 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga 1: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Bezirksliga 1.
Die Transfers der Bezirksliga 1. – Foto: Christian Haas

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Bezirksliga Niederrhein 1: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Grevenbroich-Süd
Trainer: Christian Niebel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ASV Mettmann
Trainer: Khalid Channig
Zugänge: Khalid Al-Bazaz (TuS Asterlagen), Adriano Campitiello (SSVg Velbert II), Ardian Duraku (Rhenania Hochdahl), Ebrahim Omayrat (1. FC Wülfrath)
Abgänge: Cemal Öztürk (Dabringhauser TV), Sebastian Pichura (SV Bergisch Gladbach 09)

CfR Links Düsseldorf
Trainer: Panagiotis Liomas
Zugänge: Niklas Dams (Vereinslos), Kevin Jordan Taghu Tamo (Rhenania Hochdahl)
Abgänge: Fabian Gombarek (SC Düsseldorf-West), Ricardo Garcia Torras (SC Düsseldorf-West)

DJK Sparta Bilk
Trainer: Jörn Heimann
Zugänge: keine
Abgänge: Roman Nahimi (SC Düsseldorf-West), Patrick Percoco (SP.-VG. Hilden 05/06), Marius Lippa (SC Düsseldorf-West)

DSC 99 Düsseldorf
Trainer: Sascha Walbröhl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Lohausener SV
Trainer: Nikos Tsakiris
Zugänge: keine
Abgänge: Gerrit Eul (SV Emmerich-Vrasselt), Jens Wunder (SV Emmerich-Vrasselt), Maximilian Klaas (SC Kapellen-Erft)

MSV Düsseldorf
Trainer: Goran Tomic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Ratingen 04/19 U23 II
Trainer: Andreas Voss
Zugänge: Luc Henri Hunold (Ratingen 04/19 II), Max Vollrath (Ratingen 04/19 II), Joel Stab (Ratingen 04/19 II), Eric Ulrich (SC St. Tönis 1911/20)
Abgänge: Konstantin Sivevski (DJK Blau-Weiß Mintard)

Rhenania Hochdahl
Trainer: Mursel Zabeli
Zugänge: Jaro Vogtmüller (VfB 03 Hilden II), Till Westermann ()
Abgänge: Ardian Duraku (ASV Mettmann), Kevin Jordan Taghu Tamo (CfR Links Düsseldorf)

SG Benrath-Hassels
Trainer: Nermin Ramic
Zugänge: keine
Abgänge: Daniel Lein (SC Preußen Lengerich)

SV Hösel
Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Uedesheim
Trainer: Ignacio Gutierrez, Oliver Seibert
Zugänge: Brian-Matthias Thivissen ()
Abgänge: Florian Hillebrand (unbekannt), Celal-Can Yücel (unbekannt), Christos Pappas (Karriereende), Andre Speer (Karriereende), Felix Frason (FC SF Delhoven), Alejandro Pellico (), Tim Jenckel (), Zerkrija Cerkini (), Tim Jenckel (FC SF Delhoven), Celal-Can Yücel (TSV Eller 04)

SVG Neuss-Weissenberg
Trainer: Dirk Schneider
Zugänge: keine
Abgänge: Kaan Erdogan (FC SF Delhoven)

TSV Bayer Dormagen
Trainer: Marko Niestroj, Ayhan Karadeniz
Zugänge: Nikolas Baum (), Patrick Pelikan (), Maurice Boss (), Ruben Santiago Ferreira Duarte ()
Abgänge: Torben Zepke (FC SF Delhoven), Noa Gabriel Guerreiro Batista (DJK Novesia Neuss)

TSV Eller 04
Trainer: Kerim Kara
Zugänge: Noah Karthaus (DJK Adler Union Frintrop), Niklas Harth (Holzheimer SG), Nabil Abdoun (VfB 03 Hilden II), Koray Temiz (VfB 03 Hilden II), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim)
Abgänge: Dennis Ordelheide (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Marc Daehne (DJK Tusa 06 Düsseldorf)

TSV Meerbusch II
Trainer: Ronny Kockel
Zugänge: keine
Abgänge: Moner Najim Abdulredh (SC Union Nettetal II)

TV Kalkum-Wittlaer
Trainer: Navid Fazeli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VdS 1920 Nievenheim
Trainer: Thomas Boldt
Zugänge: keine
Abgänge: Marc-Leon Wolff (FC Straberg), Mike Penski (FC SF Delhoven)

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