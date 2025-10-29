Bernried: Kraus und Peter verkünden Abschied

Beim SV Bernried endet mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 eine Ära. Spielertrainer Markus Kraus , der seit dem Herbst 2022 das sportliche Sagen beim früheren Bezirksoberligisten hat, legt nämlich dann sein Amt nieder. Mit dem Goalgetter, der für die Perlbachtaler in bislang 80 Partien respektable 55 Treffer erzielt hat, verabschiedet sich auch der im Sommer 2023 gekommene Co-Spielertrainer Hans Peter . Wer die Kraus-Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest.

"Die Entscheidung, nach der Saison die SVB-Familie zu verlassen, ist mir brutal schwer gefallen. Heutzutage hört sich das Ganze gerne einmal abgedroschen an, aber es sind wirklich echte Freundschaften entstanden. Nach knapp vier Jahren waren wir aber der Meinung, dass der Mannschaft eine neue Ansprache guttut und wieder neue Impulse gesetzt werden können. Hans und ich haben den Verein schon relativ früh darüber informiert, um den Verantwortlichen mehr Zeit zu geben, passende Nachfolger zu finden. In diesem Zuge möchte ich auch die super Zusammenarbeit mit der kompletten Vorstandschaft und vor allem mit Tom Fellinger hervorheben. Vom gesamten Verein erhielten wir stets volle Rückendeckung, so dass wir unsere Vorstellungen in Ruhe umsetzen konnten. Unseren künftigen Nachfolgern wünsche ich mit dieser charakterlich geilen Truppe alles Gute und viel Erfolg. Ein besonderer Dank gilt den weiteren Mitgliedern des Trainerteams, Theo Koller und Sebastian Holmer, auf die ich mich immer zu 100 Prozent verlassen kann. Aber wie wir den Jungs schon gesagt haben, können wir nach dem letzten Spieltag in Sentimentalitäten abschweifen. Jetzt gilt der volle Fokus den verbleibenden Spielen, in denen wir sportlich noch einiges erreichen können. Die Liga ist enorm ausgeglichen und mit unseren überragenden Fans im Rücken wollen wir bis zum Schluss alles daran setzen, oben mitzuspielen", lässt Ex-Landesligakicker Markus Kraus verlauten.









"Beide Coaches haben in den vergangenen Jahren Großartiges für unseren Verein geleistet. Sowohl sportlich als auch menschlich waren sie stets absolute Vorbilder und haben entscheidend dazu beigetragen, dass sich unsere Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln konnte. Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins herzlich für ihren enormen Einsatz, ihre Leidenschaft und Loyalität bedanken. Wir freuen uns darauf, die laufende Saison gemeinsam erfolgreich abzuschließen und hoffentlich noch viele schöne Momente miteinander zu erleben. Auch wenn sich unsere Wege sportlich trennen werden, bleibt die Freundschaft zu beiden bestehen. Für ihre sportliche und private Zukunft wünsche ich den beiden jetzt schon alles alles Gute", gibt SVB-Klubchef Thomas Fellinger zu Protokoll.







