Bezirksliga 1: Hassels gewinnt Topspiel, TVKW mit Keller-Sieg

Sechs Spieltage vor dem Saisonende befand sich der VdS Nievenheim auf dem Schleudersitz der Bezirksliga, Gruppe 1. Denn der viertletzte Platz würde am Saisonende bedeuten, dass die Nievenheimer noch gegen den Viertletzen der Gruppe 6 in zwei Abstiegs-Relegationsspiele müssten, und nur der Sieger dieser Paarung bleibt Bezirksligist. Um das zu verhindern, müsste der VdS sechs Zähler auf den TV Kalkum-Wittlaer gutmachen - und dabei immer noch beachten, dass der CfR Links und Rhenania Hochdahl nur einen Zähler dahinter lauerten. So hätten die Nievenheimer also einen Sieg gegen die SVG Neuss-Weissenberg gebrauchen könne, stattdessen wurde es ein bitterer Abend. Links hatte dann am Sonntag den ASV Mettmann zu Gast, für Hochdahl ging es zu Ratingen 04/19 II. Bereits am Donnerstagabend starteten Ratingen 04/19 und Rhenania Hochdahl in den 29. Spieltag.
Immer dramatischer wird derweil auch das Aufstiegsrennen. Die TSV Eller als Zweiter hat den Rückstand auf den MSV Düsseldorf am vorigen Wochenende auf drei Zähler verkürzt, und der MSV weiß zudem nach wie vor nicht, was die Saison noch bietet. Das Spiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd wird wiederholt werden müssen, über die Partie gegen Nievenheim wird das Sportgericht in der kommenden Woche entscheiden (wir berichteten hier). Der MSV hatte es nun aber am Sonntag zunächst mit dem SV Uedesheim zu tun, während die TSV Eller den Lohausener SV zu Gast hatte, der vor Wochenfrist 5:2 gegen den Primus gewonnen hatte. Spannend wurde es aber auch direkt dahinter. Denn der Vierte Sparta Bilk musste beim Dritten SG Benrath-Hassels ran - und hätte wohl nur mit einem Sieg noch eine Chance gehabt.
Ratingen 04/19 U23 II – Rhenania Hochdahl 3:0
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Clarence Yomi, Henry Page, Leo Kaiser (84. Taygan Lofcali), Urim Rexha (75. Maksym Kliushnychenko), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (63. Ilyas Elkhattabi), Eleftherios Vasileiadis (75. Konstantin Sivevski), Florian Saljii (82. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida (57. Hamza Malek), David Jan Mislovic, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Elias Winkelmann (54. Kyunom Joshua Nyamtiro), David Szewczyk, Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic, Viktor Maximilian Kijach (51. Hamza El Ouamari) - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Eleftherios Vasileiadis (70.), 2:0 Ilyas Elkhattabi (78.), 3:0 Ilyas Elkhattabi (85.)
VdS 1920 Nievenheim – SVG Neuss-Weissenberg 3:4
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Max Schnelker (71. Nils Carsten Kunz), Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker (81. Marc-Leon Wolff), Emilio Jose Heinrich Perk, Kevin Scholz (70. Marcus Buchen) - Trainer: Thomas Boldt
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (90. Alexander Faber), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (61. Abraham Cĥol Panther), Ranael-Baringa Ishimine (90. Ayman Masatou), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ranael-Baringa Ishimine (12.), 1:1 Kevin Scholz (18.), 2:1 Kevin Scholz (24.), 3:1 Kevin Scholz (58.), 3:2 Tom-Benjamin Seidel (60.), 3:3 Ranael-Baringa Ishimine (73.), 3:4 Abraham Cĥol Panther (90.+3)
SG Benrath-Hassels – DJK Sparta Bilk 3:2
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim (87. Tan Mersinli), Adin Civa, Kilian Laux (90. Ihor Maksymovych), Min-kyu Kim, Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (87. Tim Hölscher), Haris Konjalić (69. Ajdin Koco), Lars Pöth (84. Simon Wozniakowski) - Trainer: Nermin Ramic
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Robin Müller, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Ben Abelski - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alon Abelski (34.), 1:1 Mirnes Selamovic (51.), 2:1 Ajdin Koco (73.), 3:1 Kolja Pusch (81.), 3:2 Moubarak Abdousamadou (89.)
Gelb-Rot: Maurice Ryboth (65./DJK Sparta Bilk/)
Rot: Davor Todorovic (90./SG Benrath-Hassels/Tätlichkeit)
SV Hösel – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:5
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Lucas Seibert, Dion Knoche (31. Dario Mirosavljevic), Oliver Wenzler, Timo Derichs (57. Lionel Tchakounte), Anes Danijali, Sebastian Höfig (79. Marius Pauly), Nick Hartmann, Ali Can Aktag, Niklas Oldörp (85. Fabian Schürings), Marzio Menzler (46. Jassim Tighadouini) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Ahghas Newton, Jannes Bienert, Nils Klöther (51. Ismail Günsel), Samir Kastanjeva, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (65. Emre Demirbolat), Resul Ahmeti, Sherif Krasniqi (52. Fatih Yaman), Ermal Maqkaj (52. Salim Tliashinov), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Resul Ahmeti (14.), 0:2 Sherif Krasniqi (15.), 0:3 Marcel Hensel (28.), 1:3 Sebastian Höfig (30.), 2:3 Nick Hartmann (61. Foulelfmeter), 3:3 Oliver Wenzler (74.), 4:3 Sebastian Höfig (74.), 4:4 Salim Tliashinov (79.), 4:5 Fatih Yaman (84.)
Gelb-Rot: Samir Kastanjeva (74./1. FC Grevenbroich-Süd/)
TSV Bayer Dormagen – TSV Meerbusch II 3:4
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet (62. Maurice Roggendorf), Torben Zepke (71. Maximilian Romeo Heister), Luca Knuth, Marius Fraßek (59. Maurice Michael Wiewiora), Yannick Schmitz (52. Michael Hausdörfer), Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder, Semi Youssef Laffi, Jan Rakow, Alexander Hauptmann - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
TSV Meerbusch II: Maximilian Seibert, Leart Lahi, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric, Janis Hrustic, Vitali Habarov (89. Jonas Christopher Doerkes), Mohamed Dbouki, Eric Torsten Schulz (98. Ammar Kiwani), Daniel Aserov (72. Leon Prinz) - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Mohamed Dbouki (1.), 0:2 Mohamed Dbouki (17.), 1:2 Oliver Gammon (56.), 1:3 Enno Maximilian Werling (57.), 2:3 Maximilian Romeo Heister (80.), 3:3 Alexander Hauptmann (90.), 3:4 Eric Torsten Schulz (90.)
MSV Düsseldorf – SV Uedesheim 2:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (80. Jannik Stevens), Edward Osei-Nikansah, Drilon Istrefi, Zakaria Abdoun (88. Ouassim Charroud), Majid Abdalla (66. Carlos Penan), Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Sinan Kurt (78. Ryota Nakaoka), Vedin Kulović (88. Anas El Morabiti) - Trainer: Goran Tomic
SV Uedesheim: Semih Luca Ödemis, Yasuhito Sunohara, Maximilian Hahn, Nico In Het Panhuis, Tymofii Bieliera (55. Daniel Ferber), Luis Winfried, Kevin Block, Tim Jenckel (66. Alejandro Pellico), Gabriel August (77. Dabo Mamadou), Zerkrija Cerkini (66. Felix Frason), Maurice Girke (70. Erwin Walburg) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (38.), 2:0 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (51.)
TSV Eller 04 – Lohausener SV 4:0
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos (46. Ioannis Latrovalis), Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic (53. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai (69. Noah Basil Karczewski), Dennis Ordelheide (69. Nico Stracke), Fabian Stutz (78. Kevin Joao Lobato) - Trainer: Kerim Kara
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (79. Marlon Wettwer), Ole Cloppenburg, Jens Wunder (66. Tobias Mombartz), Niklas Macher (79. Saliou Mamadou Gaye), Till Friedrich, Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (58. Roland Sitnikov), Maximilian Klaas, Brahim Laukil (62. Kiyan Sekine) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Anas El-Rifai (7.), 2:0 Takumi Miyata (42.), 3:0 Fabian Stutz (45.), 4:0 Fabian Stutz (57.)
DSC 99 Düsseldorf – TV Kalkum-Wittlaer 1:2
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida, Pierluigi Principe, Finn Lange, Onurcan Baysal, Abdoulie Sarr (77. Tom Boris Hennig), Ayoub Alaiz (81. Mattis Klöpper) - Trainer: Sascha Walbröhl
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk (91. Erkan Tanrikulu), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (66. Goki Fukunaga), Nico Pesch (93. Ralf Appiah), Arsen Konoval, Sahin Irevül (85. Ousmane Diallo) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Pascal Spittek - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Onurcan Baysal (10.), 1:1 Nico Pesch (26.), 1:2 Anton Hauk (69.)
CfR Links Düsseldorf – ASV Mettmann 1:1
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth, Marius Möller, Thomas Ntanos, Marcel Schröder (3. Soufian Hayaoui), Malte Boermans, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki (30. Ricardo Garcia Torras), Yuto Matsuda, Enes Öz (67. Marvin Mainz), Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Justus Erkens, Halil Günes, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco (73. Toni Markovic) (80. Jürgen Simon Sai), Umut Demir, Ahmet Kizilisik (49. Tristan Maresch), Cemal Öztürk (64. Justin Lüdtke), Ahmet Tugrul Tepebas - Trainer: Khalid Channig - Co-Trainer: Acar Sar
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Andre Kobe (70.), 1:1 Justin Lüdtke (79.)
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann
