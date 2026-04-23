Bezirksliga 1: 29. Spieltag startet am Donnerstag in Ratingen

Sechs Spieltage vor dem Saisonende befindet sich der VdS Nievenheim auf dem Schleudersitz der Bezirksliga, Gruppe 1. Denn der viertletzte Platz würde am Saisonende bedeuten, dass die Nievenheimer noch gegen den Viertletzen der Gruppe 6 in zwei Abstiegs-Relegationsspiele müssten, und nur der Sieger dieser Paarung bleibt Bezirksligist. Um das zu verhindern, müsste der VdS sechs Zähler auf den TV Kalkum-Wittlaer gutmachen - und dabei immer noch beachten, dass der CfR Links und Rhenania Hochdahl nur einen Zähler dahinter lauern. Sollte es am Freitag für die Nievenheimer also einen Sieg gegen die SVG Neuss-Weissenberg geben, könnte das schon elementar wichtig sein. Links hat dann am Sonntag den ASV Mettmann zu Gast, für Hochdahl geht es zu Ratingen 04/19 II. Bereits am Donnerstagabend starten Ratingen 04/19 und Rhenania Hochdahl in den 29. Spieltag.
Immer dramatischer wird derweil auch das Aufstiegsrennen. Die TSV Eller als Zweiter hat den Rückstand auf den MSV Düsseldorf am vorigen Wochenende auf drei Zähler verkürzt, und der MSV weiß zudem nach wie vor nicht, was die Saison noch bietet. Das Spiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd wird wiederholt werden müssen, über die Partie gegen Nievenheim wird das Sportgericht in der kommenden Woche entscheiden (wir berichteten hier). Der MSV hat es nun aber am Sonntag zunächst mit dem SV Uedesheim zu tun, während die TSV Eller den Lohausener SV zu Gast hat, der vor Wochenfrist 5:2 gegen den Primus gewonnen hatte.Spannend wird es aber auch direkt dahinter. Denn der Vierte Sparta Bilk muss beim Dritten SG Benrath-Hassels ran - und hat wohl nur noch eine Chance auf einen der beiden ersten Plätze, sollte ein Auswärtssieg gelingen.
30. Spieltag
Mi., 29.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - 1. FC Grevenbroich-Süd
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Lohausener SV - Ratingen 04/19 U23 II
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Hösel
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Eller 04
So., 03.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DSC 99 Düsseldorf
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann
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