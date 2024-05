»Bessere Mannschaft hat gewonnen«: Dingolfing ist Pokalsieger!

Der FC Dingolfing ist die beste Mannschaft des Fußballkreises West der Saison 2023/2024! In der entsprechenden Spielklasse, der Bezirksliga West, steht die Krönung noch aus. Im Pokal wurde sie am Nachmittag des Maifeiertages bereits umgesetzt. Denn der TSV Langquaid verlor sein "Finale dahoam" vor 400 Zuschauern gegen die Gahabka, Eglseder & Co. mit 1:2. Ein Begegnung, die durchaus Endspiel-Charakter hatte, also spannend, aber auch ansehnlich und somit attraktiv war.