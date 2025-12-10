Berlin-Liga: Stern 1900 präsentiert neuen Trainer

Anfang November trennte sich Stern 1900 von Kai Brandt. Seither agiert Andreas Thurau als Interimstrainer. Ab dem kommenden Jahr steht dann ein neues Gesicht an der Seitenlinie des Berlin-Ligisten.

Durchaus überraschend wurde Kai Brandt, der erst zu Saisonbeginn vom SC Charlottenburg nach Steglitz gewechselt war, Anfang November von seinen Aufgaben als Trainer des SFC Stern 1900 entbunden. Mit ihm mussten auch der sportliche Leiter sowie weitere Staff-Mitglieder gehen. Interimistisch übernahm Andreas Thurau, der zuvor über Jahre hinweg an der Seitenlinie aktiv war, den Verein 2020 in die Oberliga führte. Im Hintergrund wurden seither Gespräche über die Brandt-Nachfolge geführt, die nun zum Abschluss gekommen sind.

Am gestrigen Dienstag stellte Stern 1900 Yanik Schottelius offiziell als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft vor. Der 35-Jährige war zuletzt in der Saison 2023/24 beim Berliner SC tätig, legte anschließend eine Pause ein. Beginnen wird Schottelius in Steglitz im Januar. An seiner Seite wird dann neben Stanislav Shapiro, den er mitbringt, auch Mario Langner agieren, der derzeit gemeinsam mit Thurau die Interimslösung bildet.