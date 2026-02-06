Bezirk Donau/Iller: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Donau/Iller gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.
SG SGM Schmiechtal / Alb I / Schelkl.-Alb
Trainer: Markus Goll
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Schelklingen-Hausen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Neenstetten
Trainer: Alexander Höhne
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM FKV/TSV Neu-Ulm II / TSV Neu-Ulm
Trainer: Alexander Wagner
Zugänge: Ernis Nivokazi (TSV Neu-Ulm)
Abgänge: Kevin Jendrosek (SG Langenau II), Sam Kürsammer (Pausiert), Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Stjepan Zgazivoda (SC Staig II), Zlatko Ceglec (SV Ljiljan Ulm), Vanja Radulović (KKS Croatia Ulm), Jerko Strize (KKS Croatia Ulm), Ivica Basic (TSV Neu-Ulm)
SV Asselfingen
Trainer: Imran Karaman, Gabriel Friedrich
Zugänge: Levi Mutlu (FC Straß), Ekin Demir (TSV Langenau), Adenit Kadriu (SG Langenau II)
Abgänge: keine
SV Fortuna Ballendorf
Trainer: Michael Alexander
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Lonsee
Trainer: Lars Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Nersingen
Trainer: Angelo Finelli
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Oberelchingen
Trainer: Thomas Kühn
Zugänge: Michael Groner ()
Abgänge: keine
SV Thalfingen
Trainer: Felix Antl
Zugänge: Maki Hamdi (TSV Pfuhl), Ralph Georg Rampf (SV Mähringen)
Abgänge: keine
SV Weidenstetten
Trainer: Nicola Orlando, Yasin Çeküç
Zugänge: Ahmet Can Sabuncu (SV Amstetten)
Abgänge: keine
TSG Söflingen
Trainer: David Sailer Fidalgo
Zugänge: Ahmad Alnakdali (), Riccardo Faliveni (), Simon Wödl (), Ahmad Alnakdali (FC Burlafingen), Riccardo Faliveni (SV Mähringen)
Abgänge: keine
SG SGM Albeck/Göttingen / Göttingen
Trainer: Fahrudin Behremovic
Zugänge: Fahrudin Behremovic ()
Abgänge: keine
TSV Berghülen
Trainer: Jürgen Stucke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bermaringen
Trainer: Peter Passer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bernstadt
Trainer: Goran Kenjic
Zugänge: Patrick Carneiro (TSV Langenau)
Abgänge: Tom Weigand (SV Mähringen)
TSV Pfuhl
Trainer: Sven Küchle
Zugänge: keine
Abgänge: Maki Hamdi (SV Thalfingen), Aritz Rana Hernaiz (SV Esperia Italia Neu-Ulm)
TSV Westerstetten
Trainer: Achim Eggle
Zugänge: Ricardo Gonzalez (SGM Senden-Ay), Mehmet Levet (SG Laichingen / Feldstetten), Nico Frieß (TSV Beimerstetten)
Abgänge: Sainey Ceesay (SV Pappelau-Beiningen), Patrick Eberhardt (TSV Neu-Ulm)
---
FC Silheim
Trainer: André Ansorge
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Altenstadt
Trainer: Markus Bolkart, Timo Ehlert
Zugänge: Kelmend Krasniqi ()
Abgänge: Shadi Al Sheghri (SpVgg Au/Iller), Ugur Acikel (SGM Senden-Ay), Josef Landu (VfL Ulm/Neu-Ulm)
FV Bellenberg
Trainer: Stefan Reinert
Zugänge: Qendrim Thaqi (SpVgg Lindau), Stefan Reinert (SGM Senden-Ay)
Abgänge: Moritz Stimpfle (SpVgg Au/Iller)
FV Gerlenhofen
Trainer: Siegfried Erben
Zugänge: Rashad Saidu (TV Wiblingen)
Abgänge: Lorenzo Loris Stabile (Vereinslos), Lorenzo Loris Stabile (FC Burlafingen)
FV Weißenhorn
Trainer: Benjamin Reiser
Zugänge: Yannic Konstantinides (FC Straß), Tajudin Ghafouri (RSV Wullenstetten), Emanuel Topala (SV Pfaffenhofen)
Abgänge: keine
SC Staig II
Trainer: Willi Amann
Zugänge: Manuel Kohn (), Kevin Schümann (), Stjepan Zgazivoda (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II)
Abgänge: Lasse Dengler (FV Schnürpflingen)
SF Illerrieden
Trainer: Marcel Karremann
Zugänge: Hamid Han (SC Vöhringen)
Abgänge: keine
SSV Illerberg/Thal
Trainer: Matthias Linder
Zugänge: Daniel Modick ()
Abgänge: Raffaele Orru (SpVgg Au/Iller), Florian Wagner (SV Aichstetten)
SV Beuren
Trainer: Patrick Sauter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Esperia Italia Neu-Ulm
Trainer: Nico La Blunda
Zugänge: Aritz Rana Hernaiz (TSV Pfuhl), Kenan Lapandic (SV Ljiljan Ulm)
Abgänge: keine
SG SGM Ingstetten/Schießen / Schießen
Trainer: Sven Biberacher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Oberroth
Trainer: Ralph Amann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Tiefenbach 1920
Trainer: Alessandro Pazienza
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSF Ludwigsfeld
Trainer: Markus Frank
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG TSV Buch / Obenhausen II
Trainer: Patrick Sailer
Zugänge: Patrick Sailer (bis zur Winterpause)
Abgänge: keine
TSV Holzheim
Trainer: Jonas Löbert
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Ferralotto (SV Mähringen), Ingo Barabas (SG Vöhringen/Illerzell)
TSV Regglisweiler
Trainer: Markus Schaich
Zugänge: Peer Matthiesen (SC Heroldstatt), Tobias Reschke (SGM Balzheim/Dietenheim)
Abgänge: Serhat Sögüt (SGM Senden-Ay), Emre Sögüt (SGM Senden-Ay)