 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Bezirksliga 1: TSV Eller verspielt 5:1 mit vier Ordelheide-Treffern

Der Tabellenvierte Sparta Bilk, der aktuell fünf Punkte hinter dem Zweiten TSV Eller liegt, eröffnete am Freitagabend den 27. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 mit dem Spiel beim DSC 99. Die übrigen Top-Teams MSV Düsseldorf, TSV Eller und SG Benrath-Hassels spielten erst am Sonntag.

von Sascha Köppen · Heute, 19:20 Uhr
Die TSV Eller hat nach einer 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben.
Die TSV Eller hat nach einer 5:1-Führung noch zwei Punkte abgegeben. – Foto: Christian Haas

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga, Gruppe 1 ist durch den Spieltag vor Ostern noch spannender geworden. Die beiden Top-Teams MSV Düsseldorf und TSV Eller haben jeweils zwei Zähler abgegeben, wodurch die SG Benrath-Hassels und Sparta Bilk etwas näher herangerückt sind. Die Bilker legten am Freitagabend vor, machten es dabei aber mehr als spannend.

Der Rest der Liga trat dann erst am Sonntag an. Der MSV war klarer Favorit gegen Rhenania Hochdahl, das tief im Abstiegsstrudel steckt. Der Zweite aus Eller hatte mit dem TV Kalkum-Wittlaer ein Team zu Gast, das sich auf die Gefahrenzone bereits ein nettes Polster verschafft hat - und das Teil eines turbulenten Nachmittags wurde. Der Dritte Benrath-Hassels empfing mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd einen Gegner, der im Neusser Pokalfinale am Montag gezeigt hat, wie er gegen einen starken gegner den Laden hinten lange dicht hält. Im Abstiegskampf trat zudem der VdS Nievenheim beim SV Hösel an, der seiner Abstiegssorgen inzwischen komplett ledig sein dürfte. Seit Freitag darf zudem als sicher gelten, wie mit dem Fall der drohenden Punktabzüge des MSV Düsseldorf verfahren wird (wir berichteten hier).

So lief der 27. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

DSC 99 unterliegt Sparta Bilk dramatisch

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
4
Abpfiff
Zur Pause sah es am Freitagabend so aus, als könne Sparta Bilk wie erhofft locker die drei Punkte beim DSC 99 entführen. Doch es sollte ein dramatischer Abend werden. Zur Pause hatten Ben Abelski und Gianluca de Meo ein 2:0 für Bilk vorgelegt, doch in der 72. und 80. Minute glichen Jacob Theuringer und Dennis Dowidat für die Gastgeber aus. Dabei blieb es dann bis in die Nachspielzeit, in der die Spartaner die Punkte doch noch sicherten. Roman Nahimi traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 für Bilk, Alon Abelski setzte zwei Minuten später den Schlusspunkt.

DSC 99 Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 2:4
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Finn Lange, Onurcan Baysal (90. Marc Paul), Ayoub Alaiz (83. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone, Gianluca De Meo (86. Dimitrios Sirokas), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ben Abelski (29.), 0:2 Gianluca De Meo (36.), 1:2 Jacob Theuringer (72.), 2:2 Dennis Dowidat (80.), 2:3 Roman Nahimi (90.+3), 2:4 Alon Abelski (90.+5)

Die Partien am Sonntag:

Aufholjagd des CfR Links gegen Weissenberg nicht belohnt

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
2
3
Abpfiff
Der CfR Links machte gegen die SVG Neuss-Weissenberg sicher kein schlechtes Spiel, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Schon zur Pause war dabei eigentlich fast alles gelaufen, sorgten doch Ichiura Tasei, Dennis Brune und Tom Seidel bereits für eine 3:0-Halbzeitführung der Neusser. Der Dreier geriet für die Gäste aber noch einmal in Gefahr, weil Marvin Mainz und Marcel Schröder an der Pariser Straße noch den Anschluss herstellten. Zu einem so wichtigen Zähler reichte es aber nicht mehr.

CfR Links Düsseldorf – SVG Neuss-Weissenberg 2:3
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Marius Möller, Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe (46. Marcel Schröder), Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Adams Kreuer (46. Ricardo Garcia Torras), Soufian Hayaoui (63. Malte Boermans), Dieu - Merci Kiaku (63. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Baris Gürpinar, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (79. Mario Dundovic), Antonio Primorac (70. Ayman Masatou), Ranael-Baringa Ishimine (66. Yusuf Bilazer), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (60. Abraham Cĥol Panther) - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Emre Lyilik - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Ichiura Taisei (21.), 0:2 Dennis Brune (32. Foulelfmeter), 0:3 Tom-Benjamin Seidel (36.), 1:3 Marvin Mainz (66.), 2:3 Marcel Schröder (74.)

SG Benrath-Hassels macht es beim 3:2 gegen Süd spannend

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
2
Abpfiff
Die SG Benrath-Hassels hatte im 1. FC Grevenbroich-Süd den erwartet schweren Gegner, löste ihre Aufgabe aber letztlich und ist als Dritter nun punktgleich mit dem Zweiten TSV Eller - was ja noch sehr wichtig werden könnte. Ajdin Koco sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Pausenführung der Düsseldorfer, doch Marcel Hensel und Muhammed Arda schlugen für Süd zurück. Dass es mit dem Sieg doch noch etwas wurde, haben die Gastgeber dem 3:2 durch Lars Pöth in der 75. Minute zu verdanken.

SG Benrath-Hassels – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Tan Mersinli (45. Ryoto Inokawa), Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic, Ajdin Koco (70. Haris Konjalić), Lars Pöth (90. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Meliksah Sargin, Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (64. Fatih Yaman), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (45. Meliksah Sargin), Salim Tliashinov, Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 520
Tore: 1:0 Ajdin Koco (40.), 2:0 Ajdin Koco (42.), 2:1 Marcel Hensel (50.), 2:2 Muhammed Arda Öztürk (59.), 3:2 Lars Pöth (75.)

VdS Nievenheim mit wichtigem Sieg beim SV Hösel

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
0
1
Abpfiff
Mit dem 1:0-Erfolg beim SV Hösel, der im Abstiegskampf durch sein sollte, gelang dem VdS Nievenheim der Sprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Mann des Tages war dabei Roberto Leon Grillo, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den so wichtigen Treffer für die Neusser sorgte.

SV Hösel – VdS 1920 Nievenheim 0:1
SV Hösel: Michael Mann, Finn Schröder, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker (73. Enes Celik), Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz (73. Leon Bem), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Roberto Leon Grillo (45.+1)

SV Uedesheim löst Pflichtaufgabe bei Meerbusch II

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
3
6
Abpfiff
Dank des Pflichtsieges bei Schlusslicht TSV Meerbusch II ist der SV Uedesheim allem Dafürhalten nach seiner Abstiegssorgen endgültig ledig. Celal-Can Yücel gelang dabei nicht nur der schnelle Ausgleich nach frühem Rückstand für den SVÜ, der trug sich auch beim Team von Trainer Oliver Seibert als einziger Spieler an diesem Nachmittag doppelt in die Torschützenliste ein.

TSV Meerbusch II – SV Uedesheim 3:6
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani, Milo Neumann (64. Markus Klann), Maximilian Seibert (48. Moner Najim Abdulredh), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes (46. Mohamed Ghait), Janis Hrustic, Leon Prinz, Felix Seifert (64. Eric Torsten Schulz) - Trainer: Ronny Kockel
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Tymofii Bieliera (65. Daniel Ferber), Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (81. Maurice Girke), Florian Hillebrand (77. Zerkrija Cerkini), Gabriel August (46. Felix Frason), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Felix Seifert (11.), 1:1 Celal-Can Yücel (12.), 1:2 Maik Ferber (34.), 2:2 Felix Seifert (46.), 2:3 Florian Hillebrand (53.), 2:4 Celal-Can Yücel (63.), 2:5 Felix Frason (68.), 2:6 Kevin Block (71.), 3:6 Eric Torsten Schulz (89.)

Kein Sieger zwischen TSV Bayer Dormagen und Lohausener SV

Heute, 15:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff
Nach zweimaliger Führung hätte sich der Lohausener SV beim TSV Bayer Dormagen wohl etwas mehr als einen Punkt gewünscht, dennoch ist das beim Sechsten der Tabelle freilich kein schlechtes Resultat. Die Planungssicherheit hätte ein Dreier dennoch erhöht. Lukas Kleine-Bley traf nach sechs Minuten zur ersten Führung, Niklas Sprenger dann sieben Minuten nach der Pause zur zweiten. Doch Michael Hausdörfer und Alexander Hauptmann sorgten jeweils schnell für den Ausgleich.

TSV Bayer Dormagen – Lohausener SV 2:2
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (67. Arda El Kerim Ayaz), Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Luca Knuth, Oliver Gammon, Marc Naroska, Michael Hausdörfer, Jan Rakow (70. Niclas Sylvester Schröder), Alexander Hauptmann (78. Semi Youssef Laffi), Noa Gabriel Guerreiro Batista (64. Philip Suhr) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (74. Jannik Jürgensen), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (84. Roland Sitnikov), Nils Sprenger, Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (91. Pascal Berthold Hannes) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lukas Kleine-Bley (6.), 1:1 Michael Hausdörfer (10.), 1:2 Nils Sprenger (52.), 2:2 Alexander Hauptmann (57.)

MSV Düsseldorf besiegt Rhenania Hochdahl

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
3
1
Abpfiff
Seit Freitag weiß der MSV Düsseldorf, dass er wohl in den neu anzusetzden Spielen gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd die Chance bekommt, die sechs dort erzielten Punkte noch einmal zu erringen. Diese doch eher gute Nachricht trug auch am Sonntag das Team gegen Rhenania Hochdahl. Für die Führung sorgte Aram Adbelkarim durch einen verwandelten Handelfmeter, danach glich Mohamed Barkammich erst einmal aus. Wichtig war dann, dass Tom Voss vor der Pause für die erneute Führung sorgte. Den Sieg sicherte dann Carlos Penan mit dem 3:1 eine Viertelstunde vor dem Ende. Der Sieg sorgt wieder für sechs Zähler Vorsprung, weil die TSV Eller Federn ließ.

MSV Düsseldorf – Rhenania Hochdahl 3:1
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (87. Ryota Nakaoka), Majid Abdalla (73. Anas El Morabiti), Sinan Kurt (83. Ouassim Charroud), Tom Voss (63. Zakaria Abdoun), Vedin Kulović (63. Carlos Penan) - Trainer: Goran Tomic
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Qlirim Krasniqi (58. Maik Gaida), Kevin Jordan Taghu Tamo, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (58. Abdelilah Zariouh), Mohamed Barkammich, Philipp Gatzen (79. Hamza Malek), Tobias Schössler (79. Elias Winkelmann), Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 53
Tore: 1:0 Aram Abdelkarim (23. Handelfmeter), 1:1 Mohamed Barkammich (34.), 2:1 Tom Voss (45.+2), 3:1 Carlos Penan (76.)

TSV Eller verspielt ein 5:1 gegen den TV Kalkum-Wittlaer

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
5
5
Abpfiff
Das Spiel des Tages in der Gruppe ging wohl bei der TSV Eller über die Bühne. Der Zweite sah spätestens nach 34 Minuten beim Stand von 4:0 wie der sichere Sieger gegen den TV Kalkum-Wittlaer aus, der im Abstiegskampf leer auszugehen drohte. Zwar folgte wenig später das 4:1, aber noch vor der Pause stellte Dennis Ordelheide den Abstand wieder her, als er bereits seinen vierten Treffer in der Partie erzielte. Die Aufgabe nach der Pause schienen die Gastgeber indes etwas unterschätzt zu haben. Zwar hätte das 2:5 vor der Pause durch Melvin Ridder schon eine Warnung sein können, es folgte sechs Minuten nach dem Wechsel ein Eigentor von Takumi Miyata. Und als dann bis zur 76. Minute auch noch Nico Pesch und Jacob Schwalbach zum 5:5 trafen, musste der Aufstiegskandidat wohl froh sein, nach einem 5:1 am Ende nicht noch mit leeren Händen dazustehen.

TSV Eller 04 – TV Kalkum-Wittlaer 5:5
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone (79. Nico Stracke), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic (65. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai (60. Noah Basil Karczewski), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis (79. Konstantin Richter), Jacob Schwalbach, Anton Hauk (90. Ralf Appiah), Noel Heitkamp (69. Kaan Safarpour-Malekabad), Ayumu Akiyama, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (73. Goki Fukunaga), Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Patrick Suchy (Remscheid) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (8.), 2:0 Dennis Ordelheide (10.), 3:0 Fabian Stutz (17.), 4:0 Dennis Ordelheide (34.), 4:1 Leandro Heintze (38.), 5:1 Dennis Ordelheide (41.), 5:2 Melvin Ridder (42.), 5:3 Takumi Miyata (51. Eigentor), 5:4 Nico Pesch (65.), 5:5 Jacob Schwalbach (76.)

ASV Mettmann nimmt in Ratingen die Punkte mit

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
3
Abpfiff
Die Ratinger Zweite wollte eine neue Serie starten, ging auch nach neun Minuten durch Leo Kaiser in Führung. Doch von da an trafen nur noch die Gäste vom ASV Mettmann. Maximilian Eisenbach glich noch vor der Pause aus, danach schossen Umut Demir und Ahmet Kizilisik noch den Sieg für die Gäste heraus.

Ratingen 04/19 U23 II – ASV Mettmann 1:3
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page (32. Clarence Yomi), Thabani Lukusa-Milambu, Ilyas Elkhattabi (72. Swaraj Naik), Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Florian Rexha (46. Maximilian Kronauer) (46. Urim Rexha), Osazuwa Victor Uwas (72. Elias Belaarbi), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat (86. Martin Schoberth), Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (89. Cemal Öztürk), Alessio Falco (46. Tristan Maresch), Umut Demir, Ahmet Kizilisik (89. Jürgen Simon Sai), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Leo Kaiser (9.), 1:1 Maximilian Eisenbach (43.), 1:2 Umut Demir (49.), 1:3 Ahmet Kizilisik (82.)

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim

