Berlin Türkspor verstärkt sich mit Oberliga-Erfahrung

Der Neue:

Außenverteidiger Panagiotis Vassiliadis wechselt vom Oberligisten BAK 07 zum Berlin-Ligisten Berlin Türkspor. Das teilt Trainer Tuuli Zazai gegenüber FuPa Berlin mit. Der 26jährige wird bei Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet. Es folgt ein Wechsel zu Wacker Nordhausen. Bei den Thüringern spielt der Defensivspieler zwölf Mal für die zweite Mannschaft in der NOFV Oberliga Süd. Dann kehrt Vassiliadis zu seinem Heimatverein Hertha 03 zurück, für den er bereits in der Jugend und auch im Herrenbereich aktiv war. Mit dem Oberligateam der 03er spielt Vassiliadis dann von 2016 bis 2018 in der Oberliga Nord, steht insgesamt 39 Mal auf dem Platz. Und erzielt drei Treffer. Es folgen Stationen in der Berlin-Liga bei Brandenburg 03 und Novi Pazar. Richtig durch startet der gelernte Außenverteidiger beim Oberligisten Hertha 06 mit insgesamt 67 Einsätzen als Stammspieler. Und zwei Toren. Hertha 06 wird wegen Insolvenz aufgelöst. Vassiliadis wechselt zum Berlinligisten Türkspor. Es folgt im Sommer vergangenen Jahres das Engagement beim Regionalliga-Absteiger BAK 07.