Bezirksliga 6: Diese Transfers stehen schon fest Alle Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. von André Nückel · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Transfers der Bezirksliga 6. – Foto: Markus Becker

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

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So könnt ihr Transfers bei FuPa eintragen.

Fehlende Zu- und Abgänge könnt ihr der FuPa-Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden. Wir verfassen gerne Artikel über eure Transfers.

Hier gibt es die aktuellsten Transfers im Fußballverband Niederrhein.

Stand der Transferliste: 19. Mai 2026

Alle Wechsel ab dem 1. April gelistet.

Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Bezirksliga Niederrhein 6: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Marcel Landers

Zugänge: Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Joel Loretan (SuS 09 Dinslaken), Sergen Avni Dogan ()

Abgänge: Abdul Afiz Tholley (), Abdul Afiz Tholley (DJK Adler Oberhausen), Aiman-Mohammed Faraj (), Jesse Sauceda (), Johnathan Rey Sauceda ()



DJK Arminia Lirich 1920

Trainer: Jens Szopinski

Zugänge: Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade III), Patrick Szovan (Glück-Auf Sterkrade), Mert Horata (DJK Vierlinden), Tommy Groll (SV Rot-Weiss Mülheim), Kilian-Philipp Groll (SV Rot-Weiss Mülheim), Parwes Rehmani (VfB Homberg II), Lesinat Eminence Miaka (DJK Lösort Meiderich), Beny Miaka (DJK Vierlinden), Yannick Schmitz (SpVgg Meiderich 06/95)

Abgänge: Ugochukwu Akubuike (FC Sterkrade 72), Max Bachleda (SuS Haarzopf), Nils Beusing (DJK Arminia Lirich 1920 II), Felix Beusing (DJK Arminia Lirich 1920 II), Allan Zuna (Rhenania Bottrop)





Dostlukspor Bottrop

Trainer: Can Uçar

Zugänge: keine

Abgänge: Hüssein El-Moussa (Rhenania Bottrop), Nassim Ahkim (VfB Frohnhausen), Baris Erdogan (Rhenania Bottrop), Fabian Fricke (SV 08/29 Friedrichsfeld), Jonah Konzer (SpVgg Sterkrade 06/07), Ismail Talha Uzan (VfB Bottrop), Dogukan Turan (Rhenania Bottrop), Abbas Jaafar (1. FC Hirschkamp), Devin Yildirim (Türkiyemspor Essen), Khaled Al-Kadi (SV Horst-Emscher 08)



Fatihspor Essen 2001

Trainer: Adem Durmus

Zugänge: Ercan Katircioglu (), Burak Mumcu (TGD Essen-West), Alp Ezici (FC Karnap 07/27), Ferhat Durmus Akcapinar (Türkiyemspor Bochum), Ali Gülcan (Schwarz-Weiß Alstaden)

Abgänge: Zakaria Bouallaga (), Serhat Yirmibes (), Eugene Ofosu-Ayeh (), Tony Maugin (), Baki Caki (Türkiyemspor Essen), Tolga Yigit (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Orhan Dombayci (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Mounir Till Asrih (SC Frintrop 05/21), Callistus Chima Ojukwu (), Muhammed Emin Aydinli (), Adem Durmus (), Tahsin Oeyken (), Ayman Mallih (), Jez Fremnong ()



