Fall Kulovic: MSV Düsseldorf muss wohl zwei Spiele wiederholen Bezirksliga, Gruppe 1: Für die Partien gegen den VdS Nievenheim und beim 1. FC Grevenbroich-Süd wird es offenbar neue Termine geben. Der MSV kann sich die Punkte demnach sportlich zurückholen. von Sascha Köppen · Heute, 23:06 Uhr · 0 Leser

Die beiden Partien, in denen der MSV Düsseldorf Vedin Kulovic Anfang März eingesetzt hatte, werden wiederholt. – Foto: Sascha Köppen

Seit einer Weile ist es eines der am meisten diskutierten Themen im Amateurfußball am Niederrhein: Bekommt der MSV Düsseldorf in der Bezirksliga, Gruppe 1 die sechs Punkte aus den beiden ersten Spielen im März gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd abgezogen oder darf er sie behalten? Zu klären war die Frage, ob der Spieler Vedin Kulovic nach dem Ablauf seiner Sperre nach Vereinswechsel hätte wieder eingesetzt dürfen oder nicht, weil es auch noch eine individuelle Sperre nach einem Platzverweis zu verbüßen galt, oder eher, wer die Schuld an dem Einsatz und seiner vermeintlichen Rechtmäßigkeit trägt. Seit Freitagabend gibt es nun wohl die Antwort: Weder noch! Die beiden Partien vom 21. und 22. Spieltag dürften wiederholt werden.

Keine Schuld beim MSV Denn den beteiligten Vereinen ging nun die beabsichtigte Entscheidung des Bezirkssportgerichts zu, aus dem diese Entscheidung hervorgeht. Begründet wird das offenbar damit, dass der Protest gegen die Spielwertung zulässig und begründet gewesen sei, dem MSV aber keine Schuld am Irrtum der Passstelle treffe, die die Spielgenehmigung für Kulovic erteilt hatte. Die Vereine haben nun allerdings ab Zugang des Schreibens noch zwei Tage Zeit, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Das bedeutet für den Spitzenreiter MSV und seinen Trainer Goran Tomic, dass die Mannschaft die Chance hat, die Punkte sportlich zu gewinnen, aber andererseits natürlich auch, dass auf die Mannschaft im Saisonendspurt ein ganz ordentliches Programm wartet. Denn während die Konkurrenz noch achtmal ranmuss, stehen für den MSV nun bis zum Saisonende noch zehn Spiele auf dem Programm. Und dann könnte ja auch eine Relegation anstehen, sollte es am Ende der zweite Tabellenplatz werden - schlimmstenfalls zuvor noch zwei Entscheidungsspiele, sollte bei Punktgleichheit auch noch der direkte Vergleich mit einem Rivalen keinen Aufschluss geben.

Klarer Sieg gegen Nievenheim, knapper Erfolg gegen Süd Gegen die Nievenheimer hatte der MSV schnell 3:0 geführt und dann das Ergebnis am Ende in doppelte Unterzahl über die Zeit gebracht. Beim 1. FC Grevenbroich-Süd gab es ein hingegen ein knappes 2:1 mit spätem Gegentor in Überzahl. Dessen Trainer Christian Niebel versteht die Entscheidung nicht so ganz. "Ich verstehe es nicht: Entweder durfte er spielen, dann bleiben die Punkte so wie sie sind, oder er war nicht spielberechtigt und es gibt eine Punktvergabe am grünen Tisch. Aber sollte es jetzt zur Neuansetzung kommen, dann wird gespielt werden." So liefen die neu zu spielenden Partien: MSV Düsseldorf – VdS 1920 Nievenheim 3:0

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai (22. Shohei Nelson Lukoma Yamashita), Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Ryota Nakaoka (46. Majid Abdalla), Anas El Morabiti, Drilon Istrefi, Said Harouz, Carlos Penan (90. Edward Osei-Nikansah), Sinan Kurt (46. Vedin Kulović), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic

VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (79. Kevin Caspar Stadler), Max Schnelker, Daniel Dünbier (67. Pascal Becker), Florian Breuer, Nils Jochmann, Mike Penski, Jan-Luca von Zons (24. Leon Bem), Marc-Leon Wolff (72. Emilio Jose Heinrich Perk), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Rolf Kramer (Wuppertal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Tom Voss (8.), 2:0 Anas El Morabiti (11.), 3:0 Sinan Kurt (17.)

Gelb-Rot: Anas El Morabiti (55./MSV Düsseldorf/)

Rot: Said Harouz (57./MSV Düsseldorf/)