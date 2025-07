Bezirk Enz/Murr: Pokalauslosung, Staffeltage und Supercup

Qualifikation

Do., 24.07.25 12:30 Uhr TSV Grünbühl II - TSG Steinheim II

Do., 24.07.25 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II

Do., 24.07.25 12:30 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Gemmrigheim / SV Walheim II

Do., 24.07.25 12:30 Uhr TSV Schwieberdingen II - TV Möglingen II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSF Ditzingen II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr TSV 1899 Benningen II - TSV Ludwigsburg II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr FV Ingersheim II - TV Aldingen III

Do., 24.07.25 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - TSC Kornwestheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr SGV Murr II - SKV Eglosheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr FC Marbach II - GSV Höpfigheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr VfR Großbottwar II - VfB Tamm II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr TSV Enzweihingen II - FV Kirchheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TSV Phönix Lomersheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr VfB Vaihingen - SV Iptingen

Do., 24.07.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim II - SGM Riexingen II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr SpVgg Renningen II - SV Gebersheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr TSV Merklingen II - TSV Malmsheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt II - TSV Schwieberdingen II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr TSV Weissach II - TSV Heimsheim II

Do., 24.07.25 15:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg II - GSV Erdmannhausen II



1. Runde (nur die Spiele, die bereits mit zwei Teams feststehen)

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Sternenfels - SV Germania Bietigheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - SGM Sachsenheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - TSV Großglattbach

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Bissingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Poppenweiler - TSV 1899 Benningen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FV Oberstenfeld - TSV Asperg II

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Friolzheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr - Svgg Hirschlanden-Schöckingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Gerlingen - TV Möglingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - GSV Hemmingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Spvgg Mönsheim - TSV Höfingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schafhausen - TSV Merklingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Münchingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TuS Freiberg - TV Pflugfelden

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen - TV Aldingen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - AKV B.G. Ludwigsburg

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SV Salamander Kornwestheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TV Neckarweihingen - KSV Hoheneck

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Club Italiano Großbottwar - SV Pattonville

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr VfB Tamm - FC Marbach

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - SG Hohenhaslach / Freudental

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ensingen - Spvgg Besigheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - SV Riet

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - FV Kirchheim

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Sportfreunde Mundelsheim - FV Markgröningen

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SKV Erligheim - TSV Ottmarsheim

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Asperg - SG Hochberg / Hochdorf

Do., 04.09.25 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - SGV Murr

Do., 04.09.25 19:00 Uhr VfR Großbottwar - GSV Höpfigheim

Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - SB Asperg

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 II - SKV Rutesheim (U23) II

Do., 04.09.25 19:00 Uhr FSV Oßweil II - TSG Steinheim

Do., 04.09.25 19:00 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - GSV Pleidelsheim II

Do., 04.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - FSV Oßweil

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TKSZ Ludwigsburg - FV Dersimspor Ludwigsburg

Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Enzweihingen

Do., 04.09.25 19:00 Uhr VfR Sersheim - SV Horrheim

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach - TSF Ditzingen

Do., 04.09.25 19:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Schwieberdingen

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim - Spvgg Warmbronn

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Korntal - TSV Münchingen II

Do., 04.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim - KSV Renningen

+++