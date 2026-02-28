Beste Defensive der Liga trifft auf jungen Umbruch Revanche im Visier: Merten empfängt unbequeme Königsdorfer von Niklas Lohrer · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Merten kam beim Rückrundenauftakt in Bornheim nicht über ein 0:0 hinaus – Foto: Boris Hempel

Für den SSV Merten steht am zweiten Spieltag der Rückrunde ein Heimspiel an, das sportlich richtungsweisend sein kann. Gegen den TuS BW Königsdorf wollen die Mertener nicht nur die ersten drei Punkte des Jahres einfahren, sondern auch die Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen.

"Am Ende kann man sich mit der Vizemeisterschaft nichts kaufen" Der Vorjahreszweite kam beim 0:0 in Bornheim trotz zahlreicher Großchancen nicht über ein Remis hinaus. „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, es bringt nichts Trübsal zu blasen. Eine starke Leistung hilft uns nicht, Fußball ist ein Ergebnissport“, ordnet Trainer Bünyamin Kilic die Partie ein. Vier Pflichtspiele in Folge ohne Gegentor, beste Defensive der Liga – die Stabilität stimmt. Dennoch fühlt sich das torlose Remis „wie eine Niederlage an“, weil man sich für den Aufwand nicht belohnt habe. Personell muss Merten ein wenig umstellen: Gaspard Fehlinger fällt krank aus, Michael Okoroafor kann nur eingewechselt werden. Positiv hingegen: Toranosuke Abe feierte ein starkes Pflichtspieldebüt, auch die Rückkehrer Winzent Suchanek und Farid Bacevac meldeten sich eindrucksvoll zurück. Fehlinger ist inzwischen wieder im Training, dennoch bleibt die Personallage aufgrund möglicher Krankmeldungen ein Faktor.

Mit 30 Punkten steht Merten auf Rang vier – acht Zähler hinter Spitzenreiter Bergisch Gladbach. Für Kilic zählt jedoch ein anderes Ziel: „Am Ende des Tages kann man sich mit der Vizemeisterschaft nichts kaufen. Ob man Zweiter oder Fünfter wird, ist egal – aber in den Top fünf würden wir die Saison gerne beenden.“ Dafür soll gegen Königsdorf ein Heimsieg her.