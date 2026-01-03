Bewegende Geschichten 2025

Patrick Raus ist Luxemburger des Jahres – Foto: Norbert Fischels

Ein Lebensretter vom FC Marisca Auf rtl.lu wurde er kürzlich zum „Luxemburger des Jahres“ gewählt: Patrick Raus, hauptberuflicher Feuerwehrmann und nebenberuflich Fitnesstrainer beim FC Marisca Mersch, rettete vor fast exakt einem Jahr eine Frau vor dem Ertrinken. Im hauptstädtischen Stadtteil Pfaffenthal rettete er eine Frau aus den Flut der Hochwasser führenden Alzette und ihr damit das Leben. Raus begab sich dabei selbst in Lebensgefahr. Am Ende ging die Geschichte für die Gerettete und ihren Retter gut aus. Neben der Auszeichnung von RTL erhielt er Anfang Dezember kurz vor dem Barbara-Tag bereits eine erste Ehrung für seine Rettungstat.

Happy End für Fußballerfamilie Mitte Oktober waren die drei Fußballer Rayan, Imran und Othman Rafdy in sehr großer Sorge: wie der Zufall es wollte im gleichen Viertel von Luxemburg-Stadt zuletzt gesehen, war ihr Vater El Medhi Rafdy aus dem dortigen Altersheim verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Am 23.10.2025 wurde FuPa darüber informiert, dass Herr Rafdy schließlich im deutschen Langenfeld in stabilem Zustand wiedergefunden wurde.