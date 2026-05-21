Bezirksliga 6: Diese Transfers stehen schon fest

FC Blau-Gelb ÜberruhrTrainer:
Sascha TautgesZugänge:
keineAbgänge:
Faithful Gold-Toluhi (VfB Frohnhausen)Fortuna BottropTrainer:
Sebastian StempelZugänge:
Leo Prinz (SuS 21 Oberhausen), Peter Heinz (1. FC Lintfort), Johann Müller (SG Essen-Schönebeck)Abgänge:
Justin Janssen (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Hussein Solh (Rhenania Bottrop), Marco Schönfeld (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Danny Schrödl (SV Bottrop 1911)Heisinger SVTrainer:
Slavko Franjic, Frank BurchhardtZugänge:
Nick Lüning (Heisinger SV), Finn Seifert (Heisinger SV), Shamon Hakimi (SC Frintrop 05/21), Robin Radtke (SC Frintrop 05/21), Kevin Voß (SC Frintrop 05/21), Yousef Issa (ESC Rellinghausen), Marcel Schlienkamp (Heisinger SV)Abgänge:
Kevin Patrick Konrad (SuS 21 Oberhausen), Lukas Hunhoff (Sportfreunde Niederwenigern)Rot-Weiss Essen IITrainer:
Stefan LorenzZugänge:
keineAbgänge:
Luis Förster (Vogelheimer SV), Burak Bahadir (Türkiyemspor Bochum), Jan-Luca Geurtz (Viktoria Goch), Marcel Faber (SG Essen-Schönebeck), Leonard Jegus (ESC Rellinghausen)Sportfreunde KönigshardtTrainer:
Kenan HodzicZugänge:
Joshua Eberth (SpVgg Sterkrade 06/07), Nils Martin (SpVgg Sterkrade 06/07), Torben Wissen (SpVgg Sterkrade 06/07), Luca Szovan (Glück-Auf Sterkrade)Abgänge:
Simon Palmen (Rhenania Bottrop), Mert Kaya (FC Sterkrade 72), Lukas Hartmann (Glück-Auf Sterkrade III)Sportfreunde Niederwenigern IITrainer:
Lars DiefenthalZugänge:
keineAbgänge:
Lars Diefenthal ()SpVgg SteeleTrainer:
Dirk MöllensiepZugänge:
Dennis Hornig (), Jonas Lippeck (), Mohamed Bennaman (), Kevin Emil Friessner Montas (), Ahrif Wendt ()Abgänge:
keineSpVgg Sterkrade 06/07Trainer:
Lars MühlbauerZugänge:
Jonah Konzer (Dostlukspor Bottrop), David Reidermann (SuS 21 Oberhausen), Lasse Schraven (VfB Bottrop)Abgänge:
Joshua Eberth (Sportfreunde Königshardt), Nils Martin (Sportfreunde Königshardt), Torben Wissen (Sportfreunde Königshardt), Moritz Anderheide (VfB Bottrop)Spvgg Sterkrade-NordTrainer:
Oguzhan CuhaciZugänge:
Nico Kuipers (Sportfreunde Hamborn 07), Tim Falkenreck (Sportfreunde Hamborn 07), Arda Bozkurt (Sportfreunde Hamborn 07), Blinort Namoni (SV Rhenania Hamborn), Andre Busch (SC Buschhausen 1912), Jonas Florczak (SuS 21 Oberhausen), Pascal Spors (Sportfreunde Hamborn 07), Ben Louis Riebling (VfB Homberg II)Abgänge:
Thuto Schneider (SC 1920 Oberhausen), Fabian Drieschner (PSV Wesel)SuS HaarzopfTrainer:
Matthias WalterZugänge:
Marko Ostojic (SpVg Schonnebeck), Max Bachleda (DJK Arminia Lirich 1920), Tom Frederik Raphael (SV Höntrop), Diego Lewald Aguilera (SpVg Schonnebeck), Maurice Reiß (SF Westenfeld 1965), Ben Kastor (DJK Blau-Weiß Mintard), Seokkyoung Yoo (TuS Essen-West 81)Abgänge:
Yunosuke Seo (DJK Blau-Weiß Mintard), Ben Ansorge (DJK Blau-Weiß Mintard)SV BurgaltendorfTrainer:
Andreas KrippelZugänge:
keineAbgänge:
keineTuSEM Essen 1926Trainer:
Lucas BründermannZugänge:
Minwook Oh (), Marvin Prellwitz (), Larssen Kram (), Kiril Sahatchiev ()Abgänge:
Nour-Eddine Artey (VfB Frohnhausen), Lukas Grötecke ()VfB FrohnhausenTrainer:
Chamdin SaidZugänge:
Kenson Götze (Sportfreunde Hamborn 07), Nour-Eddine Artey (TuSEM Essen 1926), Nassim Ahkim (Dostlukspor Bottrop), Faithful Gold-Toluhi (FC Blau-Gelb Überruhr), Ruben Ampong (Dümptener TV), Komlan Agbégniadan (Türkiyemspor Essen)Abgänge:
Mohamed Said (ETB Schwarz-Weiß Essen), Sinan Yilmaz (Türkiyemspor Essen), Kevin Zamkiewicz (Vereinslose Spieler Niederrhein), Issa Issa (Vereinslose Spieler Niederrhein), Abdul Semmo (Vereinslose Spieler Niederrhein), Essowavana Gbegouni (Vereinslose Spieler Niederrhein)Vogelheimer SVTrainer:
Carsten IsenbergZugänge:
Luis Förster (Rot-Weiss Essen II), Acun Manuelis Gökalp (SpVg Schonnebeck), Maksym Smolovyk (SpVg Schonnebeck)Abgänge:
keine
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