV Ippensen/Wohnste empfängt in Ippensen die SG Unterstedt. Beide Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Dass der HSC II als Tabellendritter in der anstehenden Partie gegen die TuSG, die aktuell Platz 13 der Bezirksligatabelle belegt, die Favoritenrolle besetzt, weiß HSC-Trainer Robin Cordes. Trotzdem nimmt er die Partie nicht auf die leichte Schulter. „Wir wissen aus der Vergangenheit auf jeden Fall um die Stärke von Ritterhude. Wir haben oft Punkte gegen die TuSG verloren. Auch das Hinspiel haben wir in der Nachspielzeit mit 2:1 leider hergegeben“, erinnert er sich.

„Die Erwartung, dass die Punkte in Heeslingen bleiben, ist da und gerade das sind die schwierigen Spiele. Man muss zeigen, dass man auch gegen Gegner, die in der Tabelle ein paar Plätze weiter hinten stehen, voller Leidenschaft und Tatendrang agiert und fußballerische Qualitäten auf den Platz bringt“, so der Coach weiter, der für die Partie auf Rückkehrer in den eigenen Kader hofft, denn zuletzt waren einige Spieler gesundheitlich angeschlagen. „Definitiv ausfallen wird Offensivspieler Nico Funke“, so Cordes.

Die Partie zwischen der SV Ippensen/Wohnste und der SG Unterstedt verspricht ebenfalls viel Spannung. Beide Teams befinden sich aktuell im Mittelfeld der Bezirksligatabelle: Die SV belegt Platz neun, die SG Platz sieben. Obwohl Unterstedt auf eine Niederlagenserie zurückblickt, will SV-Trainer Timo Peters den Gegner nicht unterschätzen, ist aber gleichzeitig positiv gestimmt.

„Unterstedt ist ein starker Gegner, vor dem wir uns aber nicht verstecken müssen. Das Hinspiel ging auch an uns, daher bin ich guter Dinge, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten. Wir haben gerade einen guten Lauf und den wollen wir fortsetzen.“, so der Coach, dem jedoch der eigene durch Krankheit und Verletzungen geschwächte Kader Sorge bereitet.

Trotzdem erwartet er eine stark umspielte Partie. „Wenn die Jungs wieder voll reinhauen, dann können wir die Unterstedter ärgern. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass sie enorme Qualitäten mit dem Ball haben“, so Peters vor dem Spiel am Sonntag.



