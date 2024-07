Besondere Bühne für DFB-Nachwuchsligen - Sky Sport überträgt

DFB-Nachwuchsligen: Sky Sport überträgt 46 Junioren-Partien

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir freuen uns, dass Sky als fester Medienpartner die höchsten nationalen Junioren-Wettbewerbe medial begleitet. Das Konzept für die neuen Nachwuchsligen baut auf der bisherigen Praxis auf, dass pro Spieltag ein Highlight-Spiel auf den DFB-Kanälen gestreamt und zusätzlich die Endrunden inklusive der Finals um die Deutsche Meisterschaft sowie das DFB-Pokalfinale Junioren exklusiv von Sky und WOW übertragen werden.“

Das "Junioren-Topspiel der Woche" live bei Sky

Sky und WOW zeigen exklusiv 14 Vorrundenspiele, zehn Hauptrundenspiele sowie 22 Endrundenpartien, in denen es im K.o.-System um die Deutsche Meisterschaft geht. Anstoßzeit ist in der Regel sonntags um 11 Uhr. Aufmerksame Fans werden bei der Anzahl der übertragenen Spiele festgestellt haben, dass es sich um jeweils ein Spiel pro Spieltag – das künftige "Junioren-Topspiel der Woche" – handelt. Zusätzlich übertragen Sky und WOW auch das DFB-Pokalfinale der Junioren.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Durch die Ausweitung unserer Kooperation mit dem DFB als exklusiver Live-Partner der Nachwuchswettbewerbe bekennen sich Sky und WOW zu den in der jungen Zielgruppe wichtigsten Wettbewerben des deutschen Fußballs."

Live-Spiele auf dem DFB-YouTube-Kanal

Zusätzlich streamt der DFB 24 Spiele in der Vor- und Hauptrunde live – in der Regel eines pro Spieltag, welche parallel auch in frei empfangbaren Livestreams von Sky Sport übertragen werden. Hinzu kommen Live-Übertragungen von ausgewählten Spielen der Endrunde. Eigene Spiele, die nicht bereits durch Sky oder den DFB live gezeigt werden, dürfen von den Vereinen selbst produziert und auf vereinseigenen Kanälen übertragen werden.

Im wahrsten Wortsinn ein weiteres Highlight der neuen Partnerschaft ist die Verwertung von eben diesen Highlights der Spiele durch Sky, den DFB und die Vereine: Alle drei Parteien dürfen spielentscheidende Szenen in Clips von bis zu sechs Minuten Länge auf ihren Kanälen zeigen.