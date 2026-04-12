Bezirksliga 1: TSV Eller verspielt 5:1 mit vier Ordelheide-Treffern

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga, Gruppe 1 ist durch den Spieltag vor Ostern noch spannender geworden. Die beiden Top-Teams MSV Düsseldorf und TSV Eller haben jeweils zwei Zähler abgegeben, wodurch die SG Benrath-Hassels und Sparta Bilk etwas näher herangerückt sind. Die Bilker legten am Freitagabend vor, machten es dabei aber mehr als spannend.
Der Rest der Liga trat dann erst am Sonntag an. Der MSV war klarer Favorit gegen Rhenania Hochdahl, das tief im Abstiegsstrudel steckt. Der Zweite aus Eller hatte mit dem TV Kalkum-Wittlaer ein Team zu Gast, das sich auf die Gefahrenzone bereits ein nettes Polster verschafft hat - und das Teil eines turbulenten Nachmittags wurde. Der Dritte Benrath-Hassels empfing mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd einen Gegner, der im Neusser Pokalfinale am Montag gezeigt hat, wie er gegen einen starken gegner den Laden hinten lange dicht hält. Im Abstiegskampf trat zudem der VdS Nievenheim beim SV Hösel an, der seiner Abstiegssorgen inzwischen komplett ledig sein dürfte. Seit Freitag darf zudem als sicher gelten, wie mit dem Fall der drohenden Punktabzüge des MSV Düsseldorf verfahren wird (wir berichteten hier).
DSC 99 Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 2:4
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Finn Lange, Onurcan Baysal (90. Marc Paul), Ayoub Alaiz (83. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone, Gianluca De Meo (86. Dimitrios Sirokas), Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Hamad Mada - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ben Abelski (29.), 0:2 Gianluca De Meo (36.), 1:2 Jacob Theuringer (72.), 2:2 Dennis Dowidat (80.), 2:3 Roman Nahimi (90.+3), 2:4 Alon Abelski (90.+5)
CfR Links Düsseldorf – SVG Neuss-Weissenberg 2:3
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Marius Möller, Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe (46. Marcel Schröder), Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Adams Kreuer (46. Ricardo Garcia Torras), Soufian Hayaoui (63. Malte Boermans), Dieu - Merci Kiaku (63. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas
SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Baris Gürpinar, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (79. Mario Dundovic), Antonio Primorac (70. Ayman Masatou), Ranael-Baringa Ishimine (66. Yusuf Bilazer), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (60. Abraham Cĥol Panther) - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Emre Lyilik - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Ichiura Taisei (21.), 0:2 Dennis Brune (32. Foulelfmeter), 0:3 Tom-Benjamin Seidel (36.), 1:3 Marvin Mainz (66.), 2:3 Marcel Schröder (74.)
SG Benrath-Hassels – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:2
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Tan Mersinli (45. Ryoto Inokawa), Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic, Ajdin Koco (70. Haris Konjalić), Lars Pöth (90. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Meliksah Sargin, Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (64. Fatih Yaman), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (45. Meliksah Sargin), Salim Tliashinov, Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Samet Alpaydin (Moers) - Zuschauer: 520
Tore: 1:0 Ajdin Koco (40.), 2:0 Ajdin Koco (42.), 2:1 Marcel Hensel (50.), 2:2 Muhammed Arda Öztürk (59.), 3:2 Lars Pöth (75.)
SV Hösel – VdS 1920 Nievenheim 0:1
SV Hösel: Michael Mann, Finn Schröder, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker (73. Enes Celik), Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz (73. Leon Bem), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Roberto Leon Grillo (45.+1)
TSV Meerbusch II – SV Uedesheim 3:6
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani, Milo Neumann (64. Markus Klann), Maximilian Seibert (48. Moner Najim Abdulredh), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes (46. Mohamed Ghait), Janis Hrustic, Leon Prinz, Felix Seifert (64. Eric Torsten Schulz) - Trainer: Ronny Kockel
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Tymofii Bieliera (65. Daniel Ferber), Kevin Block, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (81. Maurice Girke), Florian Hillebrand (77. Zerkrija Cerkini), Gabriel August (46. Felix Frason), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Felix Seifert (11.), 1:1 Celal-Can Yücel (12.), 1:2 Maik Ferber (34.), 2:2 Felix Seifert (46.), 2:3 Florian Hillebrand (53.), 2:4 Celal-Can Yücel (63.), 2:5 Felix Frason (68.), 2:6 Kevin Block (71.), 3:6 Eric Torsten Schulz (89.)
TSV Bayer Dormagen – Lohausener SV 2:2
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (67. Arda El Kerim Ayaz), Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Luca Knuth, Oliver Gammon, Marc Naroska, Michael Hausdörfer, Jan Rakow (70. Niclas Sylvester Schröder), Alexander Hauptmann (78. Semi Youssef Laffi), Noa Gabriel Guerreiro Batista (64. Philip Suhr) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (74. Jannik Jürgensen), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (84. Roland Sitnikov), Nils Sprenger, Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (91. Pascal Berthold Hannes) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lukas Kleine-Bley (6.), 1:1 Michael Hausdörfer (10.), 1:2 Nils Sprenger (52.), 2:2 Alexander Hauptmann (57.)
MSV Düsseldorf – Rhenania Hochdahl 3:1
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (87. Ryota Nakaoka), Majid Abdalla (73. Anas El Morabiti), Sinan Kurt (83. Ouassim Charroud), Tom Voss (63. Zakaria Abdoun), Vedin Kulović (63. Carlos Penan) - Trainer: Goran Tomic
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Qlirim Krasniqi (58. Maik Gaida), Kevin Jordan Taghu Tamo, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (58. Abdelilah Zariouh), Mohamed Barkammich, Philipp Gatzen (79. Hamza Malek), Tobias Schössler (79. Elias Winkelmann), Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Niklas Becker (Viersen) - Zuschauer: 53
Tore: 1:0 Aram Abdelkarim (23. Handelfmeter), 1:1 Mohamed Barkammich (34.), 2:1 Tom Voss (45.+2), 3:1 Carlos Penan (76.)
TSV Eller 04 – TV Kalkum-Wittlaer 5:5
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone (79. Nico Stracke), Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic (65. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai (60. Noah Basil Karczewski), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis (79. Konstantin Richter), Jacob Schwalbach, Anton Hauk (90. Ralf Appiah), Noel Heitkamp (69. Kaan Safarpour-Malekabad), Ayumu Akiyama, Nico Pesch, Arsen Konoval, Melvin Ridder (73. Goki Fukunaga), Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Patrick Suchy (Remscheid) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (8.), 2:0 Dennis Ordelheide (10.), 3:0 Fabian Stutz (17.), 4:0 Dennis Ordelheide (34.), 4:1 Leandro Heintze (38.), 5:1 Dennis Ordelheide (41.), 5:2 Melvin Ridder (42.), 5:3 Takumi Miyata (51. Eigentor), 5:4 Nico Pesch (65.), 5:5 Jacob Schwalbach (76.)
Ratingen 04/19 U23 II – ASV Mettmann 1:3
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page (32. Clarence Yomi), Thabani Lukusa-Milambu, Ilyas Elkhattabi (72. Swaraj Naik), Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Florian Rexha (46. Maximilian Kronauer) (46. Urim Rexha), Osazuwa Victor Uwas (72. Elias Belaarbi), Florian Saljii - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat (86. Martin Schoberth), Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (89. Cemal Öztürk), Alessio Falco (46. Tristan Maresch), Umut Demir, Ahmet Kizilisik (89. Jürgen Simon Sai), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Leo Kaiser (9.), 1:1 Maximilian Eisenbach (43.), 1:2 Umut Demir (49.), 1:3 Ahmet Kizilisik (82.)
28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 26.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Rhenania Hochdahl
So., 26.04.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Lohausener SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DJK Sparta Bilk
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Uedesheim
