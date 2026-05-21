Bezirksliga 1: Diese Transfers stehen schon fest

DSC 99 DüsseldorfTrainer:
Sascha WalbröhlZugänge:
keineAbgänge:
keineLohausener SVTrainer:
Nikos TsakirisZugänge:
keineAbgänge:
Gerrit Eul (SV Emmerich-Vrasselt), Jens Wunder (SV Emmerich-Vrasselt), Maximilian Klaas (SC Kapellen-Erft)MSV DüsseldorfTrainer:
Goran TomicZugänge:
keineAbgänge:
keineRatingen 04/19 U23 IITrainer:
Andreas VossZugänge:
Luc Henri Hunold (Ratingen 04/19 II), Max Vollrath (Ratingen 04/19 II), Joel Stab (Ratingen 04/19 II), Eric Ulrich (SC St. Tönis 1911/20)Abgänge:
Konstantin Sivevski (DJK Blau-Weiß Mintard)Rhenania HochdahlTrainer:
Mursel ZabeliZugänge:
Jaro Vogtmüller (VfB 03 Hilden II), Till Westermann ()Abgänge:
Ardian Duraku (ASV Mettmann), Kevin Jordan Taghu Tamo (CfR Links Düsseldorf)SG Benrath-HasselsTrainer:
Nermin RamicZugänge:
keineAbgänge:
Daniel Lein (SC Preußen Lengerich)SV HöselTrainer:
Tomislav MirosavljevicZugänge:
keineAbgänge:
keineSV UedesheimTrainer:
Ignacio Gutierrez, Oliver SeibertZugänge:
Brian-Matthias Thivissen ()Abgänge:
Florian Hillebrand (unbekannt), Celal-Can Yücel (unbekannt), Christos Pappas (Karriereende), Andre Speer (Karriereende), Felix Frason (FC SF Delhoven), Alejandro Pellico (), Tim Jenckel (), Zerkrija Cerkini (), Tim Jenckel (FC SF Delhoven), Celal-Can Yücel (TSV Eller 04)SVG Neuss-WeissenbergTrainer:
Dirk SchneiderZugänge:
keineAbgänge:
Kaan Erdogan (FC SF Delhoven)TSV Bayer DormagenTrainer:
Marko Niestroj, Ayhan KaradenizZugänge:
Nikolas Baum (), Patrick Pelikan (), Maurice Boss (), Ruben Santiago Ferreira Duarte ()Abgänge:
Torben Zepke (FC SF Delhoven), Noa Gabriel Guerreiro Batista (DJK Novesia Neuss)TSV Eller 04Trainer:
Kerim KaraZugänge:
Noah Karthaus (DJK Adler Union Frintrop), Niklas Harth (Holzheimer SG), Nabil Abdoun (VfB 03 Hilden II), Koray Temiz (VfB 03 Hilden II), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim)Abgänge:
Dennis Ordelheide (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Marc Daehne (DJK Tusa 06 Düsseldorf)TSV Meerbusch IITrainer:
Ronny KockelZugänge:
keineAbgänge:
Moner Najim Abdulredh (SC Union Nettetal II)TV Kalkum-WittlaerTrainer:
Navid FazeliZugänge:
keineAbgänge:
keineVdS 1920 NievenheimTrainer:
Thomas BoldtZugänge:
keineAbgänge:
Marc-Leon Wolff (FC Straberg), Mike Penski (FC SF Delhoven)
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