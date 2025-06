BSG setzt beabsichtigte Entscheidung um - Salchendorf II kämpft weiter

Die Bezirksliga 5-Partie des letzten Spieltags zwischen Germania Salchendorf II und Türkiyemspor Plettenberg wurde vom eigentlichen 3:2-Ergebnis in ein 0:2 umgewertet, da die Gastgeber nach § 11 der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbands (SpO/WDFV) zwei nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt haben. Dies gab der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) am heutigen Freitag in den offiziellen Mitteilungen bekannt (Nr. 24/2025).

Die drei Punkte bekommen dementsprechend die Plettenberger zugesprochen. Diese brauchten die Punkte gar nicht, dafür aber der SV Türk Attendorn den Punktabzug der Salchendorfer. Offiziell rutscht die Reserve des Landesligisten nun auf Platz 14 ab und steigt in die Kreisliga A Siegen/Wittgenstein ab. Attendorn bleibt Bezirksligist.