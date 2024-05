Bewegung im Abstiegskampf durch A/O IV-Sieg

Auch der TuS Harsefeld III machte seine Hausaufgaben, hatte mit dem FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II allerdings mehr Mühe, als erhofft. Einen ausführlichen Bericht dazu schickte wieder TuS-Trainer Kevin Patrick Jahns (siehe unten).

Abstiegskampf wieder völlig offen

Schon am Mittwoch besiegte die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, SSV Hagen II, mit 3:2. Beide Teams sind jetzt nach Punkten gleichauf, A/O hat allerdings noch eine Partie mehr auszutragen. Bei einer weiteren Niederlage wäre der Schwinger SC noch einmal bedrohlich nah an die Abstiegsplätze herangekommen. Da Gegner Bützfleth II nicht antrat, sollte die Duchow-Elf nicht mehr in Gefahr geraten. Wie sich die personelle Lage in Bützfleth weiterentwickelt, werden die nächsten Wochen zeigen. Mit dem FC Mulsum/Kutenholz III hatte sich bereits im Winter eine Mannschaft aus der 2. Kreisklasse verabschiedet. In einem eher bedeutungslosen Spiel aus dem Tabellenmittelfeld unterlag der FC Oste/Oldendorf III dem Deinster SV II mit 0:3.