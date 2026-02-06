Bezirk Donau/Iller: Die Wintertransfers in den Kreisligen

– Foto: Stephan Schöttl

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Donau/Iller gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

SG SGM Schmiechtal / Alb I / Schelkl.-Alb Trainer: Markus Goll Zugänge: keine Abgänge: keine FV Schelklingen-Hausen Trainer: Zugänge: keine Abgänge: keine

RSV Ermingen

Trainer: Michael Passer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Heroldstatt

Trainer: Ferdinand Haupt

Zugänge: keine

Abgänge: Peer Matthiesen (TSV Regglisweiler), Florian Griesinger (SV Eggingen)





SG AltheimTrainer: Martin BlankenhornZugänge: keineAbgänge: keineSG GriesingenTrainer: Alexander KnappZugänge: keineAbgänge: Raphael Stvoric (), Raphael Stvoric (SW Donau)SG SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen / Lauterach / Herbertsho.Trainer: Jürgen HeinzelmannZugänge: keineAbgänge: keineSSG Ulm 99 IITrainer: Walid YakoubiZugänge: keineAbgänge: keineSG Emerkingen / Ehingen-SüdTrainer: Daniel Haas, Matthias BenzZugänge: keineAbgänge: Sergej Snezhko (FV Rot), Philipp Faßold (SW Donau), Luan Wöckel (SG Öpfingen)SV NiederhofenTrainer: Igor CakanZugänge: keineAbgänge: keineSG SG Oberdischingen/Ersingen / ErsingenTrainer: Andreas SteinleZugänge: keineAbgänge: keineSV Pappelau-BeiningenTrainer: Agon HehlZugänge: Sainey Ceesay (TSV Westerstetten), Luca Eckhardt (SGM Allmendingen/Ennahofen)Abgänge: keineSV RingingenTrainer: Robert MonostoriZugänge: Sven Neuwirth ()Abgänge: keineTSV BlaubeurenTrainer: Benjamin PasserZugänge: keineAbgänge: Abdou Sanneh (SV Bissingen)TSV EinsingenTrainer: Armin SassmannZugänge: keineAbgänge: keineTSV ErbachTrainer: Micha BayerZugänge: Jonas Bertleff (1. FC Heiningen)Abgänge: keineTSV Türkgücü EhingenTrainer: Tzafer MoustafaZugänge: Jakub Pach (), Kevin Imose (TSV Weilheim/Teck II)Abgänge: keine

---

Kreisliga A2 Donau/Iller



FC Neenstetten

Trainer: Alexander Höhne

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM FKV/TSV Neu-Ulm II / TSV Neu-Ulm

Trainer: Alexander Wagner

Zugänge: Ernis Nivokazi (TSV Neu-Ulm)

Abgänge: Kevin Jendrosek (SG Langenau II), Sam Kürsammer (Pausiert), Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Stjepan Zgazivoda (SC Staig II), Zlatko Ceglec (SV Ljiljan Ulm), Vanja Radulović (KKS Croatia Ulm), Jerko Strize (KKS Croatia Ulm), Ivica Basic (TSV Neu-Ulm)



SV Asselfingen

Trainer: Imran Karaman, Gabriel Friedrich

Zugänge: Levi Mutlu (FC Straß), Ekin Demir (TSV Langenau), Adenit Kadriu (SG Langenau II)

Abgänge: keine



SV Fortuna Ballendorf

Trainer: Michael Alexander

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Lonsee

Trainer: Lars Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Nersingen

Trainer: Angelo Finelli

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Oberelchingen

Trainer: Thomas Kühn

Zugänge: Michael Groner ()

Abgänge: keine



SV Thalfingen

Trainer: Felix Antl

Zugänge: Maki Hamdi (TSV Pfuhl), Ralph Georg Rampf (SV Mähringen)

Abgänge: keine



SV Weidenstetten

Trainer: Nicola Orlando, Yasin Çeküç

Zugänge: Ahmet Can Sabuncu (SV Amstetten)

Abgänge: keine



TSG Söflingen

Trainer: David Sailer Fidalgo

Zugänge: Ahmad Alnakdali (), Riccardo Faliveni (), Simon Wödl (), Ahmad Alnakdali (FC Burlafingen), Riccardo Faliveni (SV Mähringen)

Abgänge: keine



SG SGM Albeck/Göttingen / Göttingen

Trainer: Fahrudin Behremovic

Zugänge: Fahrudin Behremovic ()

Abgänge: keine



TSV Berghülen

Trainer: Jürgen Stucke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Bermaringen

Trainer: Peter Passer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Bernstadt

Trainer: Goran Kenjic

Zugänge: Patrick Carneiro (TSV Langenau)

Abgänge: Tom Weigand (SV Mähringen)



TSV Pfuhl

Trainer: Sven Küchle

Zugänge: keine

Abgänge: Maki Hamdi (SV Thalfingen), Aritz Rana Hernaiz (SV Esperia Italia Neu-Ulm)



TSV Westerstetten

Trainer: Achim Eggle

Zugänge: Ricardo Gonzalez (SGM Senden-Ay), Mehmet Levet (SG Laichingen / Feldstetten), Nico Frieß (TSV Beimerstetten)

Abgänge: Sainey Ceesay (SV Pappelau-Beiningen), Patrick Eberhardt (TSV Neu-Ulm)

---

Kreisliga A3 Donau/Iller

FC Silheim

Trainer: André Ansorge

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Altenstadt

Trainer: Markus Bolkart, Timo Ehlert

Zugänge: Kelmend Krasniqi ()

Abgänge: Shadi Al Sheghri (SpVgg Au/Iller), Ugur Acikel (SGM Senden-Ay), Josef Landu (VfL Ulm/Neu-Ulm)



FV Bellenberg

Trainer: Stefan Reinert

Zugänge: Qendrim Thaqi (SpVgg Lindau), Stefan Reinert (SGM Senden-Ay)

Abgänge: Moritz Stimpfle (SpVgg Au/Iller)



FV Gerlenhofen

Trainer: Siegfried Erben

Zugänge: Rashad Saidu (TV Wiblingen)

Abgänge: Lorenzo Loris Stabile (Vereinslos), Lorenzo Loris Stabile (FC Burlafingen)



FV Weißenhorn

Trainer: Benjamin Reiser

Zugänge: Yannic Konstantinides (FC Straß), Tajudin Ghafouri (RSV Wullenstetten), Emanuel Topala (SV Pfaffenhofen)

Abgänge: keine



SC Staig II

Trainer: Willi Amann

Zugänge: Manuel Kohn (), Kevin Schümann (), Stjepan Zgazivoda (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II)

Abgänge: Lasse Dengler (FV Schnürpflingen)



SF Illerrieden

Trainer: Marcel Karremann

Zugänge: Hamid Han (SC Vöhringen)

Abgänge: keine



SSV Illerberg/Thal

Trainer: Matthias Linder

Zugänge: Daniel Modick ()

Abgänge: Raffaele Orru (SpVgg Au/Iller), Florian Wagner (SV Aichstetten)



SV Beuren

Trainer: Patrick Sauter

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Esperia Italia Neu-Ulm

Trainer: Nico La Blunda

Zugänge: Aritz Rana Hernaiz (TSV Pfuhl), Kenan Lapandic (SV Ljiljan Ulm)

Abgänge: keine



SG SGM Ingstetten/Schießen / Schießen

Trainer: Sven Biberacher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Oberroth

Trainer: Ralph Amann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Tiefenbach 1920

Trainer: Alessandro Pazienza

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSF Ludwigsfeld

Trainer: Markus Frank

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG TSV Buch / Obenhausen II

Trainer: Patrick Sailer

Zugänge: Patrick Sailer (bis zur Winterpause)

Abgänge: keine



TSV Holzheim

Trainer: Jonas Löbert

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Ferralotto (SV Mähringen), Ingo Barabas (SG Vöhringen/Illerzell)



TSV Regglisweiler

Trainer: Markus Schaich

Zugänge: Peer Matthiesen (SC Heroldstatt), Tobias Reschke (SGM Balzheim/Dietenheim)

Abgänge: Serhat Sögüt (SGM Senden-Ay), Emre Sögüt (SGM Senden-Ay)