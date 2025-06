Bezirksliga 2025/26: Die mögliche Staffeleinteilung

Bei gleichmäßiger Verteilung wird es elf Staffeln á 16 Mannschaften geben sowie eine Staffel á 17 Mannschaften. FuPa Westfalen hat für euch auf die Landkarte geschaut und eine mögliche Staffeleinteilung vorgenommen.

In erster Linie war die letztjährige Einteilung der Anhaltspunkt. Da es satte vier Absteiger aus der Landesliga 4 gab, die in der Vergangenheit im Bereich der Bezirksliga 11 gespielt haben, hat FuPa Westfalen dort die 17er-Staffel eingeteilt.

In der Staffel 5 läuft noch ein Verfahren vor dem Verbandssportgericht, so dass noch nicht endgültig geklärt ist, ob Germania Salchendorf II oder der SV Türk Attendorn in der Klasse bleiben. FuPa Westfalen hat formhalber beide Vereine aufgeführt.

Nun viel Spaß beim Schauen in die Glaskugel!