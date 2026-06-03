Bezirksliga 4: Westfalia Anholt muss siegen und hoffen

Am 34. und letzten Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, geht Westfalia Anholt als Underdog in den letzten Spieltag. Der Aufsteiger hat 37 Punkte und damit drei weniger als vier Klubs, die punktgleich sind. Problem: Anholt gewinn nur den direkten Vergleich gegen die Sportfreunde Lowick. Bei mehreren punktgleichen Klubs kommt es zu einer Split-Tabelle, die äußerst kompliziert werden kann - wie am Beispiel der Oberliga gezeigt. Eröffnet wird der Spieltag am Freitagabend mit dem Bezirksliga-Abschied des SV Haldern gegen den TSV Weeze.
33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II 5:0
So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau zg. - SV Haldern 2:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen 1:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden 1:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen 1:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern 5:0
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf 5:1
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick 3:1
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau zg.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt