Bezirksliga 5 live: alle Spiele im Ticker - die Ergebnisse am Sonntag

Boran Sezen ist kaum zu stoppen. – Foto: M.A. Roman

Die GSG Duisburg hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis unterlag das Team von Alessandro Vergaro bei Schwarz-Weiß Alstaden deutlich mit 1:4 und verpasste es, wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln. Dabei hielt Duisburg zunächst ordentlich dagegen, geriet aber nach dem Treffer von Serdy Nguala (22.) in Rückstand. Kurz vor der Pause erhöhte Boran Sezen (44.), ehe Edis Junuzovic im direkten Gegenzug auf 1:2 verkürzte (45.) und die Hoffnung auf eine Wende nährte. Im zweiten Durchgang übernahm jedoch Alstaden die Kontrolle - und vor allem Boran Sezen rückte in den Mittelpunkt. Mit zwei weiteren Treffern (62., 69.) machte er seinen Dreierpack perfekt und entschied die Partie im Alleingang. Während sich Schwarz-Weiß Alstaden mit nun 33 Punkten im Tabellenmittelfeld stabilisiert, bleibt die Lage für die GSG Duisburg mit 17 Punkten auf Rang 17 äußerst angespannt.

Spieltext SpVgg 06/95 - Rhen Hamborn

Spieltext VfB Homberg II - SC Oberhaus.

Spieltext V. Buchholz - MH-Styrum

Heute, 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen SuS 21 Oberh Mülheimer SV 07 Mülheimer SV 15:30 live PUSH

Spieltext SuS 21 Oberh - Mülheimer SV

Spieltext Dinslaken 09 - Duisb. FV 08

Spieltext FC Neuk.-Vlu - Asterlagen

Heute, 15:30 Uhr VfL Repelen VfL Repelen Rheinland Hamborn Rheinland 15:30 PUSH

Spieltext VfL Repelen - Rheinland

Heute, 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 SV Genc Osman Duisburg Genc Osman 15:30 live PUSH

Spieltext DSV 1900 - Genc Osman

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz

So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen



29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn

So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08

So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen