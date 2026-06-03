Bezirksliga 4: Westfalia Anholt muss siegen und hoffen

Westfalia-Coach David Kraft. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Am 34. und letzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, geht Westfalia Anholt als Underdog in den letzten Spieltag. Der Aufsteiger hat 37 Punkte und damit drei weniger als vier Klubs, die punktgleich sind. Problem: Anholt gewinn nur den direkten Vergleich gegen die Sportfreunde Lowick. Bei mehreren punktgleichen Klubs kommt es zu einer Split-Tabelle, die äußerst kompliziert werden kann - wie am Beispiel der Oberliga gezeigt. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend mit dem Bezirksliga-Abschied des SV Haldern gegen den TSV Weeze.