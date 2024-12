Bescherung in der Orlastadt

Weihnachten ist immer eine Zeit für Bescherung und so schließt sich in der Winterpause ein Abwehrrecke den Blau-Weißen an: Andreas Schwee wird mit der Rückennummer 29 die Abwehr der Orlastädter verstärken. Der Neuzugang ist dabei in der Thüringenliga bereits bekannt.

Seine fußballerische Jugend hat der Abwehrrecke hauptsächlich in Saalfeld bestritten. Im B-Junioren-Alter unternahm Andreas Schwee den Sprung nach Jena. Beim FC Carl Zeiss war er allerdings nur in der zweiten Mannschaft auf Verbandsebene am Ball. Nach dem der Wechsel nach Halle nicht geklappt hat, hat er seine ersten Sporen im Männerbereich erneut beim FC Saalfeld verdient. Im Alter von 18 Jahren machte er erste Spiele in der Landesklasse in Saalfeld. Mit dem FCS feierte er dann 2021/22 auch den Aufstieg in die Thüringenliga, wo er in der Spielzeit 2022/23 mit 28 Spielen und dreI Toren Stammspieler war.

Im Sommer 2023 wechselte der 1,94-Meter große Kicker dann zur BSG Chemie Leipzig mit Ambitionen sich für die Regionalliga-Mannschaft zu empfehlen. Zu einem Pflichtspieleinsatz für die Chemiker in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands kam es allerdings nicht. Vielmehr war der 22-Jährige in der Stadtliga Leipzig für die Chemie-Reserve am Ball und konnte hier fünf Tore in 26 Spielen beisteuern und letztendlich den Aufstieg in die Landesklasse Sachsen feiern. In der Hinrunde der laufenden Saisons stand er noch sechs Mal für die Reserve der Leutzscher auf dem Rasen.