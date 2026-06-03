 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Bezirksliga 4: Westfalia Anholt muss siegen und hoffen

Bezirksliga 4: Westfalia Anholt braucht einen Sieg beim Absteiger Viktoria Goch II und dann die passende Konstellation. Bis zu vier punktgleiche Teams sind möglich.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Westfalia-Coach David Kraft.
Westfalia-Coach David Kraft. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Am 34. und letzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, geht Westfalia Anholt als Underdog in den letzten Spieltag. Der Aufsteiger hat 37 Punkte und damit drei weniger als vier Klubs, die punktgleich sind. Problem: Anholt gewinn nur den direkten Vergleich gegen die Sportfreunde Lowick. Bei mehreren punktgleichen Klubs kommt es zu einer Split-Tabelle, die äußerst kompliziert werden kann - wie am Beispiel der Oberliga gezeigt. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend mit dem Bezirksliga-Abschied des SV Haldern gegen den TSV Weeze.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
19:30live
Spieltext SV Haldern - TSV Weeze

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
16:00
Spieltext SV Rindern - Hamminkeln

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30live
Spieltext SF Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00
Spieltext BW Dingden II - Kevelaer

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
13:00
Spieltext Veen - SGE B.-Hau zg.

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30
Spieltext Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30
Spieltext Pfalzdorf - TuS Stenern

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:30
Spieltext Broekhuysen - SV Friedrich

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live
Spieltext Vikt. Goch II - Anholt

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II 5:0
So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau zg. - SV Haldern 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen 1:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden 1:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen 1:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern 5:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf 5:1
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick 3:1

34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau zg.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!