 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga 6: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Bezirksliga 6.
Die Transfers der Bezirksliga 6. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Bezirksliga Niederrhein 6: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

DJK Arminia Klosterhardt
Trainer: Marcel Landers
Zugänge: Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Joel Loretan (SuS 09 Dinslaken), Sergen Avni Dogan ()
Abgänge: Abdul Afiz Tholley (), Abdul Afiz Tholley (DJK Adler Oberhausen), Aiman-Mohammed Faraj (), Jesse Sauceda (), Johnathan Rey Sauceda ()

DJK Arminia Lirich 1920
Trainer: Jens Szopinski
Zugänge: Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade III), Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade), Mert Horata (DJK Vierlinden), Tommy Groll (SV Rot-Weiss Mülheim), Kilian-Philipp Groll (SV Rot-Weiss Mülheim), Parwes Rehmani (VfB Homberg II), Lesinat Eminence Miaka (DJK Lösort Meiderich), Beny Miaka (DJK Vierlinden), Yannick Schmitz (SpVgg Meiderich 06/95)
Abgänge: Ugochukwu Akubuike (FC Sterkrade 72), Max Bachleda (SuS Haarzopf), Nils Beusing (DJK Arminia Lirich 1920 II), Felix Beusing (DJK Arminia Lirich 1920 II), Allan Zuna (Rhenania Bottrop)

Dostlukspor Bottrop
Trainer: Can Uçar
Zugänge: keine
Abgänge: Hüssein El-Moussa (Rhenania Bottrop), Nassim Ahkim (VfB Frohnhausen), Baris Erdogan (Rhenania Bottrop), Fabian Fricke (SV 08/29 Friedrichsfeld), Jonah Konzer (SpVgg Sterkrade 06/07), Ismail Talha Uzan (VfB Bottrop), Dogukan Turan (Rhenania Bottrop), Abbas Jaafar (1. FC Hirschkamp), Devin Yildirim (Türkiyemspor Essen), Khaled Al-Kadi (SV Horst-Emscher 08)

Fatihspor Essen 2001
Trainer: Adem Durmus
Zugänge: Ercan Katircioglu (), Burak Mumcu (TGD Essen-West), Alp Ezici (FC Karnap 07/27), Ferhat Durmus Akcapinar (Türkiyemspor Bochum), Ali Gülcan (Schwarz-Weiß Alstaden)
Abgänge: Zakaria Bouallaga (), Serhat Yirmibes (), Eugene Ofosu-Ayeh (), Tony Maugin (), Baki Caki (Türkiyemspor Essen), Tolga Yigit (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Orhan Dombayci (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Mounir Till Asrih (SC Frintrop 05/21), Callistus Chima Ojukwu (), Muhammed Emin Aydinli (), Adem Durmus (), Tahsin Oeyken (), Ayman Mallih (), Jez Fremnong ()

FC Blau-Gelb Überruhr
Trainer: Sascha Tautges
Zugänge: keine
Abgänge: Faithful Gold-Toluhi (VfB Frohnhausen)

Fortuna Bottrop
Trainer: Sebastian Stempel
Zugänge: Leo Prinz (SuS 21 Oberhausen), Peter Heinz (1. FC Lintfort), Johann Müller (SG Essen-Schönebeck)
Abgänge: Justin Janssen (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Hussein Solh (Rhenania Bottrop), Marco Schönfeld (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Danny Schrödl (SV Bottrop 1911)

Heisinger SV
Trainer: Slavko Franjic, Frank Burchhardt
Zugänge: Nick Lüning (Heisinger SV), Finn Seifert (Heisinger SV), Shamon Hakimi (SC Frintrop 05/21), Robin Radtke (SC Frintrop 05/21), Kevin Voß (SC Frintrop 05/21), Yousef Issa (ESC Rellinghausen), Marcel Schlienkamp (Heisinger SV)
Abgänge: Kevin Patrick Konrad (SuS 21 Oberhausen), Lukas Hunhoff (Sportfreunde Niederwenigern)

Rot-Weiss Essen II
Trainer: Stefan Lorenz
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Förster (Vogelheimer SV), Burak Bahadir (Türkiyemspor Bochum), Jan-Luca Geurtz (Viktoria Goch), Marcel Faber (SG Essen-Schönebeck), Leonard Jegus (ESC Rellinghausen)

Sportfreunde Königshardt
Trainer: Kenan Hodzic
Zugänge: Joshua Eberth (SpVgg Sterkrade 06/07), Nils Martin (SpVgg Sterkrade 06/07), Torben Wissen (SpVgg Sterkrade 06/07), Luca Szovan (Glück-Auf Sterkrade)
Abgänge: Simon Palmen (Rhenania Bottrop), Mert Kaya (FC Sterkrade 72), Lukas Hartmann (Glück-Auf Sterkrade III)

Sportfreunde Niederwenigern II
Trainer: Lars Diefenthal
Zugänge: keine
Abgänge: Lars Diefenthal ()

SpVgg Steele
Trainer: Dirk Möllensiep
Zugänge: Dennis Hornig (), Jonas Lippeck (), Mohamed Bennaman (), Kevin Emil Friessner Montas (), Ahrif Wendt ()
Abgänge: keine

SpVgg Sterkrade 06/07
Trainer: Lars Mühlbauer
Zugänge: Jonah Konzer (Dostlukspor Bottrop), David Reidermann (SuS 21 Oberhausen), Lasse Schraven (VfB Bottrop)
Abgänge: Joshua Eberth (Sportfreunde Königshardt), Nils Martin (Sportfreunde Königshardt), Torben Wissen (Sportfreunde Königshardt), Moritz Anderheide (VfB Bottrop)

Spvgg Sterkrade-Nord
Trainer: Oguzhan Cuhaci
Zugänge: Nico Kuipers (Sportfreunde Hamborn 07), Tim Falkenreck (Sportfreunde Hamborn 07), Arda Bozkurt (Sportfreunde Hamborn 07), Blinort Namoni (SV Rhenania Hamborn), Andre Busch (SC Buschhausen 1912), Jonas Florczak (SuS 21 Oberhausen), Pascal Spors (Sportfreunde Hamborn 07), Ben Louis Riebling (VfB Homberg II)
Abgänge: Thuto Schneider (SC 1920 Oberhausen), Fabian Drieschner (PSV Wesel)

SuS Haarzopf
Trainer: Matthias Walter
Zugänge: Marko Ostojic (SpVg Schonnebeck), Max Bachleda (DJK Arminia Lirich 1920), Tom Frederik Raphael (SV Höntrop), Diego Lewald Aguilera (SpVg Schonnebeck), Maurice Reiß (SF Westenfeld 1965), Ben Kastor (DJK Blau-Weiß Mintard), Seokkyoung Yoo (TuS Essen-West 81)
Abgänge: Yunosuke Seo (DJK Blau-Weiß Mintard), Ben Ansorge (DJK Blau-Weiß Mintard)

SV Burgaltendorf
Trainer: Andreas Krippel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuSEM Essen 1926
Trainer: Lucas Bründermann
Zugänge: Minwook Oh (), Marvin Prellwitz (), Larssen Kram (), Kiril Sahatchiev ()
Abgänge: Nour-Eddine Artey (VfB Frohnhausen), Lukas Grötecke ()

VfB Frohnhausen
Trainer: Chamdin Said
Zugänge: Kenson Götze (Sportfreunde Hamborn 07), Nour-Eddine Artey (TuSEM Essen 1926), Nassim Ahkim (Dostlukspor Bottrop), Faithful Gold-Toluhi (FC Blau-Gelb Überruhr), Ruben Ampong (Dümptener TV), Komlan Agbégniadan (Türkiyemspor Essen)
Abgänge: Mohamed Said (ETB Schwarz-Weiß Essen), Sinan Yilmaz (Türkiyemspor Essen), Kevin Zamkiewicz (Vereinslose Spieler Niederrhein), Issa Issa (Vereinslose Spieler Niederrhein), Abdul Semmo (Vereinslose Spieler Niederrhein), Essowavana Gbegouni (Vereinslose Spieler Niederrhein)

Vogelheimer SV
Trainer: Carsten Isenberg
Zugänge: Luis Förster (Rot-Weiss Essen II), Acun Manuelis Gökalp (SpVg Schonnebeck), Maksym Smolovyk (SpVg Schonnebeck)
Abgänge: keine

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