Bernried: Kammerl wird Chefanweiser und bekommt drei Co-Spielertrainer

Von links nach rechts: Sportlicher Leiter Andreas Vaitl, Sportvorstand Thomas Fellinger, Co-Spielertrainer Valentin Ketzer, Co-Spielertrainer Gökay Gönel, Chefcoach Norbert Kammerl, Co-Spielertrainer Ralph Fellinger, Tormanntrainer Moritz Zacher, Finanzvorstand Benedikt Biller, Orga-Vorstand Michael Wurzer – Foto: Verein

Mit großer Vorfreude blickt der SV Bernried auf die kommende Saison 2026/2027 in der Kreisklasse. Nach dem bereits länger feststehenden Abschied der beiden Spielertrainer Markus Kraus und Hans Peter war es das Ziel des Traditionsvereins, die entstandene Lücke nicht nur zu schließen, sondern die sportliche Führung bewusst breiter und zukunftsorientiert aufzustellen. Neuer Chefanweiser wird Norbert Kammerl , der bereits als Aktiver kurzzeitig das blau-weiße Trikot getragen hat und unter anderem den ASV Degernbach 2017 in die Bezirksliga führte.

"Wir haben uns für ein Konzept entschieden, das einen erfahrenen Linientrainer mit mehreren Co-Spielertrainern kombiniert. So wollen wir einerseits neue Impulse und einen objektiven Blick von außen gewinnen und andererseits die notwendige Präsenz und Führung direkt auf dem Platz sicherstellen. Gleichzeitig ermöglicht diese Struktur den Spielertrainern, den Fokus auch auf ihre eigenen Leistungen zu richten. Als Linientrainer konnten wir mit Norbert Kammerl einen absoluten Wunschkandidaten verpflichten. Norbert war über viele Jahre hinweg sowohl als Spielertrainer als auch später als Linientrainer äußerst erfolgreich tätig. Seine große Erfahrung, sein Fachwissen und seine Persönlichkeit werden uns auf unserem weiteren Weg enorm weiterhelfen. Bereits in den ersten Gesprächen waren wir schnell auf einer Wellenlänge. Norbert überzeugte uns sowohl fachlich als auch menschlich und bringt eine hohe Motivation sowie großes Engagement mit", informiert Bernrieds Sportvorstand Thomas Fellinger.

Als Co-Spielertrainer verstärkt künftig der frühere Landesliga-Kicker Gökay Gönel vom FC Handlab-Iggensbach den SVB. "Seine fußballerische Qualität ist unbestritten und auch menschlich passt er hervorragend zu unserem Verein. Darüber hinaus konnte Gökay bereits wertvolle Erfahrungen als Spielertrainer sammeln, von denen unsere Mannschaft profitieren wird. Wir freuen uns sehr, ihn für den SV Bernried gewonnen zu haben", frohlockt Fellinger. Mit Valentin Ketzer vom Bezirksliga-Absteiger SpVgg Niederalteich konnten ein weiterer spielender Assistenzcoach verpflichte werden. "Bereits nach den ersten Gesprächen waren wir von seiner Auffassung des Fußballs und seiner Herangehensweise überzeugt. Auch menschlich war der Austausch von Beginn an äußerst positiv. Valentin wird unsere Mannschaft sportlich deutlich verstärken und einen wichtigen Beitrag leisten, um die entstandenen Abgänge aufzufangen", meint Fellinger.

Eine wichtige Rolle im neuen Trainerteam übernimmt Eigengewächs Ralph Fellinger, das ebenfalls zum Co-Spielertrainer befördert wird. "Ralph ist seit Jahren einer unserer absoluten Führungsspieler, kennt die Mannschaft wie kaum ein anderer und geht mit Leistung, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft voran. Aufgrund seines hohen Ansehens innerhalb des Teams ist er ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung unserer Truppe", betont Bernried Sportvorstand. Komplettiert wird der "Staff" durch Moritz Zacher als Torwarttrainer. Der Youngster kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst zwischen den Pfosten stehen, sich nun aber in einer anderen Rolle gewinnbringend einbringen.





"Mit diesem Trainerteam sehen wir uns für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Die bisherigen Gespräche haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit von großem gegenseitigem Respekt, Harmonie und hoher Motivation geprägt sein wird. Gemeinsam werden neue Ideen eingebracht, gleichzeitig aber auch bewährte Werte und Strukturen erhalten bleiben. Unser gemeinsames Ziel ist es, den SV Bernried sportlich erfolgreich weiterzuentwickeln", erklärt Thomas Fellinger, der zudem noch weitere Zugänge vermelden kann.

Mit Johannes Altschäffl vom Ligakonkurrenten SV Schwarzach wechselt ein Spieler nach Bernried, der seine Leistungsfähigkeit bereits in der vergangenen Saison mit 18 Einschüssen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. "Uns freut es, dass Johannes von der Perspektive beim SV Bernried überzeugt war und gemeinsam mit dem neuen Trainerteam den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte", verrät der Sportvorstand. Vom SV Schaufling wechselt der 28-jährige Josef Brunner zum Kreisklassisten, bei dem der langjährige Top-Spieler Theo Koller nach einer schweren Knieverletzung wieder angreifen wird. "Er verfügt über außergewöhnliche fußballerische Qualitäten und wir hoffen, dass er nun von weiterem Verletzungspech verschont bleibt und sein großes Potenzial wieder auf dem Platz zeigen kann. Unserem Theo möchten wir an dieser Stelle auch nochmals ausdrücklich für seinen Einsatz als Co Trainer in den vergangenen beiden Saisonen danken. Mit höchstem Einsatz und voller Leidenschaft hat er sich großartig für unseren Verein eingesetzt, wofür wir ihm sehr dankbar sind", lässt Fellinger wissen.

Abschließend zieht der 34-Jährige noch ein Fazit: "Insgesamt sind wir sehr glücklich darüber, dass wir die zweifellos große Lücke nach dem Abschied unserer bisherigen Spielertrainer hervorragend schließen konnten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Trainerteam und unseren Neuzugängen und blicken mit großer Zuversicht auf die kommende Saison. Unser Wunsch für die Saison 2026/2027 ist eine möglichst verletzungsfreie, erfolgreiche und sorgenfreie Spielzeit, in der wir gemeinsam als Verein den nächsten Schritt machen können."