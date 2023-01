Besonderes Angebot des Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach mit neuen Infos.

SG-Freunde aufgepasst! Ab sofort habt ihr die Möglichkeit beim Abschluss einer SG-Mitgliedschaft bis zum 01. März 2023 euch gleichzeitig eine Dauerkarte für die verbleibenden sechs Heimspiele der SG Sonnenhof Großaspach in der aktuellen Oberliga BW-Spielzeit 2022/23 zu sichern. Und das Beste: Die Rückrunden-Dauerkarte gibt's für Neu-Mitglieder gratis dazu. Worauf wartet ihr also noch?! 😍

